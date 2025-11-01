„Žvirgždei“ – trečioji vieta
Nuskambėjo penktasis Jauniaus Vyliaus užrašytų Sūduvos krašto dainų konkursas-festivalis „Tai Kazlų žali sodai“, kurį organizuoja Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras jaukiuose Būdos kultūros namuose. Renginio tikslas – aktualizuoti Sūduvos nematerialųjį paveldą, pagarsinti surinktą tautosakinę medžiagą, išsaugoti ir įprasminti unikalią folkloro medžiagą, kurią surinko ir užrašė Jaunius Vylius.
Šiais metais konkurse-festivalyje pasirodė devyni kolektyvai iš Sūduvos regiono, tarp jų – Marijampolės kultūros centro Šunskų folkloro ansamblis „Žvirgždė“ (vadovė Eglė Alenskaitė). Dalyvių pasirodymus, kuriuos sudarė dvi dainos ir ratelis arba šokis (pasirinktinai) vertino folkloro puoselėtojai: muzikos pedagogė, kanklininkė Rasa Slankauskienė, Vilniaus etninės kultūros centro kultūrinės veiklos koordinatorė Vera Venckūnaitė ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Kankliukai“ vadovė, pedagogė Vilma Pučkienė. Deja, pats Jaunius Vylius šiais metais dalyvauti konkurse ir vertinti kolektyvų pasirodymų negalėjo … O jie visi buvo skirtingi ir kūrybiškai pateikti.
Konkurso komisija išrinko tris geriausius folkloro atlikėjų ansamblius, kuriems buvo įteikti prizai: 1 vietos laimėtojams – 300, 2 vietos – 200 eurų; 3 vietos – 100 eurų. Trečią vietą ir piniginį prizą laimėjo Marijampolės kultūros centro Šunskų folkloro ansamblis „Žvirgždė“, atlikęs dvi regionui būdingas vienbalses dainas ir ratelį. Džiaugiamės, kad buvome pastebėti gausiame atlikėjų būryje ir įvertinti!
