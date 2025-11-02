„Tiesa yra abiejose pusėse“
PVM lengvatos panaikinimas pasibaigus pandemijai, dėl akcizų pabrangę degalai ir alkoholis, minimalaus atlyginimo kilimas. Dėl šių, o galbūt ir dėl dar daugiau priežasčių maitinimo verslas skaičiuoja augančias išlaidas ir meldžiasi, kad sulauktų kuo daugiau klientų. Marijampolėje pastaruoju metu veiklą sustabdė bent trys įmonės, kur buvo tiekiamas labai skanus maistas, desertai. Kol svarstome, ar po metų-kitų turėsime kur papietauti, kai kurie keletą mėnesių atlyginimų nesulaukiantys kavinių ar restoranų darbuotojai jau dabar palieka darbą.
Teigė nelaikančios piktumo, bet …
Į redakciją kreipėsi trys moterys, Marijampolėje veikiančios įmonės „Torino lounge“ – restorano „Torino šeimos namai“ – buvusios darbuotojos. Jos teigė iki šiol negavusios dalies atlyginimų bei pinigų už atostogas. Anot moterų, darbo užmokesčio vėlavimai prasidėjo dar praėjusių metų pabaigoje. Nors, pasak jų, darbdavė žadėdavusi, kad situacija greitai susitvarkys, bet taip nenutiko.
Tad moterys kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją ir Darbo ginčų komisiją (toliau – DGK), į antstolius ir advokatus. DGK įpareigojo įmonės savininkę Vaidą Radauskienę sumokėti vėluojantį atlyginimą ir netesybas – joms išeinant iš darbo, buvo likusios 1500–2340 Eur skolos, bet prie šios sumos prisidėjo ir netesybos – nuo 2500 iki 3500 Eur. Kai straipsnis buvo rengiamas spaudai, viena buvusių darbuotojų patvirtino, jog dalis pinigų jau sumokėta (juos iš įmonės išieškojo antstolių kontora, į kurią moteris buvo kreipusis). To paties tikisi ir kita buvusi darbuotoja, kuri į antstolius kreipėsi kiek vėliau.
Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad moterys apie savininkę V. Radauskienę pasakė ir daug gražių žodžių. Jos teigė nesiekiančios keršto, nelaikančios piktumo, o tik norinčios atgauti sąžiningai uždirbtus pinigus, nes ir bankai nelaukia, ir gyventi reikia.
Nepaisant finansinių sunkumų, „Torino lounge“ veiklą tęsia – „Torino šeimos namuose“ dirba keturios darbuotojos (virtuvėje darbuojasi ir pati įmonės savininkė V. Radauskienė). Marijampolės ligoninėje esančioje kavinėje darbuojasi dvi darbuotojos.
„Esu kalta, stengiuosi atsiskaityti“
„Torino lounge“ savininkė V. Radauskienė neslepia – įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, bet tvirtina, jog jau mato šviesą tunelio gale. „Nuo kovo iki birželio pabaigos sumokėjome apie 65 tūkst. eurų – ir už patalpų nuomą, ir tiekėjams. Kai kovo mėnesį Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) užblokavo sąskaitas, nebegalėjome atsiskaityti nei su tiekėjais, nei su darbuotojais. Visgi skolas tiekėjams išmokėjome, dabar eilėje liko darbuotojai. DGK sprendimai vykdomi, bet pinigai jiems dar nesumokėti, nes sąskaita vis dar užblokuota“, – aiškina ji.
Anot V. Radauskienės, problemų kilo dėl objektyvių priežasčių – didelių komunalinių išlaidų, mokesčių naštos, pasikeitusių PVM sąlygų ir pakilusios minimalios algos. „Didysis „Torino lounge“ restoranas (veikęs Marijampolėje, Kauno g., – red.) mums kainuodavo apie 12 tūkst. eurų per mėnesį – nuomos mokestis, dujos, šildymas, elektra, vanduo.
Veikė „Big House Burgers BHB“ Vytauto gatvėje, dar kavinė Marijampolės ligoninėje. Išlaikyti tris maitinimo vietas ir 30–36 darbuotojus buvo labai sunku. Kai buvo panaikinta 9 proc. PVM lengvata maitinimo paslaugoms ir teko mokėti 21 proc., išlaidos šoktelėjo drastiškai. Maitinimo verslui tai buvo smūgis“, – sako ji.
Perspėjo darbuotojus
„Gegužės mėnesį susikviečiau visus ir pasakiau atvirai – vėluosime mokėti atlyginimus. Siūliau pasirinkti: laukti geresnių laikų ar išeiti iš darbo. Likusiems įsipareigojau už kiekvieną pradelstą dieną mokėti delspinigius. Bet suprantu: žmonėms reikia gyventi, – teigė V. Radauskienė. – Išsiunčiau el. laiškus, kad visos turėtų įrodymą, jog įsipareigoju atsiskaityti (kad ir asmeniškai), nepriklausomai nuo to, ar įmonė turės pinigų“.
Pasirinko nebankrutuoti
„Negaliu bankrutuoti, kaip siūlė kai kurie. Turiu su visais atsiskaityti, o ne pabėgti. Dabar dirbu nuo septynių ryto, pati stoviu prie viryklės. „Torino“ receptūros – mano kūryba, o darbuotojai – mano komanda. Turime kojas-rankas, neprapulsime. Žinau, kad visoms sumokėsiu, tik reikia laiko“, – sakė verslininkė. Ji įvertina ir gautas pamokas, kai kurios jų – labai skaudžios, kai kurios – atvėrusios akis. Pavyzdžiui, ištikus finansiniams sunkumams, supratusi, jog be kai kurių tiekėjų įmonė gali apsieiti. Kai pati perka maisto produktus, pavyzdžiui, mėsą, visada jos nusiperka kokybiškos, o perkant iš tiekėjų būdavo visaip.
