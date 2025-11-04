www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Fotografijų konkurso „Drąsa rinktis pačiam“ paroda

"Suvalkiečio" inf.

Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centre veikia Europos parlamento nario Aurelijaus Verygos inicijuoto respublikinio fotografijų konkurso „Drąsa rinktis pačiam“ darbų paroda. Joje eksponuojamos moksleivių fotografijos, atspindinčios sveiką gyvenimo būdą, prasmingus pasirinkimus ir drąsą būti savimi.

Parodos atidarymo akimirka. / Ingos Žilionytės-Žūkienės nuotrauka

Tarp parodoje pristatomų kūrinių – ir Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos absolventės Vaivos Leskauskaitės fotografija. Kovo mėnesį vykusiame konkurse V. Leskauskaitės darbas buvo įvertintas kaip vienas geriausių – ji tapo viena iš nugalėtojų ir kartu su kitais moksleiviais iš įvairių Lietuvos miestų gegužę lankėsi Europos Parlamente.

Kovo mėnesį vykusiame konkurse V. Leskauskaitės darbas buvo įvertintas kaip vienas geriausių. / Domininkos ŽIVELIENĖS nuotrauka

„Ryžtas dalyvauti konkurse, laimėta kelionė į Strasbūrą, fotografijų eksponavimas keliaujančiose po Lietuvą parodose, o ateityje – galbūt ir personalinės kūrybos pristatymas. Čia tik dalis patirčių, kurios Vaivos gyvenime atsirado išdrįsus žengti pirmą žingsnį ir išnaudojus atsivėrusią galimybę“, – teigė gimnazijos direktorė dr. Irma Spūdytė.

Paroda Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centre veiks iki lapkričio 16 dienos.

Laurita BAUBONIENĖ, Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos komunikacijos specialistė

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Jau penktąjį kartą
Sasnavos bibliotekoje – fotografijų paroda
Marijampolės Rožinis choras: „Manėme, kad „Chorų karuose“ bus lengviau“
Dešimtmečiai, dovanoję daugiau, nei žemiški turtai

Įvykiai

Šėlo Skubiosios medicinos pagalbos skyriuje
 Girti vairuotojai kėlė rūpesčių
Marijampolės policijos pareigūnai nustatė galimai iš eismo įvykio pasišalinusią transporto priemonę
Pranešimą apie mirtinai sužalotą vyrą pagalbos centrui išsiuntė jo telefonas

Verslas

„Tai ne tik savininko pasikeitimas – tai naujas augimo etapas“
Dėmesio centre – pupos ir žirniai
Kavinė uždaryta,darbuotojų ginčai – neišspręsti
„Tai, ką suprojektuoju, ima veikti“ – jaunojo inžinieriaus Šarūno istorija

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos