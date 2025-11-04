„Sūduva“ A lygos čempionate užims ketvirtą vietą
35-ojo „TOPsport“ remiamos A lygos turo rungtynėse Marijampolėje, „Sūduva“ su „Šiauliais“ sužaidė lygiosiomis 2:2 (0:1). Šis rezultatas reiškia, kad sezoną marijampoliečiai, nepriklausomai nuo paskutinių rungtynių baigties, baigs, užimdami 4 vietą.
„Sūduvai“ sekmadienio vakarą teko lipti iš prilytos dviejų įvarčių duobės. 16 min. svečiai išsiveržė į priekį po kampinio, o 51 min. greitoje atakoje rezultatą padvigubino.
Šeimininkams pavyko rezultatą sušvelninti 55 min., kai tiksliu baudos smūgiu kamuolį į vartų kampą virš sienelės pasiuntė Žygimantas Baltrūnas. Baigiantis rungtynėms, rezultatą išlygino sumaištimi pasinaudojęs Sidy Sanokho.
Deja, lygiųjų neužteko, kad „Sūduva“ išsaugotų viltis sezoną baigti pirmajame A lygos trejete. Paskutines sezono rungtynes marijampoliečiai žais lapkričio 8 d. Raudondvaryje su „Hegelmann“, tačiau jų baigtis „Sūduvos“ padėties turnyro lentelėje nebepakeis.