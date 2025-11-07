www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Į klinikas išvežti sužeistieji

"Suvalkiečio" inf.

Trečiadienį avarija, per kurią buvo sužaloti žmonės, registruota Šakių rajono Lukšių miestelyje.

Policija tiria, kuris vairuotojas kaltas, kad automobiliai susidūrė. / Feisbuko grupės „Kur stovi policija Šakių rajone“ nuotrauka

Apie 12.45 val. A. Tatarės gatvėje susidūrė visureigis „Jeep Grand Cherokee“ ir automobilis „Volkswagen Tiguan“. Pirminiais duomenims, avarija įvyko, kai „Jeep“ važiavo keliu Kaunas–Zapyškis–Šakiai, Kauno kryptimi, o „Volkswagen“ tuo metu iš šio kelio įsukinėjo į netoliese esantį kiemą. Po smūgio visureigis nulėkė į griovį.

Automobilį „Jeep Grand Cherokee“ vairavo 66 metų vyras, prie „Volkswagen“ vairo sėdėjo 74 metų vietos gyventojas.

Per avariją nukentėjo būtent jis ir 73-ejų keleivė.

Ugniagesiai gavo pranešimą, kad susidūrė du automobiliai, moteris be sąmonės, negali atidaryti durų.

Pasak jų, prispaustų žmonių nebuvo. Atidarytos automobilio „VW Tiguan“ durys, iš jo iškelti bei perduoti medikams viduje buvę vyras ir moteris. Nukentėjusieji išvežti į Kauno ligoninę.

Policijos pareigūnai tikslina eismo įvykio aplinkybes.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Jau penktąjį kartą
Sasnavos bibliotekoje – fotografijų paroda
Marijampolės Rožinis choras: „Manėme, kad „Chorų karuose“ bus lengviau“
Dešimtmečiai, dovanoję daugiau, nei žemiški turtai

Įvykiai

Marijampolę sukrėtęs gaisras: sudegę verslai ir neatsakyti klausimai
Šėlo Skubiosios medicinos pagalbos skyriuje
 Girti vairuotojai kėlė rūpesčių
Marijampolės policijos pareigūnai nustatė galimai iš eismo įvykio pasišalinusią transporto priemonę

Verslas

„Tai ne tik savininko pasikeitimas – tai naujas augimo etapas“
Dėmesio centre – pupos ir žirniai
Kavinė uždaryta,darbuotojų ginčai – neišspręsti
„Tai, ką suprojektuoju, ima veikti“ – jaunojo inžinieriaus Šarūno istorija

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos