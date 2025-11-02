www.suvalkietis.lt
Kazlų Rūdos dziudo imtynininkai – Lietuvos prizininkai

"Suvalkiečio" inf.

Kėdainiuose vyko Lietuvos dziudo čempionatas, pritraukęs solidų dalyvių skaičių. Ant tatamio į dvikovas stojo 650 sportininkų, atstovavusių 42 sporto klubams, sporto centrams iš visų šalies regionų. Šiame gausiame būryje buvo ir Aleksandro Kolkatovo ugdomi Kazlų Rūdos sporto centro dziudo imtynininkai, kurių pasirodymas vainikuotas keturiais medaliais.

Broliai Mantas ir Simas Beloded bei Dominykas Miliūnas su savo treneriu Aleksandru Kolkatovu.
Vaikų (U-12) amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 34 kg, Mantas Beloded kovoje dėl trečios vietos gražiu metimu įveikė panevėžietį ir pasidabino bronzos medaliu. Tos pačios amžiaus grupės sunkesnėje svorio kategorijoje – iki 42 kg – į dvikovas stojęs Dominykas Miliūnas taip pat apdovanotas bronzos medaliu. Abu minėti sportininkai demonstravo gerą dziudo techniką ir jiems buvo įteikti aukštesnio meistriškumo oranžinio diržo sertifikatai.

Dar vieną bronzos medalį nuskynė jaunučių (U14) amžiaus grupėje (iki 42 kg) kovojęs Simas Beloded. Tokio pat kalibro apdovanojimą Simas sugebėjo iškovoti ir vyresniųjų – jaunių (U16) amžiaus grupėje.
Merginų kovose Kazlų Rūdos sporto centrui atstovavo Gerda Degutytė. U14 amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 52 kg, buvo didžiulė konkurencija ir jai nepavyko iškovoti apdovanojimų.

