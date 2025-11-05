Emocingame Tarybos posėdyje – apie kainas, investicijas ir vadovus
Eiliniame Marijampolės Savivaldybės tarybos posėdyje praėjusį penktadienį buvo apsvarstyti 28 klausimai. Posėdis šįkart vėl buvo gana emocingas – meras Povilas Isoda, komentuodamas kai kurių Tarybos narių pasisakymus, kelis kartus pakartojo, kad negali pakęsti absurdo, propagandos ir melo, o šie Tarybos nariai prašė mero elgtis ramiau, nesikarščiuoti.
Pritarta naujoms sutartims
Vėl didėja Savivaldybės biudžetas – šįkart jis padidintas beveik 900 tūkst. eurų. Dar apie 1,2 mln. eurų gauta iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų gatvės Mokolų seniūnijoje rekonstravimo darbams. Tad iš viso biudžetas didėja 2,1 mln. eurų ir dabar sieks 127,58 mln. Eur. Pasak Tarybos Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininko Romualdo Makausko, šių metų biudžeto surinkimo planas yra vykdomas sėkmingai, rodikliai yra geri.
Posėdyje beviltiškomis pripažintos ir nurašytos likviduotų juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio skolos, siekiančios 63,2 tūkst. Eur.
Tarybos nariai pritarė Savivaldybės ir Mykolo Romerio universiteto bendradarbiavimo sutarties projektui. Savivaldybės 2025–2027 metų strateginiame veiklos plane buvo numatyta, kad Atviros prieigos centro (STEAM) finansavimui iš biudžeto reikės 200 tūkst. Eur universiteto infrastruktūros gerinimui, t. y. ugdymo(si) aplinkoms modernizuoti ir pritaikyti inovatyviam mokymuisi. Nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. šis centras keliasi į pastatą, esantį Vytauto g. 9, jame vykdomas kapitalinis remontas, siekiant pastatą pritaikyti studijų, mokslo ir centro veiklai. Remontui ir bus skirta numatyta pinigų suma.
Pritarta ir Savivaldybės, Mykolo Romerio universiteto, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos ir „Mantingos“ labdaros ir paramos fondo sutarties projektui dėl Marijampolės ekonomikos ir verslo akademijos įsteigimo. Investuojant į regiono jaunimo švietimą, verslumą ir ateitį bus įsteigta Marijampolės ekonomikos ir verslo akademija MEVA, Mykolo Romerio universiteto organizuojama paskaitų programa jaunimui, besidominčiam ekonomika, verslu ir finansais sudarys galimybę mokytis iš patyrusių dėstytojų, ugdyti kritinį mąstymą ir susipažinti su universitetine aplinka jau mokyklos suole. Savivaldybė tam skirs 5 tūkst. eurų, tokia pat suma prisidės ir minėtas „Mantingos“ fondas.
Viešojo transporto bilietai nebrangs
Posėdyje patvirtinti maksimalūs socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo savivaldybės gyventojams dydžiai. Dėl didėjančio darbo užmokesčio, nuo 9 proc. iki 21 proc. didėjančio PVM tarifo centralizuotam šildymui, transporto išlaikymo išlaidų ir kitų priežasčių socialinės priežiūros ir socialinės globos kainos kyla, todėl buvo būtina pakeisti maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos išlaidų finansavimo dydžius.
Tarybos nariai pritarė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui. Jame siekiama plėtoti šalių ryšius, skatinti bendradarbiavimą profesinio informavimo ir orientavimo, kvalifikacijos kėlimo, mokslinėje ir mokymo veikloje. Savivaldybė skirs 400 eurų mikroschemoms naminiams augintiniams įsigyti.
Gera žinia gyventojams yra ta, kad visuotinio kainų kilimo sąlygomis keleivių vežimas reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais nebrangs – patvirtintos tokios pat kainos, kokios ir buvo iki šiol. Pastarąjį kartą jos kilo 2022 metų pradžioje, o tarifai pagal teisės aktus turi būti peržiūrimi kasmet.
