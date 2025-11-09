Lopšelyje-darželyje „Pušelė“ – stebuklingas fėjų miškas
Mažame miškelio plotelyje priešais Prezidento Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus lopšelio-darželio „Pušelė“ pastatą gimė idėja – sukurti stebuklingą fėjų mišką. Ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupės mokytojos Irma Mockaitienė ir Lina Venckūnienė svajojo, kad tai būtų vieta, kur vaikai patirtų magiją, nuotykius ir išlaisvintų savo fantaziją.
Taip ir atsirado fėjų miškas – paslaptinga erdvė, kurioje, kaip pasakoja vaikai, gyvena mažos būtybės fėjos. Mažieji jas labai pamilo: neša joms dovanėles, o fėjos, savo ruožtu, atsidėkoja mažais stebuklais. Čia netrūksta paslapties ir žavesio – kiekvieną dieną gali nutikti kažkas netikėta.
Ši vieta tapo ne tik žaidimų, bet ir kūrybos erdve. Vaikų kurtos dekoracijos ir paveikslai papildo bendrą pasakišką vaizdą – kiekvienas gali atrasti savo kampelį, palikti žymę ir tapti šio magiško pasaulio kūrėju.
Fėjų miško širdis – ponas Medis. Tai ypatingas medis, kurį vaikai kasdien aplanko, apkabina ir pasidalija paslaptimis. Jie jam nusilenkia, parodo naujus batukus ar pirštines. Ponas Medis tapo vaikų draugu ir tylos sargu, saugančiu viso miško paslaptis.
„Neseniai įgyvendinome dar vieną sumanymą – fėjų miške atidarėme lopšelio-darželio „Pušelė“ ugdytinių meninių darbų lauko galeriją. Joje šiuo metu galima pasigrožėti vaikų kartu su tėvais pagamintais moliūgų žibintais, kurie vakarais švelniai šviečia ir suteikia dar daugiau pasakiško jaukumo“, – pasakoja mokytojos.
Kartu su tėveliais ir vaikais fėjų miške įkurti ir du vabzdžių viešbučiai, į kuriuos, tikimasi, jau kitą pavasarį įsikels nauji gyventojai. Tai puikus būdas skatinti vaikus domėtis gamta, jos ciklais ir mažaisiais miško stebuklais.
„Ežiukų“ grupės ugdymo pagrindas – patyriminis mokymasis, todėl dalelė fėjų miško atsispindi ir kasdienėje veikloje: vaikų žaidimuose, pokalbiuose, kūrybinėse dirbtuvėse. Fėjų tema įkvepia vaikus kurti, tyrinėti, bendradarbiauti ir mokytis per patirtį.
Mokytojos sako, kad dirbdamos su vaikais vis labiau įsitikina – stebuklai egzistuoja. Vaikai kasdien pastebi tai, ko suaugusieji dažnai nebemato: mažas smulkmenas, džiaugsmą ir grožį paprastuose dalykuose.
„Visai neseniai įgyvendinau savo seniai puoselėtą svajonę – kurti pasakas. Stengiuosi, kad jos atlieptų vaikų jausmus, patirtis ir tuo metu grupėje vyraujančias temas. Pasakos tapo neatsiejama kasdienio darbo dalimi – jos padeda vaikams pažinti save, suprasti kitus ir patirti mokymosi džiaugsmą“, – pasakojo mokytoja Irma Mockaitienė.
Fėjų miškas – nuolat augantis ir gyvas projektas, kuriamas iš vaikų ir mokytojų pajautimo. Kiekviena diena čia atneša naują idėją, garsą, spalvą ar mažą stebuklą, tampantį dalimi bendro pasakiško pasaulio, kuriame atgyja vaikų vaizduotė ir svajonės.
Laurita BAUBONIENĖ, prezidento Kazio Griniaus gimnazijos komunikacijos specialistė