Technologijų šventė Ready4Tech suvienijo jaunimą, mokslą ir inovacijas
Edita Liškauskė
Įkvepiantis startas Marijampolės Sūduvos gimnazijoje
Spalio 24 dieną Marijampolės Sūduvos gimnazijoje įvyko technologijų ir kūrybos šventė „Ready4Tech“, tapusi ryškiu šio rudens akcentu mieste. Renginį organizavo LISPA mokykla, kartu su partneriais ir rėmėjais pristatydama įkvepiančią dieną, kurioje susijungė švietimas, mokslas, verslas ir pramogos.
„Ready4Tech“ – tai didžiausias metų renginys, skirtas skatinti jaunimo technologinį raštingumą, pažadinti smalsumą ir supažindinti su ateities profesijomis. Šventės metu įvyko ir „RoboForge lygos“ pirmosios varžybos, o visos renginio erdvės virto gyvu technologijų miesteliu, pritraukusiu šimtus dalyvių bei žiūrovų.
Įspūdingas atidarymas ir mokslo šou
Renginį įspūdingai atidarė Lazermeno pasirodymas, o gimnazijos erdves papuošė spindintys veidrodiniai personažai iš „Viduramžiai LT“. Dalyvius pasveikino ir žiūrovus pradžiugino Lispos robotas. Viso renginio metu gerą nuotaiką palaikė vedėjas Zigmantas Baranauskas, kvietęs žiūrovus pasinerti į mokslo, atradimų ir pramogų pasaulį.
Didelio dėmesio sulaukė Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) mokslo šou, kuris užbūrė žiūrovus įspūdingais fizikos ir chemijos eksperimentais. Mažieji darželinukai taip pat patyrė daug įspūdžių dalyvaudami aktyvioje „Kids Challenge“ veikloje.
Praktikumai ir kūrybinės dirbtuvės
Vėliau gimnazistų laukė FTMC organizuoti fizikos, chemijos ir kvantinės fizikos praktikumai, kuriuose jaunuoliai turėjo galimybę pasisemti žinių ir patirties tiesiai iš geriausių šalies mokslininkų. Marijampolės regioninis STEAM atvirosios prieigos centras padovanojo mokiniams įdomų bakterijų fermentinio aktyvumo praktikumą. O jaunesnieji mokiniai pasinėrė į LISPOS mokyklos „RoboMakers Lab“ kūrybines dirbtuves, kuriose konstravo pneumatines žirkles. Taigi, moksleiviai išbandė bakterijų fermentinio aktyvumo tyrimus, atliko cheminius bei fizikinius bandymus ir mokėsi suprasti, kaip mokslas ir technologijos pritaikomi realiame gyvenime. Šie užsiėmimai padėjo vaikams nekasdieniškai pažinti mokslą per praktinę patirtį.
„RoboForge lyga“ – emocijos ir azartas robotų arenoje
Svarbiausias dienos akcentas buvo pirmosios sezono „RoboForge lygos“ robotų kovos, vykusios sporto salėje. Mokiniai varžėsi trijose kategorijose: „Marijampolė X Robot Games“, „DJI RoboMatch“ ir „LEGO RoboSumo“. Kovos pritraukė ne tik daug norinčiųjų išbandyti jėgas, bet ir gausų žiūrovų būrį. Varžybų erdvėje, kurią nuotaikingai vedė Kęstutis Vievesis, mokiniai demonstravo inžinerinius gebėjimus, kūrybiškumą ir komandinį darbą.
Kiekvienos kategorijos nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais ir rėmėjų prizais, o bendruomenė džiaugėsi matydami, kaip jaunieji kūrėjai drąsiai varžosi ir bendradarbiauja.
Kadangi tai buvo pirmosios varžybos, dalyviai turėjo puikią progą įvertinti savo jėgas ir įvardinti, kur reikėtų pasitempti ir pasiruošti. Na, o tie, kurie tik dabar sužinojo apie galimybę dalyvauti tokioje lygoje, turi laiko nusiteikti bei iš anksto užsiregistruoti kitam artėjančiam renginiui.