Tad vienkartinis bilietas mieste, kaip ir iki šiol, kainuos 90 centų, mėnesinis kalendorinių dienų bilietas – 20 eurų, mėnesinis darbo dienų bilietas – 18 eurų, metinis bilietas – 192 eurus, o 7 dienų bilietas – 7 eurus.
Aistros įsisiūbavo dėl augančių tarifų
Mieste nuolat atnaujinamos automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių gyvenamųjų namų, bet kartais pasitaiko ir tokių situacijų, kai numatytų darbų nepavyksta atlikti. Taip nutiko su aikštelės rekonstravimo darbais prie Draugystės g. 25-ojo namo. Paaiškėjo, kad atsirado poreikis atnaujinti aikštelės ESO dalies projektą. Projektą atnaujinus, nustatyta, kad daugiabučio namo savininkų bendrija neturi lėšų apsimokėti ESO elektros / dujų tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartyje nustatyto paslaugos mokesčio, todėl šie darbai negali būti pradėti. Objektas išbrauktas iš Savivaldybės tarybos patvirtinto sąrašo.
Nemažai emocijų susilaukė klausimas dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų atnaujinimo. Paaiškėjo, kad šie tarifai turi būti peržiūrimi kas 5-eri metai, bet to nebuvo padaryta ir dabar galiojantys tarifai patvirtinti dar 2010 metais. Dėl šios priežasties tarifai dabar kils maždaug du kartus. Tarybos narys, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos atstovas Edmundas Razvickas paskaičiavo, kad jie kyla net 5 kartus, bet šiuos skaičiavimus meras P. Isoda kategoriškai paneigė. Pasak jo, patys vartotojai pasirinks, kokio tiekėjo jie nori, o vienam butui išlaidos per mėnesį dėl padidėjusio tarifo pakils 2,5–5 eurais.
Tos pačios frakcijos narė Vaida Balniuvienė pasiūlė pagalvoti, kaip kompensuoti šį pabrangimą, bet tokį siūlymą meras pavadino pasityčiojimu. Kai E. Razvickas paprašė mero nesikarščiuoti, būti kantresniam, išklausyti Tarybos daugumai nepriklausančių politikų siūlymus, meras atsakė, jog jis yra emocingas, ir jei kalbamos nesąmonės bei klaidinami žmonės, tikrai su tuo nesitaikstys.
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos grupės narys Kęstutis Tumelis atkreipė dėmesį, kad 2010 metais minimali alga buvo 232 eurai, o dabar ji viršija 1000 eurų. Jo žiniomis, kaimyniniame Prienų rajone tas mokestis yra apie 9 eurai, o pas mus jis siūlomas gerokai mažesnis. Jo nuomone, maždaug 4 eurai per mėnesį nėra daug. Tokiam siūlymui balsuojant ir pritarta.
Specialistų rasti sunku
Posėdyje atnaujinta Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba, į ją įtraukiant Tarybos narius socialdemokratus Eugenijų Alesių ir Liną Sarpalienę. Patvirtintos Savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklės, taip pat vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. E. Razvickas domėjosi, ar Administracija dar neturi vyriausiojo architekto. Anot Administracijos direktoriaus Nerijaus Mašalaičio, buvo paskelbtas konkursas šiai darbo vietai užimti, bet norinčiųjų neatsirado. Jau paskelbtas ir naujas konkursas, bet tokį atestuotą specialistą, turintį reikalingą kvalifikaciją, rasti sunku.
Į klausimą, kodėl iš darbo išėjo Meno mokyklos direktorius Valentinas Butanavičius, meras P. Isoda atsakė, jog tai įvyko šalių susitarimu ir viešai priežasčių jis neaptarinės. Beje, po žinios apie direktoriaus pasitraukimą „Suvalkietis“ bandė buvusį direktorių pakalbinti, bet jis labai mandagiai atsiprašė, kad išėjimo priežasčių komentuoti nenori. Bus ieškoma naujo Meno mokyklos vadovo. Dabar jo pareigas laikinai eina direktoriaus pavaduotoja Daiva Žardeckienė.