Sunkus metas visam sektoriui
Ekonominiai pokyčiai palietė visą maitinimo sektorių. „Kai pamatėme, kiek sumokame mokesčių – vien PVM – daugiau kaip 10 tūkstančių eurų per mėnesį – supratau, kad reikia optimizuoti verslą. Galbūt pačiu laiku tai padariau. Bet kai valstybė užblokuoja sąskaitas, pirmiausia nukenčia žmonės. Valstybė (VMI ir „Sodra“, – red.) pasiima savo dalį pirmoji, o darbuotojams nelieka nieko. Toks įstatymas – skaudus“, – kalba verslininkė.
Štai: oficialūs viešai skelbiami duomenys rodo, kad UAB „Torino lounge“ 2025 m. spalio 24 d. turėjo 18325 Eur pradelstą nepriemoką VMI, 9092 Eur skolą „Sodrai“, 14701 Eur – įmonei „Juris LT“.
Kiek „Torino lounge“ sumokėjo valstybei?
Kaip matyti iš rekvizitai.vz.lt, per pastaruosius metus įmonės sumokėtų mokesčių suma padidėjo 42 proc. Pagal VMI ir „Sodros“ pateiktą statistiką, per 2025 m. devynis mėnesius įmonė sumokėjo iš viso 83867 Eur mokesčių: VMI – 42782 Eur, „Sodrai“ – 41085 Eur. Be to, tiekėjams ir patalpų savininkams sumokėjo dar 65300 Eur. Iš viso – beveik 150 tūkst. Eur.
„Likusi skolos dalis (kiek daugiau nei 42 tūkst. Eur) jau nebegąsdina, tikrai ją uždirbsime“, – sakė V. Radauskienė.
Tiki, jog verslas atsigaus
Nepaisant įtampos ir reputacijos smūgio, V. Radauskienė sako tikinti, kad verslas atsigaus.
„Gegužę buvo baisu – atrodė, kad viskas žlunga. Dabar matau šviesą tunelio gale. Tai, kas likę sumokėti (minėti 42 tūkst. Eur) – dirbant uždirbama. Turime rankas, turime idėjų, turime ir naujų projektų, klientų užsakymų. Norėčiau tik vieno – kad netrukdytų dirbti. Tada viskas susitvarkys“, – sako ji.
Paklausta, kas gi trukdo dirbti, V. Radauskienė prisipažino apgailestaujanti, kad socialiniuose tinkluose, kur „Torino šeimos namai“ pagiriami už skanų maistą ir organizuotus renginius, atsiranda negatyvių komentarų. „Galbūt tiems klientams, kurie pas mus nėra lankęsi, jie daro įtaką. Jei mums tokiu būdu netrukdytų, pas mus ateitų daugiau žmonių, mes daug greičiau atsiskaitytume su buvusiais darbuotojais“, – įsitikinusi savininkė.
Ji pripažįsta, kad situacija išmokė skaudžių, bet vertingų pamokų: daugiau atsargumo žadant, daugiau kontrolės. „Kaime užaugau, pačiai teko sunkiai dirbti, mačiau daug vargingai gyvenančių šeimų. Labai užjaučiu žmones, kurie ir šiais laikais patenka į sunkias situacijas. Niekada niekam iki šiol nesu pasigyrusi, kad per Kalėdas dešimčiai skurdžiai gyvenančių šeimų kasmet padovanoju paruošto maisto. Nes žinau, kaip gali būti sunku, o man dalintis yra įprasta. Pati viską pasiekiau savo darbu, man sąžinė – svarbiausia“, – sako verslininkė.
„Niekur nedingsiu, viską sumokėsiu“
Paklausta, ką norėtų pasakyti buvusioms ir esamoms darbuotojoms, V. Radauskienė sakė, kad „tiesa yra abiejose pusėse. Ir pamokos lieka skaudžios. Niekur nedingsiu, viską sumokėsiu, nes tai ir kompensacija joms, ir bausmė man. Visų atsiprašiau, kai patekome į tokią situaciją: ir raštu, ir žodžiu. Tiesiog nutiko gyvenimas. Tikiu, kad visoms viskas bus gerai, tai nuostabios moterys, linkiu joms paties geriausio.
Kiek reikės, tiek padėsiu joms ir ateityje. Juk taip visuomet ir buvo: ir laidotuvių, ir nelaimių, ir švenčių buvo – visada padėjau ir pinigais, ir ne pinigais, ir apkabindavau, ir paguosdavau. Žinokit – niekas nepasikeitė. Ir ačiū toms nuostabioms likusioms darbuotojoms, kurios pasiraitojusios rankoves dirba ir parodo, kas yra komanda. Kas yra petis petin! Dėkinga likimui už tai. Myliu jas iki begalybės. Dėkinga ir buvusioms. Už laiką, pamokas ir, kaip visada sakydavau, „kas mes būtume vieni be kitų“.
Šita aferistė puikiai žinoma, dar save vadina verslininke, darbuotojų išnaudotoja, kol jai nauda yra viskas gerai, o kaip jau nebėra naudos, daro taip kad darbuotojai patys išeitų ir nesumoka jiems
Jau tik nereikia, po Turkiją “ponia” skraido, atostogauja. Skolų N+k. Kai šneki su ja apie tai kada bus sumokėti pinigai, Tau į veidą juokiasi. Nereikia verkti ir vaidinti aukos, kai pati per kitų galvas lipa. Buvusius darbuotojus kaltina nebūtais dalykais.
Tikiuosi, kad visi jos verslai užsidarys ir kad ponia gerai papurtys reikiamos instancijos už mokesčių slėpimą ir skolų nemokėjimą.
