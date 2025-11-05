Naujasis „Sūduvos-Mantingos“ vyr. treneris: „Veikiame kaip viena komanda, tikiu, viskas bus gerai“
Prasidėjo naujasis Nacionalinės krepšinio lygos sezonas. Apie lūkesčius ir komandos sudėties pasikeitimus Arūnas KAPSEVIČIUS kalbina naująjį „Sūduvos-Mantingos“ vyriausiąjį trenerį Marių ŪSĄ.
– Esate jaunas žmogus, ir staiga klubo vadovybė pasiūlė tapti komandos vyriausiuoju treneriu. Ar apsisprendėte žaibiškai, ar prašėte duoti laiko pasvarstyti?
– „Sūduvos-Mantingos“ komandoje man šis sezonas bus ketvirtas. Dirbau ankstesnių komandos vyr. trenerių Tomo Gaidamavičiaus ir Mariaus Kiltinavičiaus asistentu, taigi su klubo „virtuve“ esu neblogai susipažinęs. Galima sakyti, kad ir pasiūlymas tapti vyr. treneriu nebuvo visiška staigmena ir ne vienos dienos pokalbis. Jau kurį laiką kalbėjomės su klubo pirmininku Vytautu Skuču, nors, aišku, kad šiek tiek tas pasiūlymas netikėtas. Pagalvojau ir tą iššūkį priėmiau. Žinau, kad mano amžius „nestandartinis“ (24 metai, aut. pastaba) vyriausiojo trenerio pareigoms, bet stengiuosi tobulėti ir eiti į priekį. Kol kas rungtynių metu save pagaunu, kad reikėtų išlikti ramesniam, išlaikyti šaltą protą, galvoti, ką daryti toliau, ir ne taip karštai reaguoti į viską, kas vyksta krepšinio aikštelėje. Tai turi ateiti su patirtimi.
– Jeigu prakalbome apie amžių, tai paprastai visi ar beveik visi svajoja būti žaidėjais, bet ne treneriais. Kodėl pasirinkote trenerio darbą?
– Sutinku, kad tie, kas žaidžia, treniruojasi, nori būti geri krepšininkai, bet aš gan anksti supratau, kad būsiu treneris. Kažkodėl tuo domėjausi, tai ir nusprendžiau, kad čia – mano kelias krepšinyje. Panašu, kad nesuklydau.
– Praėjusių metų NKL čempionatą „Sūduva-Mantinga“ baigė atkrentamųjų rungtynių ketvirtfinalyje. Kokius tikslus komandai klubo vadovai kelia šiam sezonui?
– Niekas oficialiai to neskelbia, tačiau visi supranta, kad „Sūduvos-Mantingos“ komanda visada siekia aukščiausių tikslų, todėl niekas nesikeičia ir šiais metais. Praėjusį čempionatą baigėme anksti pralaimėję Kauno „Žalgirio“ dubleriams, bet kova buvo sunki ir galutinis rezultatas galėjo pasisukti į vieną ar kitą pusę, bet sėkmė nusišypsojo žalgiriečiams. Toks yra sportas.
– Kaip pavyko surinkti komandą šiam sezonui? Ar penki Marijampolės sporto centro krepšininkai gaus galimybę išbėgti į krepšinio aikštelę?
– Komandą rinkome kartu su jos vadovu Vytautu. Džiugu, kad daug žaidėjų liko komandoje. Jaunieji krepšininkai mums padeda ir treniruotėse, ir patys kaupia patirtį. Jau yra pasižymėjusių ir rungtynių metu, pelniusių taškų. Tikiuosi, čempionato metu jie daugiau galės prisidėti prie komandos rezultatų. Nors čempionatas jau prasidėjo, bet procesas dar vyksta.
– Į „Sūduvą-Mantingą“ jau prasidėjus čempionatui atvyko krepšininkas iš Jungtinių Amerikos Valstijų Jozefas Džonas Fahreholcas (Jozef John Fahreholtz). Senokai mūsų komandoje nematėme užsieniečių, ir štai…
– Toks žaidėjas komandai buvo reikalingas, tai tikrai džiaugiamės, kad atvyko. Bandome jį integruoti į komandos žaidimą. Jis iki šiol žaidė Europoje, tai mūsiškas krepšinis jam – ne naujiena. Kol kas esame patenkinti jo žaidimu, o pakilimų ir nuosmukių čempionato metu bus kaip ir kiekvienam krepšininkui. Šiuo metu jo žaidybinė forma gera.
– Tapote komandos vyr. treneriu, kokie dar pasikeitimai įvyko trenerių štabe?
– Po praėjusio sezono liko fizinio parengimo treneris Modestas Rusevičius. Turime kineziterapeutę Rūtą Žarnauskienę ir du mano asistentus: Lietuvos sporto universiteto studentus Luką Januškevičių ir Normantą Šilanską. Smagu, kad štabas padidėjo, tai klubui prideda profesionalumo. Kol kas veikiame kaip viena komanda, ir tikiu viskas bus gerai.
– Sužaidėte šešias čempionato rungtynes – keturios pergalės, du pralaimėjimai. Ar esate patenkintas komandos žaidimu?
– Dar negalime sakyti, kad mes žaidžiame taip, kaip norėtume. Tačiau siekiame komandos susižaidimo, jo kokybės. Svarbu, kad nebūtų traumų, tuomet eisime iš treniruotės į treniruotę, iš rungtynių į rungtynes. Reikia atiduoti save, kiek gali, ir tikėtis gero galutinio rezultato. Čempionatas ilgas, bus ir sunkesnių momentų, ir lengvesnių. Manau, viena mūsų komandos stiprybių, kad nepriklausome nuo vieno žaidėjo. Vienose rungtynėse gerai pasirodo vienas žaidėjas, kitose „iššauna“ kitas. Mūsų stiprybė komandiniame žaidime, kurį reikia nuolat tobulinti.
– Kaip ir kitose sporto šakose prieš sezoną skelbiamos prognozės. Krepšinio ekspertas, komentatorius Jonas Vainauskas „Sūduvai-Mantingai“ skyrė ketvirtą vietą?
– Į prognozes labai rimtai nežiūriu. Pirmiausia, reikia siekti komandos žaidimo kokybės, antra – rezultato. Ar prognozės išsipildys, pamatysime sezono pabaigoje.