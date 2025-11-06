Lapkričio 7 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

www.suvalkietis.lt
„Šaltinėlis“ atsinaujino iš pagrindų

Į atnaujintą „Šaltinėlį“ sugrįžo 174 vaikai.

Šių metų gegužę pradėti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Šaltinėlis“ kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai jau baigti. Per rekordiškai trumpą laiką buvo atnaujinta ne tik pastato išorė, bet ir vidus. Vaikai pirmadienį sugrįžo į, galima sakyti, visiškai naują darželį. „Nepakitusi liko tik pastato forma – visa kita buvo pakeista, atnaujinta, suremontuota“, – paaiškina Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktorė Birutė Dičiūnienė.

Didesnis greitis automagistralėje džiugina vairuotojus

Štai tokie ženklai lapkričio 1-ąją vairuotojus pasitiko automagistralėje.
Nuo lapkričio 1-osios įsigaliojo sezoniniai Kelių eismo taisyklių (KET) pakeitimai: sumažėjo maksimalus leistinas važiavimo greitis automagistralėse ir greitkeliuose, prasidėjo žieminių padangų sezonas. Tačiau vairuotojai lapkričio 1-ąją, važiuodami magistrale Vilnius–Kaunas ar automagistrale nuo Garliavos iki Marijampolės, buvo maloniai nustebę švieslentėje išvydę, kad leistinas greitis tebėra 130 kilometrų per valandą. Susisiekimo ministerija ir AB „Via Lietuva“ paaiškino, kad startavo pilotinis projektas. Juo siekiama, kad vairuotojai galėtų važiuoti pagal realias eismo sąlygas, o ne pagal metų laikus. Padidinti greitį galima tuomet, kai saugu tai daryti.

Marijampoliečio kuriama muzika gyvai skambėjo Singapūre

Marijampolietis grojo tarptautiniame festivalyje Singapūre.

Marijampolietis Gintas Kraptavičius, žinomas Ginto K vardu, yra garso menininkas, kuriantis elektroakustinę muziką. Neseniai Gintui K teko dalyvauti įdomiame festivalyje Singapūre, kur jis gyvai atliko vieną iš savo kūrinių. Apie tai, kaip jis atsidūrė Singapūre, koks renginys ten vyko ir kaip jam sekėsi, kūrėjas papasakojo ir „Suvalkiečiui“.

Geras apšvietimas kuria gyvenimo scenarijus

Išryškinama akcentinė siena ir jos faktūra.

Marijampolietė architektė Gina VIEVERSYTĖ sako, kad geras apšvietimas – tai ne vienas šviesos šaltinis, nors tai būtų ir labai gražus šviestuvas kambario centre, o apgalvotas šviesos scenarijus, leidžiantis kurti skirtingas nuotaikas, pabrėžti architektūrą ir padėti žmogui jaustis patogiai.

