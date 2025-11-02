www.suvalkietis.lt
Mažieji fotografai susitiko su Mariumi Čepuliu

"Suvalkiečio" inf.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje socialinė pedagogė Mireta Greviškienė įgyvendina projektą „Stipri šeima – sveikas vaikas“. Viena iš projekto veiklų – fotografijų konkursas pradinių klasių mokiniams „Būk kaip Čepulis“, įkvėptas garsaus gamtos fotografo Mariaus Čepulio kūrybos. Konkursu siekta paskatinti mokinius kartu su šeima daugiau laiko praleisti gamtoje, pažinti ją, stebėti, fiksuoti įdomius gamtos reiškinius, lavinti kūrybiškumą ir fotografavimo įgūdžius.

Konkurso dalyviai su žymiuoju gamtos fotografu Mariumi Čepuliu.
Progimnazijos I aukšte eksponuojama konkurso dalyvių darbų paroda. Mokinių nuotraukas vertino pats Marius Čepulis, kuris spalio 13 d. apsilankė mokykloje ir vedė užsiėmimą antrų klasių mokiniams apie gamtą, jos stebėjimą ir fotografiją. Renginio metu vyko ir konkurso „Būk kaip Čepulis“ nugalėtojų apdovanojimas. Pirmoji vieta atiteko Džiugui Akeliui (4b klasė), antra vieta – Elenai Augustaitytei (2b klasė), III vieta – Jokūbui Giniui (4c klasė).

Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir simbolinėmis dovanėlėmis. Renginys mokykloje sukūrė ypatingą atmosferą – vaikai dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi galimybe susitikti su žinomu gamtos fotografu ir dar labiau susidomėjo gamtos pasauliu.

Marius Čepulis su pirmos vietos nugalėtoju Džiugu Akeliu.
Nuoširdžiai dėkojame Mariui Čepuliui už galimybę rengti šį konkursą, už pagalbą ir įkvepiančią bendrystę su mūsų mokiniais.

Mireta GREVIŠKIENĖ, socialinė pedagogė

