Kaip pasirūpinti odos sveikata patiriant šlapimo nelaikymą
Ar žinote, kad tinkama odos priežiūra yra vienas svarbiausių veiksnių slaugant šlapimo nelaikantį artimąjį? Asmenims, patiriantiems šlapimo nelaikymą, yra didesnė rizika susirgti dermatitu – odos uždegimu, kurį sukelia ilgalaikis odos sąlytis su šlapimu ar išmatomis. Dermatitas gali būti itin skausmingas ir diskomfortą keliantis odos pažeidimas. Jis gali būti ūmus, trunkantis nuo kelių dienų iki kelių savaičių, arba lėtinis, kamuojantis mėnesius ar net metus. Simptomai gali būti įvairūs: nuo paraudimo ir patinimo iki niežulio, įtrūkimų ir deginimo pojūčio. Labai svarbi yra dermatito profilaktika, nes jis sukelia didelį diskomfortą ir yra pagrindinis pragulų atsiradimo rizikos veiksnys. Taigi, slaugant artimąjį svarbu imtis prevencinių priemonių, kurios padėtų išvengti odos uždegimo ar pragulų.
Šlapimo nelaikymo sukeliamo dermatito rizikos veiksniai ir prevencija
Nutukimas didina odos ligų (dermatito) išsivystymo riziką ir apsunkina jų gydymą. Asmenims, turintiems antsvorio, dėl didelio prakaitavimo ir šlapimo patekimo į raukšles dažniau atsiranda odos pažeidimų. Taip yra todėl, kad prakaitas ir šlapimas raukšlėse sukelia trintį. Dėl nutukimo sunkiau tinkamai atlikti asmens higienos procedūras, nes sudėtingiau pasiekti visas kūno vietas. Į kasdienę antsvorio turinčio žmogaus priežiūrą svarbu įtraukti nuolatinę odos, ypač raukšlių, priežiūrą. Odos trinties riziką galima sumažinti naudojant kokybiškas, greitai sugeriančias, tinkamai parinkto dydžio sauskelnes ir specialias odos priežiūros priemones.
Dar vienas dermatito rizikos veiksnys – išmatų nelaikymas. Išmatose yra korozinių fermentų ir junginių, kurie esant ilgalaikiam kontaktui su oda gali sukelti nuolatinį odos pažeidimą. Todėl labai svarbu reguliariai ir kokybiškai maitintis, kad būtų išvengta viduriavimo, ir laiku keisti sauskelnes (pasituštinus). Jeigu slaugomas asmuo judus, skatinkite jį pavalgius naudotis tualetu. Gulintiems asmenims pasituštinus reikia iškart pakeisti sauskelnes ir kruopščiai nuvalyti tarpvietės odą. Išmatas valykite iš priekio į galą, kad jų bakterijų nepatektų į šlaplę.
Netinkama šlapimo nelaikančiųjų priežiūra padidina odos sudirginimo ir uždegimo riziką. Netinkamo dydžio ar per mažo sugeriamumo sauskelnės, ilgalaikis odos sąlytis su laiku nepakeistomis sauskelnėmis ir netinkamų prausiklių naudojimas gali sukelti rimtų odos pažeidimų. Orui laidžios, greitai sugeriančios, tinkamo dydžio sauskelnės apsaugos nuo pratekėjimo, užtikrins odos sveikatą ir blogo kvapo kontrolę.
Slaugos priemonių parinkimas
Slaugyti artimuosius labai svarbu kokybiškai, kad jie galėtų jaustis patogiai ir nenukentėtų jų orumas. Kelnaičių tipo sauskelnės „TENA Pants“ yra ypatingos tuo, kad dėvimos kaip įprasti apatiniai. Gulinčių ligonių slauga taps lengvesnė, nes šias sauskelnes paprasta užmauti ir numauti, o drėgmės indikatorius parodo, kada jas reikia keisti. Dar aktualesnis šis pasirinkimas – demencija sergantiems asmenims, nepripažįstantiems sauskelnių, užsegamų lipukais. Mūvint „TENA Pants“ nesikeičia nusistovėję apatinių dėvėjimo įpročiai, todėl tai yra puikus sprendimas neramiems asmenims, kurie linkę sauskelnes nusiplėšti. Sauskelnės-kelnaitės „TENA Pants“ akimirksniu sugeria skystį, todėl paviršius ilgai išlieka sausas, o oda apsaugota. Tai mažina odos sąlytį su drėgme ir palaiko natūralų odos mikroklimatą.
Siekiant išsaugoti odą sveiką, svarbu tinkamai nuvalyti tarpvietės odą kaskart keičiant sauskelnes. Prausiamasis kremas „TENA Wash Cream“ nuvalo nešvarumus, atkuria natūralų odos pH, drėkina odą ir apsaugo ją nuo sąlyčio su šlapimu. Nuvalius odą šiuo kremu, papildomai plauti vandeniu nereikia.
Jei vis dėlto oda sudirgsta ar parausta – galbūt dėl laiku nepakeistų sauskelnių ar neatidaus arba netinkamo prausimo, gelbsti odos apsaugos priemonės. Pastebėjus pirmuosius sudirgimo požymius – tarpvietės odos paraudimą ar iššutimą, rekomenduojame kaskart keičiant sauskelnes naudoti cinko kremą „TENA Zinc Cream“. Jis efektyviai ramina sudirgusią odą, mažina perštėjimą ir padeda išvengti tolesnio dirginimo. Cinko kremą tepkite ant švarios, prausiamuoju kremu nuvalytos odos.
Jei oda yra rami ir tereikia kasdienės papildomos apsaugos nuo kontakto su šlapimu ar išmatomis, rekomenduojame rinktis apsauginį kremą „TENA Barrier Cream“. Tai skaidrus, vandeniui atsparus kremas, kuris odos paviršiuje sudaro papildomą apsauginį sluoksnį, saugantį odą nuo perteklinės drėgmės ir dirgiklių (šlapimo ar išmatų). Ant prausiamuoju kremu nuvalytos odos užtepkite ploną apsauginio kremo „TENA Barrier Cream“ sluoksnį ir oda bus saugi, kai asmuo ir vėl nesulaikys šlapimo.
Taigi, slaugant artimąjį svarbu ne tik rūpintis jo emocine gerove ir patogia aplinka, bet ir užtikrinti nepriekaištingą odos higieną, kad pagerėtų slaugomojo gyvenimo kokybė ir palengvėtų slaugančiojo darbas.
Pasidomėkite kompensavimu
Šlapimą ir išmatas sugeriantys gaminiai yra kompensuojami. Ar jūsų slaugomam artimajam priklauso kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, teiraukitės savo gydytojo. Asmenims, kuriems gydytojas diagnozavo sunkų šlapimo nelaikymo laipsnį, skiriama 60 kompensuojamųjų sauskelnių per mėnesį.