Inovacijų paroda – gyvas technologijų pasaulis
Tuo pat metu parodos erdvėje veikė interaktyvi technologijų ekspozicija, kurioje savo kūrinius ir įrangą pristatė įvairūs mokslo ir verslo atstovai. Lankytojai galėjo pamatyti 3D spausdintuvu kurtas Kęstučio Balčiūno skulptūras, susipažinti su eksperto Povilo Stankūno dronais, išbandyti Marijampolės STEAM centro roboto ranką, apžiūrėti „Vilkaviškio grūdų“ agro-droną ir Marijampolės profesinio rengimo centro gamybos pultus.
Buvo atvykę ir svečiai iš Kauno bei Vilniaus – KTU ir „Vilnius Tech“ studentai bei atstovai pristatė savo kurtus mobiliuosius robotus, dirbtinio intelekto sistemas, VR patirtis, važiuojantį lagaminą-kartingą ir netgi automazituotą blynų kepyklę, vaišinančią visus norinčiuosius.
Parodoje dalyvavo ir „Pramogų loftas“, siūlęs išbandyti virtualios realybės žaidimus bei balansavimo technologijas. Visa tai pavertė renginį ne tik pažinimo, bet ir įkvėpimo diena tiek vaikams, tiek suaugusiems.
LISPA mokyklos vizija – technologijų šventė Marijampolėje
Renginio organizatorius, LISPA mokyklos vadovas Vaidas Baranauskas, pabrėžė, kad „Ready4Tech“ – tai daugiau nei vienkartinis renginys:
„Ready4Tech“ – mūsų indėlis į Marijampolės kaip technologijų miesto kūrimą. Norėjome, kad ši šventė praturtintų miestą technologijų kultūra ir skatintų jaunosios kartos technologinį raštingumą. Tai ne tik šventė, bet ir žinutė, kad Marijampolėje auga kūrėjų karta, kuri domisi, kuria ir drąsiai žengia į ateities pasaulį.“
Ateities planai ir bendruomenės palaikymas
„Ready4Tech“ renginys aiškiai parodė, kad tokie projektai Marijampolėje yra reikalingi ir laukiami. Miesto bendruomenė, moksleiviai, tėvai ir mokytojai aktyviai įsitraukė, parodydami, kad susidomėjimas technologijomis sparčiai auga. Šventės sėkmė įrodo, kad LISPA mokyklos iniciatyva padeda kurti tvirtesnį tiltą tarp mokslo, verslo ir jaunimo.
Kitas „RoboForge lygos“ etapas įvyks lapkričio 28 d. MRU Sūduvos akademijoje, kur mokiniai vėl susitiks išbandyti savo robotus ir kūrybinius sprendimus naujose varžybose.
Dėkojame partneriams ir rėmėjams
- Partneriai – Visuomenės ir verslo plėtros institutas, Marijampolės VVG, „Rainos svajonės“.
- Edukaciniai partneriai – Sūduvos gimnazija, MRU Sūduvos akademija, Marijampolės regioninis STEAM atviros prieigos centras, Marijampolės profesinio rengimo centras (MTEC), Marijampolės vaikų lopšelis-darželis, Jono Totoraičio progimnazija, FTMC.
- Parodos dalyviai – Kauno technologijos universitetas (KTU), „Vilnius Tech“, ŽŪK „Vilkaviškio grūdai“, Kęstutis Balčiūnas, Povilas Stankūnas, „Hexomeda“, „Pramogų loftas“.
- „RoboForge lyga“ generalinis rėmėjas – UAB „CIE LT Forge“. Pagrindiniai rėmėjai – UAB „Stevila“, UAB „Espro servisas“, „KUKA Nordic“ AB, UAB „Techvitas robotika“.
- Renginio rėmėjai – Marijampolės savivaldybė, UAB „Mantinga“.
- Informaciniai rėmėjai – „Suvalkietis“, Marijampolės TV, „Sūduvos gidas“.
https://www.mokyklalispa.lt/2025/10/29/technologiju-svente-ready4tech-suvienijo-jaunima-moksla-ir-inovacijas/
Komentarai nepriimami.