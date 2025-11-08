Kazlų Rūdos futbolininkų viltys keliauja į Jurbarką
KAFF-MAFF III lygos šio sezono futbolo pirmenybės pasiekė kulminaciją. Puikiai sezoną pradėjusiems dukart šios lygos nugalėtojams, šiais metais taip pat lyderiaujantiems Kazlų Rūdos „Kazlų Rūda“ futbolininkams pastaruoju metu niekaip nepavyksta padėti galutinio taško trečią kartą čempionų titului užsitikrinti.
Tai komanda galėjo padaryti likus keturiems turams iki pirmenybių pabaigos. Kazlų Rūdos futbolininkai kluptelėjo išvykoje rezultatu 1:2 nusileisdami Raseinių „Danspin-KKSC“ vienuolikei.
Taškų ji negavo ir Prienuose, kur turėjo pripažinti 2:7 „Nemunas B“ komandos pranašumą. Dar vienas šansas Dariaus Gabuževičiaus treniruojamai komandai buvo lapkričio 2-ąją namų aikštėje vykusioje akistatoje prieš Kėdainių „Nevėžio“ dublerių komandą.
Pakilios nuotaikos Kazlų Rūdos stovykloje vyravo iki 88 minutės, kuomet aikštės šeimininkai pirmavo rezultatu 3:2.
Deja, persvara išslydo iš rankų ir varžovai rezultatą išlygino – 3:3, o tai reiškė, kad KAFF-MAFF III lygos nugalėtojo klausimas spręsis lapkričio 9 dieną Jurbarke, kur „Kazlų Rūda“ susirems su pagrindiniu konkurentu į šią poziciją „Imsrės“ vienuolike. Kazlų Rūdos ekipai, siekiančiai užsitikrinti nugalėtojo titulą, užtektų lygiųjų. Nesėkmės atveju, gali prireikti ir papildomų rungtynių neutralioje teritorijoje.