Daugiau saugumo keliuose: ką nusprendė Savivaldybės komisija?
Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisijos posėdyje buvo aptarti aktualūs klausimai, susiję su eismo organizavimu ir saugumo gerinimu mieste bei kaimiškoje savivaldybės teritorijoje.
Transportui kapinėse – ne vieta
Igliaukos seniūnijos seniūnas Saulius Burbulis pateikė prašymą įrengti kelio ženklus „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“ prie įvažiavimų į kapinių teritorijas.
Tokį ženklą prašyta įrengti prie Igliaukos, Daukšių, Gudelių miestelių, taip pat Varnupių ir Riečių kaimų kapines. Pastebėta, kad asmenys, atliekantys kapaviečių remonto darbus, nesilaiko kapinių taisyklių ir važiuoja automobiliais į kapinių teritoriją po darbo valandų bei savaitgaliais.
Komisija priėmė sprendimą prašymui pritarti.
Tikimasi, kad matomumą pagerins sferinis veidrodis
Puskelnių kaimo gyventojai prašo leisti įsirengti sferinį kelio veidrodį Darbininkų ir Gėlių gatvių sankirtoje, ties posūkiu. Pasak gyventojų, ta vieta nėra saugi. Staigus posūkis, aukšta gyvatvorė ir gyvenamojo namo tvora užstoja kelio vaizdą, labai prastas matomumas tiek važiuojant Darbininkų gatve, tiek kylant į kalniuką ir sukant į Darbininkų gatvę. Dėl to automobiliams, kad išvengtų susidūrimų, dažnai tenka staigiai stabdyti. Prašymui pritarta.
Užstatomi išvažiavimai
Teatro gatvėje gyvenantys marijampoliečiai susiduria su vairuotojų KET (Kelių eismo taisyklės) pažeidimu, kuomet automobiliai parkuojami nesilaikant penkių metrų atstumo nuo įvažiavimo arba išvažiavimo iš kiemo. Anot gyventojų, į Marijampolės dramos teatrą atvykę žiūrovai, ieškodami kur pastatyti automobilius, juos palieka bet kaip, užstatydami gyventojams išvažiavimus iš namų teritorijos.
arijampoliečių teigimu, taip pat tampa sudėtinga išvažiuoti į pagrindinę P. Armino gatvę, nes neretai automobiliai statomi ir važiuojamoje dalyje.
Teatro gatvės gyventojai mano, kad nuo KET pažeidėjų juos galėtų apsaugoti kelio ženklas „P“ (rezervuota), kuris būtų pastatytas prie 3-iuoju numeriu pažymėto namo. Taip pat nuo įvažiavimo iš P. Armino gatvės, ties gyvenamaisiais namais, būtų gerai įrengti ženklą, draudžiantį stovėti.
Teatro gatvės gyventojų prašymui Saugaus eismo komisija pritarė iš dalies.