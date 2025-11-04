Sukčiai apsimetė siuntų tarnyba
Sukčiavimų nemažėja, nusikaltėliai išgalvoja vis naujų būdų.
Marijampolės apskrities VPK neseniai pradėjo naują ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
61 metų Marijampolės apskrities gyventoja į policiją kreipėsi praradusi 1185 eurų. Pasak nukentėjusios, ji gavo SMS žinutę neva iš siuntų tarnybos. Žinute buvo pranešta apie jai atėjusį siuntinį. Buvo nurodyta, kad norint atsiimti siuntinį, reikia paspausti su žinute atsiųstą nuorodą ir užpildyti. Moteris paspaudė nuorodą, suvedė prisijungimo prie banko duomenis, ir taip iš jos sąskaitos „iškeliavo“ 1185 eurai.