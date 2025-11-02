Skambėjo amžinai jauna poezija
Širdingos poezijos gerbėjai Patašinės bendruomenės namuose susitiko su literate Aldona Žibūdiene. Marijampolietė, buvusi mokytoja, patikino, kad Patašinės kaimas jai labai svarbus, nes čia gyvena vienas jos sūnų ir anūkė su šeima. Kai proanūkiai buvo dar visai mažučiai, dažnai atvykdavusi į Patašinę jų pagloboti…
Su kūrybinio kelio pradžia Patašinės gyventojus Aldona supažindino perskaitydama gana ilgą savo pirmąjį eilėraštį. Tai tarsi pasakojimas apie išvyką į pajūrį su linksma draugija. Jūra ir smagiai pajūryje praleistas laikas buvo veiksniai, prieš tris dešimtmečius energija ir gyvenimo džiaugsmu trykštančią moterį įkvėpę kūrybai. Autorė juokavo, jog eilėraščius rašyti pradėjo būdama tokio amžiaus, kaip ir kūrybinį kelią vėlokai pradėjusi rašytoja Žemaitė – beveik penkiasdešimties. Iš pradžių rašė tik sau, ant atskirų lapelių, kūrė eiles, tinkančias įvairiems mokyklos renginiams. Kiek vėliau, paskatinta draugų, ryžosi savo eilėraščius surinkti į knygą.
Popietėje skambėjo eilės iš trijų Aldonos Žibūdienės eilėraščių rinkinių: „Gyvenimo sūkuryje“, „Nesensta tik širdis“ bei „Agotėlės rūpestėliai“. Nuoširdžiuose posmuose, tarsi amžinos jaunystės sūpuoklėse, suposi bėgantys metai, gimtojo krašto grožis, vaikystės pasakos, sparnuotos svajonės, žmogiški troškimai bei jausmai, įkvepiantys prasmingam gyvenimui. Aldonos eilėraščių, kam jie bebūtų skirti, pagrindas – meilė. Širdis išlieka jauna tol, kol yra ką mylėti, dėl ko gyventi. Gražiausios eilės ir kuriamos iš meilės ir gyvenimo džiaugsmo.
Širdingos poezijos popietę pagyvino Jūratės Petraitienės atliekamos gerai žinomos dainos apie visiems brangius dalykus.
Puokštėmis gėlių ir prasmingais žodžiais už sielą sušildančias eiles A. Žibūdienei dėkojo bendruomenės nariai, draugai, artimieji.
Ilona JANČAITIENĖ, Patašinės bibliotekos bibliotekininkė
