www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Ruduo Valavičiuose

"Suvalkiečio" inf.

Ruduo – gražiausias metų laikas, kai vasaros žalumą keičia rudens auksinės spalvos ir viskas aplinkui nusidažo nuostabiais atspalviais. Šiais metais ruduo nesiskubina žiemai užleisti vietos, vis lepina šiltais orais, neretu saulės spindulėliu. Galima grožėtis neskubančiais iškeliauti paukščiais, žaliuojančiais augalais. Ruduo – susikaupimo, nostalgijos ir, žinoma, kūrybos metas.

Irina ir Kęstas Barzdaičiai dovanojo jaukią popietę. / Nuotrauka iš bibliotekos metraščio

Būtent šiuo nuostabiu metų laiku Valavičių bibliotekoje vyko poezijos ir muzikos popietė „Rudens taku“. Popietės dalyvius savo eilėmis šildė Irina Barzdaitienė, savo muzikavimu dar daugiau lyrikos spalvų dovanojo Kęstas Barzdaitis.

Poezijos žodžiai kartu su gitaros garsais sukosi bibliotekos erdvėje ir biro į susirinkusiųjų širdis. Ačiū svečiams ir visiems dalyvavusiems už jaukią bendrystę ir puikiai praleistą popietę.

Lilija STANKEVIČIENĖ, Valavičių bibliotekos bibliotekininkė

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Kultūros renginiai lapkričio mėnesį
Į Alytų atkeliauja pilnas sales surenkantis O. Koršunovo „Kantas“
Marijampoliečio kuriama muzika gyvai skambėjo Singapūre
„Laiko spalvos“ – fotografijose sustabdytos akimirkos

Įvykiai

Migrantų gelbėti vykę specialios tarnybos įklimpo dumblyne
Sudegė namai, nukentėjo šeimininkas
Žvejais apsimetę vagišiai grobiu džiaugėsi neilgai
Į klinikas išvežti sužeistieji

Verslas

Ar Kalvarijos verslui nereikia pinigų?
„Tiesa yra abiejose pusėse“
Pokyčiai „Iki“ lojalumo programoje – papildomomis nuolaidomis galės naudotis net tie, kurie neturi išmaniojo telefono
„Mantinga“ plečiasi ir kviečia į komandą operatorius bei kitus gamybos darbuotojus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos