Iš pasaulio į save: moters kelionė per sveikatą ir harmoniją
Galite klausytis ir straipsnio garso įrašo
„Esu holistinės sveikatos specialistė, – taip prisistato Marija Prudnikova, Marijampolėje steigianti sveikatos klubą, kurį pati vadina Sveikatos Misterija. Gydomojo masažo specialisto licenciją turinti Marija sako, kad lankytojų sulaukianti iš visos Lietuvos. Moteris nori savo veiklą plėsti, kad žmonės atvyktų ne tik masažų, bet sveikatos klube galėtų pasinerti į sveikos gyvensenos temas apie emocijų valdymą, mitybą, fizinį aktyvumą ir bendrą gerovę. Lankytojai taip pat galėtų dalyvauti įvairiose veiklose, treniruotėse, seminaruose ir diskusijose, leidžiančiose dalintis patirtimi ir gauti praktinių patarimų iš ekspertų.
Marijampolę pasirinko neatsitiktinai
Pasak Marijos, Marijampolę savo veiklai ji pasirinko neatsitiktinai. Yra bent kelios priežastys. Šis miestas – artimas jos gimtinei. Moteris gimusi Vištytyje (Vilkaviškio r. sav.), gyveno kaimelyje, nuo kurio iki sienos su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi – 12 kilometrų.
Marijampolė jai svarbi ir dėl pavadinimo, nes tai prasmingas vardas. Jis moteriai asocijuojasi su Marijos, Marijonų vardais. Be to, Marija Marijampolėje jau buvo pradėjusi savo veiklą ir gana sėkmingai – 1996 metais buvo įkūrusi pirmą sveikatos centrą „Holodainas“. Centro veikla nutrūko jai išvykus gyventi į kitą šalį.
Vaikystėje moteris prisimena buvusi gamtos vaikas, gyvenusi gamtos apsuptyje gražiose apylinkėse. Augo didelėje šeimoje, tėvai buvo užimti, broliai ir seserys turėjo savų reikalų, tad ji daug laiko praleisdavo lauke, gamtoje. „Tai buvo labai gera patirtis. Išugdė manyje didelę meilę gamtai ir suteikė stiprybės, kartu skatino mąstyti, ieškoti priežasčių, kodėl žmonės blogai jaučiasi. Būdama dvylikos metų parašiau eilėraštį „Teisingas gyvenimo kelias“, kuriame klausiau, kodėl žemėje tiek skausmo ir ašarų. Dar dabar tą eilėraštį turiu. Jis tapo lyg mano gyvenimo kredo – suvokti, kodėl vyksta tiek negerų dalykų, kodėl žmonėms skauda, ir rasti būdų, kaip iš to išsivaduoti“, – pasakojo pašnekovė.
Baigusi vidurinę mokyklą Marija studijoms pasirinko tuometį Kūno kultūros institutą, ją domino žmogaus fiziologija, anatomija. Mokydamasi lygiagrečiai sportavo, užsiėmė profesionaliu dviračių sportu. Moteris pasakoja, kad yra laimėjusi Lietuvos moterų dviračių čempionatą. Dabar ji sako suvokianti, kad tuomet jos variklis buvo pyktis, nes buvo supykusi ant trenerio, o susikaupusią savyje jėgą panaudojo rezultatui siekti. „Taip lėkiau, kad išsiveržiau du kilometrus į priekį ir nugalėjau, nors niekas to nesitikėjo. Net aš pati“, – prisimena Marija.
Vis tik apie 1983-uosius ji su profesionaliu sportu atsisveikino. Sako, supratusi, kad tokie krūviai kenkia sveikatai, prasidėjo kūno skausmai, moteris patyrė stuburo traumą. „Bet treneris manęs iš komandos neišleido. Pasiūlė tapti komandos masažuotoja. Druskininkuose baigiau gydomąjį bei sporto masažą ir tapau komandos masažuotoja. Daug važinėjome po pasaulį. Būdavo, kad su komanda išvažiuoju pusei metų. Niekada nebuvau tik masažuotoja, būdavau atsakinga už komandos mergaičių savijautą. Teko būti ir mama, ir mokytoja, ir drauge. Buvome didelė šeima“, – pasakojo pašnekovė.
Gyveno Rusijoje, Lenkijoje
Darbą merginų dviračių sporto komandoje nutraukė vestuvės. Ištekėjusi Marija išvyko gyventi į Rusiją. Su šeima iš pradžių įsikūrė Voroneže, paskui persikėlė į Maskvą. Gydomieji masažai niekur nedingo, moteris sėkmingai naudojo įgytas žinias. Maskvoje ji dirbo Reabilitacijos centre, padėdavo žmonėms po insulto atgauti sveikatą. Tiesiog stebėdavosi, kokią galią sveikatai turi gydomieji masažai, po kurių žmonės neretai atsistodavo ant kojų. „Susidūriau su įdomiais faktais: po dešimties masažo seansų ligoniai, kurie gulėdavo ant patalo, pradėdavo vaikščioti. Manau, kad ta mano vidinė stiprybė padėdavo žmogui patikėti savimi, organizme įsijungdavo regeneracijos procesas“, – pasakojo Marija. Jos įsitikinimu, stengtis būti sveikam – kiekvieno žmogaus pareiga.
Gyvendama Maskvoje Marija teigė dar baigusi ir Valstybės valdymo akademiją. „Pirmąjį aukštąjį išsilavinimą įgijau Kūno kultūros institute, išmokau valdyti savo kūną. Antrasis išsilavinimas man suteikė kitų žinių“, – kalbėjo moteris.
