„Suvalkiečio“ 2026 metų prenumeratos akcija: juodu ant balto – tikra, oficialu, ilgam
Tai – ir apie svarbiausius žmonijos istorijos faktus užfiksavusius rankraščius, gyvuojančius tūkstančius metų, storiausius spausdintus tomus, ir apie jūsų gimimo liudijimą ar įrašus senose bažnytinėse knygose, liudijančius giminės kilmingumą… Ir, žinoma, apie visą mūsų lietuvišką spaudą nuo sunkiausių laikų, jos suklestėjimo iki… Apie raštą plačiąja prasme, padariusį mus žmonėmis.
„Kas šiandien beskaito laikraštį ar popierinę knygą?“ – gal ir nuoširdžiai stebisi skeptikas, paniręs į virtualius pasaulius ir tikintis, kad ten prireikus suras viską. Bet – gal kam ir atrodo keista, o pastaraisiais metais padaugėjo atvejų, kai žmonės ieško dešimčių metų senumo laikraščių ar to meto knygų bibliotekose, archyvuose ar redakcijoje, nes faktų apie daugelį dalykų ar žmonių niekur kitur neišliko…
Taip, kalbame apie popierinę spaudą plačiąja prasme. Diskutuojama, kad ji vėl galimai suklestės, nes ekstremaliomis sąlygomis, išėjus iš rikiuotės technologijoms, lieka vieninteliu informacijos šaltiniu, bet šito geriau nereikia. Tiesa, džiaugiamasi vinilo atgimimu, o fotografai vis dažniau atsisuka į senąsias technikas, nes tai, kas atspausta popieriuje, tikra ir ne laikina.
Daug kas kinta, tačiau nesikeičia vienas dalykas: prasidėjo lapkritis, ir mes, „Suvalkiečio“ laikraščio redakcijos žmonės, vėl primename jums, gerbiamieji mūsų skaitytojai, kad jau prasidėjo prenumerata 2026-iesiems. Tikro, popierinio laikraščio, ateinančių metų balandį minėsiančio 85-erių metų sukaktį…
šsilaikėme tiek laiko ne kieno kito, o Jūsų, prenumeratorių ir popierinį laikraštį perkančių (pirkti brangiau), dėka. Džiaugiamės, kad per šį netrumpą laiką vis sugebėjome pastebėti tai, kas svarbiausia ir padėti (kartais žmonės sako: „Kai užsidaro visos durys, einame į „Suvalkiečio“ redakciją). Ačiū už pasitikėjimą.
Rašome apie Jus visus: gražius darbus, darnias šeimas, giminės istorijas, meilę grožiui ir kūrybos apraiškas. Rašome ir rašysime apie tai, kas neramina, skaudina asmeniškai ar rūpi platesniame kontekste. Todėl kiekvienas laiškas ar skambutis nelieka be dėmesio: padedame viešindami faktus ar aiškindamiesi priežastis ir džiaugiamės, kai sulaukiame atgalinio atgarsio iš Jūsų.
Nėra lengva aprėpti temų gausą, nes vieniems svarbiausia kasdieniai, buities reikalai, kiti nori rašinių apie tai, kas vyksta ne tik gimtajame kaime, bet ir už savivaldybės ar regiono ribų, poezijos mėgėjai laukia „Sūduvos vyturio“ su savo ir kitų kūryba, o neretas pirmiausia atsiverčia skyrelį „Smulkiau apie įvykius“.
Skaitytojos moterys nori receptų bei gerų patarimų kampelio, o vyrams visada rūpi sportas… Džiaugiamės galėdami informuoti apie būsimus renginius ir vertingas naujausias knygas, kino filmus. Visa tai, ką mėgstate, tikrai vėl bus ir ateinančių 2026-ųjų „Suvalkietyje“, bus ir naujovių, jų neišduodame – jos pradžiugins jau atsivertus laikraštį. Ir, kaip visada, laukiame jūsų iniciatyvų, pasiūlymų, informacijų.
Gera žinia: popierinio „Suvalkiečio“, kuris kaip ir iki šiol, pasirodys antradieniais ir penktadieniais, prenumerata nebrangsta! Tai irgi redakcijos dovana skaitytojams. Redakcijoje bet kurį numerį galės įsigyti tie, kas nespėjo laiku nusipirkti ar vėliau apsižiūrėjo. O tiems marijampoliečiams, kurie mėgsta pasivaikščioti ir norėtų su redakcija palaikyti glaudesnius ryšius bei šiek tiek sutaupyti, siūlome naujovę – užsisakykite „Suvalkietį“ be pristatymo į namus. Tiesiog kiekvieną antradienį ir penktadienį ką tik iš spaustuvės atkeliavusį laikraštį nuo 8.30 iki 17 val. galėsite pasiimti redakcijoje (Ūkininkų g. 6, Marijampolėje).
„Suvalkiečio“ prenumerata, kaip ir anksčiau, priimama redakcijoje (ir „Suvalkiečio“ elektroninėje parduotuvėje mokėjimai.suvalkietis.lt), Lietuvos pašto skyriuose, pas mobiliuosius laiškininkus, kuriems mes labai dėkingi už geranoriškumą, taip pat Kazlų Rūdoje, draudimo kioske prie geležinkelio stoties (Skvero g. 2A); Kalvarijos knygyne (Dariaus ir Girėno g. 42); ir, žinoma, pas kai kurias redakcijos bičiules šauniąsias bibliotekininkes. Tie, kurie pirmieji užsiprenumeruos laikraštį visiems 2026-iesiems ar pusei metų, dovanų gaus jau tradicinį spalvingą kalendorių (ar tai su prenumeratos dovanų kuponu nebūtų puiki kalėdinė dovana šeimos nariui ar bičiuliui!). Taip pat bus ir tradicinė prenumeratos prizų loterija, kurioje – daug ir išties įvairių prizų. Plačiau apie „Suvalkiečio“ 2026 metų prenumeratos kainas ir prizus – 3-ajame laikraščio puslapyje.
„Suvalkiečio“ redakcija