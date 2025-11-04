Migrantus į Vakarų Europą vežė taksistas
Praėjusią savaitę Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, ties Kalnų kaimu (Kalvarijos sav.), patruliavę pasieniečiai stabdė patikrinti taksi automobilį „Toyota Prius“ lietuviškais numeriais. Taksistas, išvydęs pareigūnus, nepakluso jų reikalavimui sustoti, padidino greitį ir nuskriejo tolyn.
Pasieniečiai bėglį vijosi, įjungę tarnybinio automobilio garso ir šviesos signalus. Taksistas, lėkdamas dideliu greičiu ir pavojingai manevruodamas, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir po kiek laiko netikėtai sustojo. Iš taksi iššoko penki keleiviai ir leidosi bėgti. Tris bėglius ir vairuotoją pasieniečiai sulaikė netoli automobilio. Kitų dviejų vyrų pėdsakus po valandos aptiko Kapčiamiesčio pasienio užkardos kinologė su vokiečių aviganiu Black. Dvejų metų keturkojis pėdsekys pareigūnus nuvedė iki miške besislapstančių bėglių.
Paaiškėjo, kad taksi vairavo 21 metų Kauno gyventojas, gabenęs penkis migrantus.
Užsieniečiai neturėjo jokių dokumentų. Vienas jų teigė esąs 19-metis Egipto pilietis, o 21, 23, 25 ir 27 m. vyrai – Afganistano piliečiai.
Pirminiais duomenimis, kaunietis juos gabeno iš Latvijos, į kurią migrantai pateko iš Baltarusijos ir per Lietuvą bei Lenkiją ketino nuvykti į vieną iš Vakarų Europos valstybių.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną Varėnos pasienio rinktinėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Taksistui gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Jis po apklausos buvo paleistas. Jaunam vyrui buvo skirtos dvi kardomosios priemonės: rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir paimti dokumentai.
Taksistui taip pat teks atsakyti už tai, kad nevykdė pasieniečių reikalavimų. Už tai jam gali būti skirta bauda nuo 850 iki 1200 eurų.
Migrantai buvo perduoti Latvijos pasieniečiams.
Komentarai nepriimami.