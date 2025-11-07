Į klinikas išvežti sužeistieji
Trečiadienį avarija, per kurią buvo sužaloti žmonės, registruota Šakių rajono Lukšių miestelyje.
Apie 12.45 val. A. Tatarės gatvėje susidūrė visureigis „Jeep Grand Cherokee“ ir automobilis „Volkswagen Tiguan“. Pirminiais duomenims, avarija įvyko, kai „Jeep“ važiavo keliu Kaunas–Zapyškis–Šakiai, Kauno kryptimi, o „Volkswagen“ tuo metu iš šio kelio įsukinėjo į netoliese esantį kiemą. Po smūgio visureigis nulėkė į griovį.
Automobilį „Jeep Grand Cherokee“ vairavo 66 metų vyras, prie „Volkswagen“ vairo sėdėjo 74 metų vietos gyventojas.
Per avariją nukentėjo būtent jis ir 73-ejų keleivė.
Ugniagesiai gavo pranešimą, kad susidūrė du automobiliai, moteris be sąmonės, negali atidaryti durų.
Pasak jų, prispaustų žmonių nebuvo. Atidarytos automobilio „VW Tiguan“ durys, iš jo iškelti bei perduoti medikams viduje buvę vyras ir moteris. Nukentėjusieji išvežti į Kauno ligoninę.
Policijos pareigūnai tikslina eismo įvykio aplinkybes.