Nors profesinė veikla klojosi puikiai, Marijos gyvenimo kelias vedė tolyn, vėl į kitą šalį. Tai nulėmė susitikimas su Lenkijos sveikatos instituto atstove Irena Galinska. Pamačiusi, kokį darbą dirba Marija, jos pasiekiamus rezultatus, Irena pasakė, kad tokio žmogaus jai reikia Lenkijoje. Tuomet Marija negalvojo išvažiuoti iš Maskvos, bet gyvenimas turėjo savų planų.
Buvo 2010-ieji. Atvažiavusi aplankyti Vilkaviškio rajone Pajevonio kaime gyvenančią mamą moteris sugalvojo nuvykti į Lenkiją, pažiūrėti ką jai siūlo. „Atvykusią mane pasitiko žurnalistai, informacija apie mane pritraukė daugybę klientų. Įsikūriau Poznanėje. Ši miestas man buvo ypatingas tuo, kad ten gimė ir mano nauja terapija, kurią pavadinau „Aš save pažinau“,– pasakojo Marija.
Moteris pasakoja dirbusi Poznanėje, Varšuvoje, kur praktikavo gydomuosius masažus. Būtent čia ji galėjo gilintis į holistinės sveikatos paslaptis. „Galėjau pradėti skleisti požiūrį, kad žmogaus sveikata priklauso nuo visumos: kūno, psichikos ir emocijų visapusiškos pusiausvyros. Tai reiškia, kad negalavimai nėra traktuojami atskirai, o ieškoma jų gilesnių priežasčių, atsižvelgiant į visą organizmą kaip į vienį“, – kalbėjo Marija.
Kuriasi Lietuvoje
Lenkijoje moteris gyveno iki 2018 metų, nors ir po to keliai dar nuvesdavo į tą šalį. Atvykusi į Vištytį aplankyti artimųjų suprato, kad turi pasilikti, jos tetai reikėjo pagalbos, rimtos priežiūros. Pasak Marijos, jau seniai galvoje kirbėjo mintis, kad turi grįžti į Lietuvą ir čia plėtoti savo veiklą, nors teko skirtis su šeima, bet vaikai jau savarankiški, moteris užauginusi tris sūnus.
Lietuvoje Marija tęsė mokymąsi, pasinėrė į studijas, tapo Vytauto Didžiojo universiteto studente, gilinosi į žmogaus psichologiją, nes ši sritis jai buvo artima, atrodė, kad tai yra prigimtyje. Nors turėjo 40 metų praktikos, moteriai teko atsinaujinti gydomojo masažo specialistės pažymos galiojimą, tad nuo praėjusių metų spalio iki šios vasaros ji iš naujo lankė kursus. Norėdama neatitolti nuo savo specialybės Marijampolėje Marija atidarė masažo kabinetą. Pamažu, dirbant su klientais, išsirutuliojo mintis, kad norisi dar platesnės, visapusiškesnės veiklos.
Gilinant žinias, sukaupus vis daugiau patirties ir sampratos apie holistinę sveikatą, atradus naujų sveikatinimo metodų, Marijai gimė idėja Marijampolėje įkurti sveikatos klubą, kuriame būtų ne tik masažo kabinetas, bet treniruotėms skirta erdvė. Joje galėtų treniruotis apie dešimt žmonių. Įvairių priemonių, įrenginių pagalba lankytojai galėtų lavinti kūną, sveikatą ir protą, tai reiškia, rūpintis visapusiška savo sveikata.
„Turime pakeisti prioritetus, ne apie ligas kalbėti, o apie sveikatos stiprinimą. Pagalvojau, kad Ligonių kasos turėtų vadintis Sveikatos kasomis, pats pavadinimas jau žmogų nuteikia pozityviai, o tai daug reiškia“, – kalbėjo ji.
Marija tiki, kad per mėnesį atidarys sveikatos klubą. Jo viziją jau turi, kaip ir dalį inventoriaus, kitas priemones dar renkasi, laukia, kol jos bus atvežtos. Tai ir „Alfa Gravity“ treniruokliai, kurie ne tik stiprina kūną, bet turi teigiamą reikšmę visai žmogaus sveikatai.
Anot pašnekovės, šiuo metu tai pakankamai nauja sporto sritis, bet ir per trumpą laiką organizmui duoda didelės naudos. „Pati lankiau šias treniruotes gyvendama Lenkijoje, mano trenerė buvo ukrainietė. Taip pat klube bus ir LYAPKO aplikatoriai, skirti natūraliam skausmo malšinimui, kraujotakos gerinimui ir organizmo sveikatos stiprinimui, remiantis senovės akupunktūros principais. LYAPKO produkcija pripažinta tiek medicinos profesionalų, tiek vartotojų visame pasaulyje. Turiu dar daug ir kitų priemonių, kurios pasitarnaus žmogaus sveikatos stiprinimui“, – pasakojo moteris.
Entuziazmu trykštanti Marija nestokoja idėjų ir planų. Kūno, proto ir sielos trenere save vadinanti moteris dar norėtų studijuoti pedagogiką, nes turi planų atidaryti savo praktinę masažo mokyklą. Jos planuose – ir išleisti knygą, kurioje – pamąstymai apie žmogaus gyvenimo prasmę, galimybę būti sveikam. Ir labai tikisi, kad prieš Kalėdas Marijampolėje pavyks atidaryti sveikatos klubą.