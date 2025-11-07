Žvejais apsimetę vagišiai grobiu džiaugėsi neilgai
„Policija ragina gyventojus būti budrius, neįsileisti įtartinų asmenų į namus. Pastebėjus įtartinus asmenis, ypač besilankančius pas senyvo amžiaus žmones, nedelsiant pranešti policijai“, – daugeliui žinomą, tačiau dažnai nepaisomą saugumo taisyklę priminė Jurbarko policijos komisariato viršininkas Edgaras Charisovas.
Priminti šiuos patarimus paskatino spalio pabaigoje dviejų asmenų įvykdytas nusikaltimas.
Jurbarko pareigūnai, bendradarbiaudami su Šakių bei Marijampolės kolegomis, įtariamuosius pričiupo vos po trijų valandų.
Spalio 28-ąją Rupeikių kaime (Jurbarko r.) gyvenantis devintą dešimtį įpusėjęs pensininkas policijai pranešė, kad iš namų dingo 1600 eurų.
Vienkiemio šeimininkas pasakojo, kad prieš vidurdienį į jo sodybą sidabrinės spalvos lengvuoju automobiliu atvažiavo du tamsesnio gymio vyrai. Jie paprašė malkų ir vandens.
Kodėl garbaus amžiaus vyrui bei jo sutuoktinei atvykėliai nesukėlė įtarimo? Pareigūnai paaiškino, kaip piktavaliai sugeba psichologiškai paveikti būsimas aukas, įgyti pasitikėjimą. „Su šeimininkais jie bendravo labai maloniai. Žiūri gailiomis akutėmis: „Žvejojome, labai sušalome, gal galite duoti malkų. Laužą užsikurtume. Dar ir vandens atsigerti reikėtų.“
Atvykėliai buvo labai kalbūs. „Rūpestingai klausinėjo pensininkų, kokia jų sveikata, ar lankosi pas gydytojus ir pan.“, – pasakojo pareigūnai. Nepažįstamųjų rodomas dėmesys sodybos šeimininkų budrumą užliūliavo.
Garbaus amžiaus sutuoktiniai su vienu atvykėliu nuėjo į malkinę, nepastebėję, kad jo bendrininkas pasislėpė už atidarytų priemenės durų. Geraširdis pensininkas prikrovė maišą malkų ir nuskubėjo į namus vandens.
Pripylęs butelį jis pastebėjo, kaip atvykėlių automobilis išvažiuoja iš sodybos. Pensininkas sutriko, kodėl nepažįstamieji nepalaukė prašyto vandens, o po akimirkos apėmė bloga nuojauta.
Jiedu su žmona žvilgtelėjo į kambarį ir išvydo išvartytus daiktus. Sutuoktiniai puolė ieškoti santaupų, kurias buvo paslėpę gan giliai ir apdairiai. Vagis turėjo ypatingą uoslę, nes slėptuvę rado vos per kelias minutes.
Jurbarko policijos pareigūnai, gavę pranešimą, nedelsdami ėmė ieškoti įtariamųjų. Į paiešką įsitraukė Šakių policijos komisariato Veiklos skyriaus bei Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.
Buvo nustatyta, kad pensininkų sodyboje lankėsi ne viename Lietuvos mieste vagiliaujantys romų tautybės vyrai, tą pačią dieną kėsinęsi įvykdyti kitą panašų nusikaltimą. Po trijų valandų įžūlūs vagišiai buvo sulaikyti Šakių mieste.
Asmens kratos metu pas 33 ir 38 metų įtariamuosius, Jurbarko rajono gyventojus, buvo rasti pavogti senjorų pinigai bei kiti daiktiniai įrodymai.
Be to, jų namuose buvo aptikta narkotinių medžiagų.
Teismas įtariamiesiems skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmė trims mėnesiams.