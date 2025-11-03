„Dalykai, kurie nori būti pamatyti“
Tai – apie dar vieną šio rudens susitikimą su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu. Spalį – Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre, Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje.
,,Apsigobusi energetiniais nėriniais susitinku su M. K. Čiurlioniu. Vengdama formų ir turinio konkretumo „šnekuosi“ su didžiu Kūrėju. Ne drobėje, ne popieriuje – trapioje ir plevenančioje tekstilės skiautėje liejuosi į Visatos tapsmo momentus. Prisilietusi prie M. K. Čiurlionio pasaulėvokos kuriu skaidrius anapusinės šviesos „vitražus“. Juos įvardiju uždangomis, į kurias žiūrima prieš atveriant veiksmą scenoje. Ir tik jai atsivėrus pamatome kitokį pasaulį… Taip ir šioje ekspozicijoje – versis tiek, kiek žiūrovas norės pamatyti.
ieju spalvą ir „šnekuosi“ su didžiu Kūrėju apie dėsnius, sferas, energijas. Kartais jos sukasi tik savo orbitose, o kartais – įsilieja į kitas. Būna, kad stipresnės mažesnes pritraukia prie savęs. Sėkmės atvejis – kiekvienam asmeniškas. Taip ir „šnekučiuojamės“ su Maestro: išpažintis, savęs surinkimas ir nuraminimas. Bandom vienas kitą suprasti ir klausiam: „O kas Šaltinis?“ Tai skirtingose laiko juostose gyvenančius buriantis bei vienijantis klausimas…“
Taip parodos „Šnekesiai“ anotacijoje jos autorė Aušrinė Dubauskienė kreipiasi į lankytoją, kviesdama drauge paklaidžioti minčių ir juslių labirintais – o gal ir visai tiesiais keleliais, kuriuos miname kasdien nesidairydami, todėl nieko „tokio“ ir nepamatome, juo labiau – nepajuntame…
Gal tik mėnuo praėjo nuo visai kitokių (bet ne gelmių ir ieškojimų prasme) A.Dubauskienės darbų parodos bibliotekoje, todėl „Šnekesiai“ nustebina jau vien medžiagos pasirinkimu. „Norėjau išbandyti tekstilę – tapau ir siuvinėju ant šifono, labai įdomios medžiagos. Šiuose „šnekesiuose“ norėdama patirti Čiurlionį daug ką dariau pirmą kartą: adata duria ir kuria – to nebuvau patyrusi, tapyba ant šifono kelia daug iššūkių, o kvadratas – tobuliausia forma… Didysis darbas – lyg vitražo atspindys: norėjau išbandyti ir atspindžio gylį. Mintyse jau daug vitražinių atspindžių…“ Tapyti-siuvinėti Aušrinės paveikslai tiesiog švyti neatsitiktinai – į klausimą, koks laikas tinkamiausias kūrybai, ji atsakė: „Jei tik yra saulė, tinka bet koks laikas.“
Apie dalykus, „kurie nori būti pamatyti“ parodos autorė pasakojo, atskleisdama ir Lietuvą pasaulyje garsinusio fotografo Vitalijaus Butyrino kūrybos lobius. Jo juodai-balti fotomontažai, grafika stebino ir džiugino tuos, kurie jo sukurtuose iš šimtų detalių pasauliuose įžiūrėjo ir grožį, ir didelę prasmę, dalykus, kurie aktualūs ir šiandien. Jo kūryba, pašnekesiai su įdomiu autoriumi kažkada Aušrinę nustebino – šiandien ji tai, ką patyrė, stengiasi perduoti savo kūryba.
„Pašnekėkim. Spalvose nuskaidrėkime. Tekėkime linijomis. Raskime atsakymus į neužduotus klausimus“ – kviečia paroda „Šnekesiai“.
