Tarybos posėdis –prie naujo apskrito stalo
Tie, kurie stebi Kalvarijos Savivaldybės tarybos posėdžius internetu, tikrai atkreipė dėmesį, kad jau antras posėdis vyko prie naujo – apskritojo – stalo. Posėdžių salė, kuriai jau reikėjo atnaujinimo, beveik baigiama tvarkyti. Išties – apskritas stalas ne tik pakeitė interjerą: sakoma, kad tobula apskritimo forma suteikia harmonijos, nebelieka priešpriešos tarp sėdinčiųjų prie jo. Tegul taip ir būna – kad Tarybos narių sprendimai būtų ne tik finansais, įstatymais, bet ir širdimi pamatuoti.
Projektas – ne tik apie šaltieną ir kropelius
Taryba pritarė Savivaldybės kultūros centro projektui „Kalvarijos krašto etnokultūrinės savasties ženklai“ iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirti dalinį finansavimą, sudarantį 40 procentų visos jo vertės. Šį projektą 2026 m. planuoja įgyvendinti Kultūros centras kartu su Savivaldybe ir partneriais – Aistiškių kaimo bendruomenės ir Kvietkinės kaimo bendruomenės asociacijomis. Jis skirtas stiprinti vietos kultūrinį identitetą, telkti bendruomenes ir aktualizuoti etninį paveldą.
Projekto metu bus surengtas folkloro festivalis „Ant tėvelio dvaro“, organizuojamos edukacijos apie tradicinius šokius, kankliavimą ir tvarų meną, kulinarinio paveldo gamybos užsiėmimai (šaltienos, kropelių, ruginės košės, vaistinių arbatų gaminimas) ir t. t. Šios veiklos ne tik puoselėja tradicijas ir skatina jų perdavimą jaunajai kartai, bet ir kuria šiuolaikiškus jų pristatymo būdus, prisideda prie kultūrinio turizmo plėtros ir regiono patrauklumo didinimo.
Lėšų suma priklausys nuo projektui skirto finansavimo. Preliminari Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 5968 Eur. Visa projekto vertė – 14919 Eur.
Parduoda ir nuomoja
Taryba pritarė sprendimo projektui parduoti nuomininkams Savivaldybės būstą, kad Administracija galėtų gautas lėšas panaudoti socialinio būsto fondo plėtrai.
Sprendžiant klausimą dėl apgyvendinimo Apsaugotame būste ir paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo savivaldybės gyventojams, projektui pritarė visi Tarybos nariai. Šios paslaugos teikimas asmeniui suteikia galimybę, padedant darbuotojui ilgiau išlikti savarankiškam, ugdyti socialinius įgūdžius ir integruotis į bendruomenę. Atsižvelgiant į poreikį, asmeniui per metus tokioms paslaugoms gali būti skiriama apie 7 tūkst. Eur iš Savivaldybės biudžeto. Prie Savivaldybės finansavimo turėtų prisidėti ir asmenys, gyvenantys Apsaugotame būste.
Pritarta sprendimo projektui išnuomoti 0,23 ha ploto valstybinės žemės sklypo, esančio Kalvarijoje, Dariaus ir Girėno g. 10, dalį, kurios plotas – 0,03 ha, reikalingą nuosavybės teise priklausančių pastatų eksploatacijai. Maksimalus leistinas nuomos terminas – 16 metų.
Taip pat Taryba nusprendė teikti Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos parduoti atvirame aukcione Kalvarijos savivaldybės patikėjimo teise valdomą 0,54 ha ploto valstybinės žemės sklypą, esantį Kalvarijoje, Krosnos g. 8. Šio žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. Pardavus minėtą žemės sklypą, bus užtikrinamas racionalus ir tinkamas jo naudojimas ir valdymas, taip pat – tai papildomos lėšos į Savivaldybės biudžetą.
Svarstant projektą dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2026 metais vykdomai veiklai, buvo pateikti du pakeitimai. Vietoje 0 proc. lengvatos ilgalaikiams bedarbiams buvo pasiūlyta taikyti 50 proc. Kaip sakė Tarybos narys Tomas Vasiliauskas, „mes suinteresuoti, kad gyventojai nebūtų ilgalaikiai bedarbiai, todėl ir pasiūliau taikyti lengvatą, kad ji motyvuotų žmones dirbti.“ Pakeitimams pritarta balsų dauguma.
Patentų dydžiai buvo palikti tokie patys, kaip ir praėjusiais metais.
„Gyvenk kaip galima švariau“
Turbūt visi prisimename „Anties“ dainą apie zombius, kurie gali atriedėti, atidundėti, jei nesilaikysime sanitarijos ir higienos taisyklių – kaip tik tokias ir patvirtino Taryba. Taisyklės įpareigoja asmenis laikytis švaros ir tvarkos gyvenamuosiuose pastatuose, leidžia taikyti administracinę nuobaudą asmenims, nesilaikantiems sanitarijos ir higienos reikalavimų ir tuo elgesiu keliantiems pavojų aplinkai bei gyventojų sveikatai. Pavyzdžiui: pastatų patalpose ir valdomoje teritorijoje neturi būti nariuotakojų, graužikų ir kitų užkrečiamųjų ligų šaltinių.
Į nuotekų šalinimo sistemą draudžiama mesti daiktus ar medžiagas, galinčias užkišti ar sugadinti nuotekų šalinimo sistemą ar atskiras jos dalis. Negalima iš balkonų ar per atidarytus langus valyti, dulkinti kilimus, grindų dangas, patalynę, drabužius ar kitus daiktus; plauti, šluoti balkoną, plauti jame esančius daiktus ar prausti gyvūnus balkonuose taip, kad dulkės, vanduo, kiti skysčiai ar medžiagos ištekėtų iš balkono, terštų, gadintų kitų asmenų balkonus, langus, namo sienas ar kitus pastato elementus ir šalia esančius daiktus; pastatų teritorijose ir patalpose draudžiama laikyti nuodingas, užkrečiamąsias ligas sukeliančias medžiagas, maisto produktus ir kitas atliekas.
Kitaip sakant –
Kaip apsigint jau žinau –
Apsišluok ir apsiplauki.
Kitaip užpuls padarai –
Ropliai, graužikai ir zombiai.
(Citata iš „Anties“ dainos apie zombius).