Alkoholio buvo per daug
Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos nėra tos šventės, kai linksminamasi prie alkoholiu nukrauto stalo. Deja, savaitgalį pareigūnai daug kartų buvo kviečiami į įvairius apskrities kaimus, kai apgirtę vaišių dalyviai sukėlė muštynes, susižalojo.
Jurbarko rajone, Žardiškių kaime, 29 metų vyras ir 20-metė moteris per kilusį konfliktą sumušė neblaivų (1,82 prom.) 57 m. vyrą, kuriam prireikė medikų pagalbos.
To paties rajono Raudonės miestelyje keli vyrai susipyko ir sukėlė aršias muštynes. 43 m. vyras sumušė neblaivius (1,82 prom.) 53 m. ir 26 m. (1,76 prom.) vyrus. Vyresnis nukentėjėlis buvo išgabentas į Kauno ligoninę, o jaunesnis po medikų suteiktos pagalbos gydosi namuose.
Sūsninkų kaime (Kalvarijos sav.) gyvenantis 33 m. vyras Vėlinių vakare neblaivus (2,66 prom.) smurtavo prieš 34 m. moterį.
Marijampolės policijos komisariato sulaikymo patalpose Vėlinių vakare atsidūrė neblaivus (1,84 prom.) 44 m. vilkaviškietis. Per konfliktą jis sumušė apgirtusią (2,08 prom.) 39 m. moterį.
Keliomis valandomis vėliau į tas pačias komisariato patalpas buvo atgabentas kitas vilkaviškietis. Neblaivus (1,90 prom.) 34 m. vyras smurtavo prieš dar girtesnę (2,04 prom.) 39 m. moterį.
Be to, Vėlinių dieną be alkoholio neapsiėję du vyrai patyrė skaudžias traumas. 65 m. vilkaviškietis lipo kopėčiomis ant stogo ir nukrito. Vyras buvo išgabentas į Kauno ligoninę.
Nepasisekė ir 42 m. Jurbarko gyventojui, kuris apie pusę trijų nakties, lipdamas laiptais žemyn, nukrito ir susižalojo.
Komentarai nepriimami.