Užsienyje gyvenančius tautiečius kvietė grįžti į Kazlų Rūdą
Spalio 23–24 dienomis Londone vykusiuose renginiuose „Back to Lithuania“ Kazlų Rūdos savivaldybės delegacija pristatė Kazlų Rūdos kraštą kaip augantį, kūrybišką ir investicijoms atvirą miestą.
Susitikimuose su Jungtinėje Karalystėje gyvenančiais lietuviais bei verslo atstovais Savivaldybės vicemerė Virginija Mitrikevičienė kalbėjo apie bendradarbiavimą, investicijų ir turizmo galimybes, kvietimą grįžti, kurti bei prisidėti prie Kazlų Rūdos ateities kartu.
Išvykimo tikslas – stiprinti ryšius tarp diasporos ir gimtinės, atskleisti Kazlų Rūdos privalumus, iniciatyvas bei sudaryti palankias sąlygas tiesioginiam kontaktų užmezgimui – įvykdytas sėkmingai!
Renginį organizavo Lietuvos prekybos rūmai Jungtinėje Karalystėje (LCCUK), o partneriais tapo Lietuvos Respublikos Ambasada Londone, Užsienio reikalų ministerija, Grįžtu LT, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė.
Kazlų Rūdos savivaldybės informacija
