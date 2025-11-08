Ruduo Valavičiuose
Ruduo – gražiausias metų laikas, kai vasaros žalumą keičia rudens auksinės spalvos ir viskas aplinkui nusidažo nuostabiais atspalviais. Šiais metais ruduo nesiskubina žiemai užleisti vietos, vis lepina šiltais orais, neretu saulės spindulėliu. Galima grožėtis neskubančiais iškeliauti paukščiais, žaliuojančiais augalais. Ruduo – susikaupimo, nostalgijos ir, žinoma, kūrybos metas.
Būtent šiuo nuostabiu metų laiku Valavičių bibliotekoje vyko poezijos ir muzikos popietė „Rudens taku“. Popietės dalyvius savo eilėmis šildė Irina Barzdaitienė, savo muzikavimu dar daugiau lyrikos spalvų dovanojo Kęstas Barzdaitis.
Poezijos žodžiai kartu su gitaros garsais sukosi bibliotekos erdvėje ir biro į susirinkusiųjų širdis. Ačiū svečiams ir visiems dalyvavusiems už jaukią bendrystę ir puikiai praleistą popietę.
Lilija STANKEVIČIENĖ, Valavičių bibliotekos bibliotekininkė