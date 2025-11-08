„Laiko spalvos“ – fotografijose sustabdytos akimirkos
„„Laiko spalvos“ – tai bandymas pamatyti, kaip bėgantis laikas nusidažo mūsų jausmais, prisiminimais, šviesomis.“ – tai bandymas pamatyti, kaip bėgantis laikas nusidažo mūsų jausmais, prisiminimais, šviesomis. Kartais jis – ryto rūkas, kartais – vakaro saulė, o kartais – tik blyksnis, kuris vos spėja palikti pėdsaką.
Sasnavos bibliotekoje pristatyta fotografijų paroda „Laiko spalvos“, kurios autorė – Ineta Rūškienė. Fotografija Ineta susidomėjo dar būdama dvylikos metų – tuomet juostiniu fotoaparatu nedrąsiai fiksuodavo aplinką ir net nesakydavo tėvams, kai „išpyškindavo“ visą juostelę. Mat padarius nuotraukas paaiškėdavo – daugelis jų nekokybiškos: tai prieš saulę, tai neryškus vaizdas, tai per tamsiai ar ne iš tos pusės… Šiandien jos darbai liudija brandų požiūrį į laiką, spalvas ir kasdienybės grožį, įgauna savo atspalvius, šviesas ir nuotaikas.
Prieš ketverius metus sugrįžusi iš užsienio, Ineta su šeima atvyko gyventi į Sasnavos miestelį ir aktyviai įsiliejo į miestelio bendruomenės gyvenimą. Galbūt todėl daugelyje autorės fotografijų užfiksuota Sasnavos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia. Jos bokštas ir dalis miestelio puikiai matosi iš Inetos namų balkono – tad neretai atokvėpio minutėmis ji čia sustoja, pažvelgia pro objektyvą ir įamžina kintantį dangų, metų laikų spalvas bei ramybę.
Ineta – atsakinga, pareiginga ir kūrybinga moteris, auginanti tris vaikus bei dirbanti VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centre „Židinys“ socialine darbuotoja. Jos šiluma ir jautrumas atsispindi tiek darbe su vaikais, tiek nuotraukose.
Renginio metu Inetą sveikino šio centro vadovė Elena Senkuvienė, linkėdama kurti, nesustoti, ieškoti naujų idėjų ir kuriamu grožiu dalintis su visais. Nuoširdūs sesės, kolegių sveikinimai ir palinkėjimai, gausus centro „Židinys“ lankytojų palaikymas, šeimos narių rinktos gražiausios nuotraukos, taip pat mažojo krikšto sūnaus apkabinimas sukūrė šiltą ir nuoširdžią atmosferą. Popietės metu skambėjo muzika, atliekama Marijos Grybienės, papildžiusi parodos nuotaiką ir suteikusi renginiui ypatingo jaukumo.
Fotografija – tai menas sustabdyti laiką. Tačiau Inetos darbuose laikas nesustoja – jis kvėpuoja, teka, keičia spalvas. Tegul ši popietė būna ne tik būsimų parodų pradžia, bet ir dar vienas laiko atspalvis – toks, kurį kiekvienas išsinešime širdyje.
Nuoširdžiai dėkojame autorei už galimybę pasinerti į šviesos, spalvų ir jausmų kupiną fotografijų pasaulį. Jos darbai primena, kaip svarbu pastebėti grožį čia pat – mūsų kasdienybėje, žmogiškuose santykiuose. O visiems, dalyvavusiems parodos atidaryme, linkime nepamiršti sustoti akimirkai, pažvelgti aplink ir pamatyti savojo laiko spalvas.
Aušra VALAITIENĖ, Sasnavos bibliotekos bibliotekininkė