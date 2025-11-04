www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

„Sūduva“ A lygos čempionate užims ketvirtą vietą

"Suvalkiečio" inf.

35-ojo „TOPsport“ remiamos A lygos turo rungtynėse Marijampolėje, „Sūduva“ su „Šiauliais“ sužaidė lygiosiomis 2:2 (0:1). Šis rezultatas reiškia, kad sezoną marijampoliečiai, nepriklausomai nuo paskutinių rungtynių baigties, baigs, užimdami 4 vietą.

Su kamuoliu „Sūduvos“ saugas Dariuš Stankevičius. / Augustino MEŠKELEVIČIAUS nuotrauka

„Sūduvai“ sekmadienio vakarą teko lipti iš prilytos dviejų įvarčių duobės. 16 min. svečiai išsiveržė į priekį po kampinio, o 51 min. greitoje atakoje rezultatą padvigubino.

Šeimininkams pavyko rezultatą sušvelninti 55 min., kai tiksliu baudos smūgiu kamuolį į vartų kampą virš sienelės pasiuntė Žygimantas Baltrūnas. Baigiantis rungtynėms, rezultatą išlygino sumaištimi pasinaudojęs Sidy Sanokho.

Deja, lygiųjų neužteko, kad „Sūduva“ išsaugotų viltis sezoną baigti pirmajame A lygos trejete. Paskutines sezono rungtynes marijampoliečiai žais lapkričio 8 d. Raudondvaryje su „Hegelmann“, tačiau jų baigtis „Sūduvos“ padėties turnyro lentelėje nebepakeis.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Laiko spalvos“ – fotografijose sustabdytos akimirkos
Ruduo Valavičiuose
Stebuklingo žibinto šviesoje –naujos patirtys ir viltys…
Tikėjimas vienas kitu ir šviesa

Įvykiai

Žvejais apsimetę vagišiai grobiu džiaugėsi neilgai
Į klinikas išvežti sužeistieji
Sukčiai apsimetė siuntų tarnyba
Alkoholio buvo per daug

Verslas

Ar Kalvarijos verslui nereikia pinigų?
„Tiesa yra abiejose pusėse“
Pokyčiai „Iki“ lojalumo programoje – papildomomis nuolaidomis galės naudotis net tie, kurie neturi išmaniojo telefono
„Mantinga“ plečiasi ir kviečia į komandą operatorius bei kitus gamybos darbuotojus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos