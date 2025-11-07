Pilietiškumo konkurse – vis geresnės moksleivių žinios
Galite klausytis ir straipsnio garso įrašo
Minint Lietuvos Konstitucijos dieną, Marijampolės moksleivių kūrybos centras (MKC) pakvietė savivaldybės švietimo įstaigų moksleivius į Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejų, kuriame buvo surengtas pilietiškumo konkursas „Ir kas gi mus nugalės…“. Jo dalyviai savo žinias pasitikrino trijuose protų mūšio etapuose. Pirmojo etapo klausimai buvo skirti Lietuvos Respublikos Konstitucijai, o antrajame ir trečiajame etapuose mokiniai gilinosi į partizaninio karo Lietuvoje (1944–1953 m.) istoriją.
Šis tradicinis konkursas – tai puiki galimybė įtraukti jaunimą į pilietines ir kitas iniciatyvas bendruomeniškumui skatinti bei stiprinti.
Geriausias žinias parodė „Rygiškiečiai“
Šiemet konkurse dalyvavo 11 komandų iš įvairių Marijampolės savivaldybės mokyklų. Jame varžėsi Mokolų progimnazijos komanda, Petro Armino progimnazijos „Trupinėliai“, „Šaltinio“ progimnazijos „Šaltiniečiai“, Profesinio rengimo centro (MTEC) „Centriukas“, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos AMG, Šv. Cecilijos gimnazijos „Ceciliukai“, Rygiškių Jono gimnazijos „Rygiškiečiai“, Sūduvos gimnazijos „Sūduviečiai“, Jono Totoraičio progimnazijos „N8“, Želsvos progimnazijos „Žalieji istorikai“ ir „Ryto“ progimnazijos „Kramsnukai“.
Jau pirmieji konkurso klausimai apie šalies Konstituciją privertė moksleivius gerokai pasukti galvas. Konkurso dalyvių buvo klausiama, kam Lietuvos Respublikoje priklauso suverenitetas, kokia yra pagrindinė Seimo funkcija valstybės valdymo sistemoje ir kitų dalykų. Porą konkurso klausimų Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės vadas Egidijus Papečkys ir Konstitucinio Teismo teisėjas dr. Aurelijus Gutauskas pateikė vaizdo įraše.
Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad pirmąją vietą iškovojo Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos komanda „Rygiškiečiai“, surinkusi daugiausia taškų. Nugalėtojai buvo apdovanoti Marijampolės MKC ir rėmėjų įsteigtais prizais. Neblogai pasirodė ir kitos komandos, konkurse pademonstravusios geras istorijos žinias.
Dalyvių skaičius auga
Šį konkursą jau nuo 2017 metų rengia Marijampolės MKC mokytojos Rasa Burinskienė, Rasa Klevinskienė ir Edita Sėdaitienė. Akivaizdu, kad jų ilgametė iniciatyva, atsidavimas ir pilietiškumo ugdymo idėjos prisideda prie jaunosios kartos sąmoningumo ir meilės Tėvynei stiprinimo.
Mokytoja R. Klevinskienė sakė, kad šio darbo ėmėsi tada, kai jos kolegės tokius konkursus jau buvo pradėjusios organizuoti. „Konkursas – tradicinis, bet metams bėgant jame atsiranda ir įvairių naujovių. Pačioje pradžioje mums svarbiausias akcentas buvo būtent partizaninis judėjimas Lietuvoje, kad mokiniai apie jį daugiau sužinotų ir labiau domėtųsi. Jau vėliau atsirado ir kitų temų, kurios pridedamos pagal tai, kokie įvykiai būna reikšmingiausi tais ar kitais metais. Tad pernai, kai buvo minima Marijampolės vardo sugrąžinimo sukaktis, dalis klausimų buvo apie mūsų miesto istoriją.
Šiemet pirmojo turo klausimai susiję su Lietuvos Konstitucija, nes spalio 25-oji yra Konstitucijos diena. Žinoma, kaip ir anksčiau, pagrindiniai klausimai yra apie partizaninį pasipriešinimą“, – pasakojo R. Klevinskienė.
Konkurse dalyvauja 8–12 klasių moksleiviai. Mokytoja džiaugiasi, kad metams bėgant susidomėjimas konkursu tik auga, komandų skaičius didėja. Jei anksčiau jame dalyvaudavo keturios ar penkios komandos, tai šiais metais – net vienuolika. Taigi beveik visos savivaldybės švietimo įstaigos jau prisijungė prie šios iniciatyvos.
Protmūšio užduotys – kolektyvinis darbas
Paklausta, kaip yra atrenkamos bei rengiamos užduotys konkursui, R. Klevinskienė teigė, kad tai yra visų trijų mokytojų kolektyvinio darbo rezultatas. Žinoma, kaskart sugalvoti naujus klausimus ir užduotis nėra paprasta ir lengva, nes stengiamasi nekartoti ankstesnių konkursų klausimų, pateikti kitus.
– Tai išties mūsų kūrybinis darbas, kuris vyksta ir tiesiogiai, ir nuotoliu. Visoms užduotims sugalvoti tikrai prireikia ne vieno vakaro. Mes jau turime nemažą įdirbį, tad žinome, ką galime panaudoti iš archyvų, kaip formuluoti klausimus. Užduotys konkursui gimsta per keturis ar penkis mūsų aptarimus.
Apie partizanus ir jų pasipriešinimo kovą pateikiame konkurso dalyviams 20 klausimų. Žinoma, mes pritaikome ir adaptuojame klausimus pagal vaikų šiuolaikines galimybes, bet jie nebūna itin sudėtingi ir painūs. Šįkart 10 klausimų buvo apie Konstituciją, tad mums pačioms teko gerokai pastudijuoti šį pagrindinį šalies įstatymą ir parengti tokius klausimus, kurie būtų aiškiai suprantami mokiniams pagal jų amžių, – teigė pašnekovė.
R. Klevinskienė pabrėžė, kad konkurso tikslas pirmiausia yra šviečiamasis, tad stengiamasi klausimus pateikti taip, kad moksleiviai pamąstytų ir prisimintų gautas žinias. Jei jie kažko ir nežino, tai išgirsta atsakymus ir iš konkurso išeina jau gerokai papildę savo žinių bagažą.
– Šitas klausimų parengimas protų mūšiams išties yra visų mūsų komandinis darbas. Tai Moksleivių kūrybos centro renginys, o mes visos esame kolegės būtent šiame centre, tad galime sėkmingai dalintis patirtimi, idėjomis ir sumąstymais. Mokytojos pačios nuolat skaito, gilinasi, dalyvauja įvairiuose renginiuose, važinėja į parodas, į muziejus, aktyviai domisi naujienomis, tad gali ir savo mokiniams rekomenduoti, ką verta aplankyti ir pamatyti. Gautos žinios tikrai padeda atsirasti naujiems konkurso klausimams, – teigė mokytoja E. Sėdaitienė.
Konkursas praplečia mokinių akiratį
Paklausta, ar metams bėgant neišsenka idėjos, ar nebūna sunku sugalvoti vis naujus konkurso klausimus, E. Sėdaitienė teigė, kad tai nėra lengva, bet kasmet moksleiviai keičiasi. Tad galima ir anksčiau sugalvotus klausimus atnaujinti, pateikti kažkaip kitaip ir suformuluoti naujai. Mokytoja džiaugiasi, kad mokinių žinios kasmet vis gerėja, jie į konkursą ateina vis geriau pasiruošę.
– Šio konkurso tikslas yra praplėsti mokinių žinias, kadangi pagal mūsų mokyklines programas mes negalime labai daug laiko skirti būtent partizanų temai. Taigi šiame renginyje dalyvauja vaikai, kurie jau šiek tiek daugiau domisi būtent šita tema. Ir man labai smagu, kad per pamoką į protmūšį kviečiami mokiniai jau kelia rankas ir sako, jog jau skaitė, domėjosi partizaniniu judėjimu Lietuvoje, kad šita tema jiems įdomi ir jie nori dalyvauti konkurse.
Protmūšis kartu yra ir žinių populiarinimas, čia labai svarbus švietimo akcentas. Rengdamos užduotis mes stengiamės, kad tai nebūtų kažkokie labai sudėtingi, olimpiados lygio klausimai, nesiekiame gilintis į kažkokias tikslines smulkmenas, bet norime organizuoti renginį, kad istorija būtų gyva, organiška ir lengvai atpažįstama, – teigė E. Sėdaitienė.
Anot jos, reikia turėti galvoje, kad Marijampolėje nėra kažkokios viduramžių laikų katedros, mes neturime autentiškų baroko rūmų, labai senų ir architektūra išsiskiriančių bažnyčių, bet turime tikrai labai gerą Tauro apygardos partizanų muziejų, turime labai svarbią partizaninio pasipriešinimo istorijoje Skardupių bažnyčią, ir tai reikia išnaudoti.
Dalyvių pasirengimas džiugina
Mokytoja Rasa Burinskienė teigė, kad organizatorėms pasirengti konkursui nėra sunku, nes jau turimas nemažas ankstesnių metų įdirbis, ir jai pačiai, kaip istorijos mokytojai, šios temos yra artimos ir įdomios.
– Kai kuriame užduotis konkursui, visada įsivaizduojame mokinį, kuris tas užduotis spręs ir į vieną ar kitą klausimą bandys atsakyti. Todėl ir norime klausimus pateikti taip, kad jie nebūtų per sunkūs, kad mokinys juos gerai suprastų.
Mums pačioms yra malonu, kad metams bėgant mokinių žinios, jų pasirengimo lygis gerėja. Taigi grįžtamasis ryšys džiugina, matai savo darbo prasmę. Mūsų pagrindinė užduotis – siekti, kad mokiniai susidomėtų šiomis temomis, kad jie ateitų į konkursus, dalyvautų, o kartu ir daugiau sužinotų, išgirstų faktus, pavardes, gautų žinių apie svarbiausius mūšius, apie kuriuos gal nebuvo girdėję. Ir tikrai tenka ne kartą nustebti, kad jie žino daug, atsakymai būna brandūs, pagrįsti, su paaiškinimais ir argumentais, – teigė R. Burinskienė.
Protmūšius organizuos ir ateityje
R. Burinskienės teigimu, labai džiugina ir bendradarbiavimas su Marijampolės MKC, nes jis padeda pritraukti ir prisikviesti vaikus. Šiais laikais, kai kitų pagundų tiek daug, kai yra kompiuteriai ir mobilieji telefonai, vaiką sudominti ir pakviesti nėra taip jau paprasta.
Paklausta, ar geresnes žinias apie partizaninį judėjimą protmūšyje parodo aštuntokai, ar abiturientai, R. Burinskienė teigė, kad vyresni moksleiviai žino daugiau, nes jie istorijos pamokose jau būna gavę daugiau bazinių žinių. Kita vertus, pernai ir užpernai šiame konkurse nugalėjo būtent aštuntų klasių moksleiviai. Tad iš esmės viskas priklauso nuo pačių mokinių susidomėjimo, nuo jų įsitraukimo.
– Kai šiuos konkursus tik pradėjome rengti, į juos dar ateidavo ir buvę partizanai, kurie pasidalindavo savo prisiminimais. Marijonų gimnazija tokį renginį prieš nemažai metų yra organizavus, o mes išplėtėme jo formatą ir įtraukėme kitas švietimo įstaigas. Džiugu, kad idėja prigijo, tad tokius renginius organizuosime ir ateityje, – sakė R. Burinskienė.