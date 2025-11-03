Lapkričio 4 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Daugiau saugumo keliuose: ką nusprendė Savivaldybės komisija?
Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisijos posėdyje buvo aptarti aktualūs klausimai, susiję su eismo organizavimu ir saugumo gerinimu mieste bei kaimiškoje savivaldybės teritorijoje.
Tikėjimas vienas kitu ir šviesa
Šviesos tą tamsų besibaigiančio spalio vakarą Kalvarijos kultūros centre, po ilgokos pertraukos vėl atveriančiam duris ir kviečiančiam, buvo tikrai daug. Atnaujintoje kultūros įstaigoje daug kas pasikeitė, o didžioji salė buvo atverta iškilmingu vakaru, kvietusiu į „performatyvią meninę freską „Žmogus žmogui“.
Pilietiškumo konkurse – vis geresnės moksleivių žinios
Minint Lietuvos Konstitucijos dieną, Marijampolės moksleivių kūrybos centras (MKC) pakvietė savivaldybės švietimo įstaigų moksleivius į Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejų, kuriame buvo surengtas pilietiškumo konkursas „Ir kas gi mus nugalės…“.
Naujasis „Sūduvos-Mantingos“ vyr. treneris: „Veikiame kaip viena komanda, tikiu, viskas bus gerai“
Prasidėjo naujasis Nacionalinės krepšinio lygos sezonas. Apie lūkesčius ir komandos sudėties pasikeitimus Arūnas KAPSEVIČIUS kalbina naująjį „Sūduvos-Mantingos“ vyriausiąjį trenerį Marių ŪSĄ.
