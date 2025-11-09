Marijampoliečio kuriama muzika gyvai skambėjo Singapūre
Marijampolietis Gintas Kraptavičius, žinomas Ginto K vardu, yra garso menininkas, kuriantis elektroakustinę muziką. Neseniai Gintui K teko dalyvauti įdomiame festivalyje Singapūre, kur jis gyvai atliko vieną iš savo kūrinių. Apie tai, kaip jis atsidūrė Singapūre, koks renginys ten vyko ir kaip jam sekėsi, kūrėjas papasakojo ir „Suvalkiečiui“.
Teko įveikti rimtą atranką
Apie G. Kraptavičių ir jo kuriamą elektroakustinę muziką pernai pavasarį jau rašėme „Suvalkietyje“, pristatydami tada išleistą jo knygą „Žaidimai arba Lietuvos eksperimentinės muzikos fragmentai“. Kūrėjas dažnai koncertuoja įvairiose šalyse, jo atliekama muzika turi nemažai gerbėjų.
– Aš esu užsiregistravęs elektroakustinės muzikos kūrėjų puslapyje, gaunu visas naujienas, kas ir kur vyksta. Amerikoje veikia šios muzikos kūrėjų draugija, jos naujienas taip pat gaunu. Taip sužinojau, kad Singapūre vyks tarptautinė elektroakustinės ir kompiuterinės muzikos konferencija FARM’25, nes tokios konferencijos vyksta kasmet pačiose įvairiausiose pasaulio šalyse. Ne vienoje jų esu jau dalyvavęs ir gyvai, ir nuotoliu. Tam, kad patekčiau į tą renginį su savo kūriniu, turėjau dalyvauti atrankoje, o po to jau kreipiausi į tam tikrą fondą finansavimo, – pasakojo muzikos atlikėjas.
Pasak Ginto K, laikas bėgo, labai spaudė terminai, kol pagaliau gavo patikinimą, jog fondas skirs pinigų kelionei. Beje, Singapūre jau yra ir Lietuvos ambasada, bet ji neturi kultūros atašė, tad jų parama buvo informacinė, išplatinant žinią apie marijampoliečio pasirodymą renginyje.
Rimtai ruošėsi pasirodymui
„Šį spalį FARM’25 renginyje pasirodys Lietuvos garso menininkas ir kompozitorius Gintas Kraptavičius (Gintas K), žinomas dėl drąsių eksperimentinės ir elektroakustinės muzikos tyrinėjimų. Gintas K nuo 1990-ųjų yra įtakinga figūra Lietuvos alternatyvios muzikos scenoje. Nuo pat pradžių su novatoriška grupe „Modus“ iki tokių scenų kaip „Ars Electronica“ ir „Transmediale“ Gintas žavėjo publiką visame pasaulyje. Jo muzika, derinanti sintezę, gyvą elektroniką ir performanso meną, atveria netikėtų garsų pasaulį“, – taip šį atlikėją pristatė ambasados darbuotojai savo pranešime.
FARM’25 Gintas K. planavo atlikti 10 minučių trukmės gyvą elektroninį kūrinį „Merzmania“, kuriame skamba ir lietuvių liaudies dainos „Teka saulė“ („Šovė šovė kareivėlis“) motyvas. Organizatorių paprašytas, kūrėjas sutrumpino savo pasirodymą iki 8 minučių. Naudojant įvairius valdiklius ir įskiepius, kiekvienas garsas kūrinyje buvo formuojamas gyvai realiuoju laiku, o klasikiniai muzikiniai įgūdžiai buvo derinami su šiuolaikinio triukšmo energija, paverčiant kompiuterį visavertės išraiškos instrumentu.
– Aš išties labai ruošiausi šiam pasirodymui. Jo metu naudojau kompiuterį kaip ir bet kurį kitą akustinį muzikos instrumentą, tarkime, gitarą. Scenoje grodamas kompiuteriu jaučiu tą patį emocinį jausmą, kaip ir grodamas bet kuriuo kitu akustiniu/elektriniu instrumentu. Svarbiausia gyvame pasirodyme yra energija ir emocijos, kaip ir rokenrolo koncertuose, – teigė kūrėjas.
Kūriniai skambėjo įvairiose šalyse
Anot pašnekovo, Singapūras jam pasirodė nebrangi šalis, kur ir nakvynė, ir maistas yra gerokai pigesni nei Lietuvoje. Lėktuvo bilietai į šią šalį ir atgal kainavo apie 900 eurų. Konferencijoje, kuri vyko Singapūro universiteto salėje, dalyvavo pačių įvairiausių pasaulio šalių atstovai. Joje kelias dienas buvo skaitomi pranešimai apie naujausius funkcinio programavimo, projektavimo, įgyvendinimo būdus, aptariami programinės įrangos kūrimo aspektai ir panašūs dalykai. Renginyje pristatytas įvairus menas, animacija, grafika, vaizdo žaidimai, architektūros modeliai, muzika, net poezija, choreografija.
Paklaustas, kokį įspūdį jam paliko renginys ir kaip buvo įvertintas jo paties pasirodymas, Gintas K teigė, jog jau yra dalyvavęs ne vienoje tokioje konferencijoje, neblogai pažįsta jų rengėjus ir dalyvius, jo atliekama muzika yra skambėjusi Pietų Korėjoje, Niujorke, Airijoje, Madride, kitose šalyse ir miestuose. Šiemet savo kūrybos metodus marijampolietis pristatė Paryžiuje, IRCAM muzikos tyrimų institute.
Į klausimą, ar kiekvieną kartą būna atliekamas naujas, specialiai tam renginiui parašytas kūrinys, Gintas K atsakė teigiamai. „Čia nėra taip, kad atlikčiau savo prieš kelerius metus sukurtą gabalą, tai gyvas grojimas. „Merzmania“ sukūriau jau anksčiau, bet šįkart sugalvojau pridėti tą lietuvių liaudies dainą „Teka saulė“, ir rezultatas, mano nuomone, buvo geras, klausytojai Singapūre taip pat gerai priėmė kūrinį. Po pasirodymo ne vienas jų priėjo prie manęs, sveikino, dėkojo už puikią melodiją, kuri jiems patiko“, – prisiminė atlikėjas, festivalyje atstovavęs Lietuvos kompozitorių sąjungai, kurios narys jis yra.
Singapūras paliko didelį įspūdį
Anot Ginto K, tokie renginiai labai praplečia akiratį, leidžia pabendrauti su kolegomis, susipažinti su vyraujančiomis elektroakustinės muzikos tendencijomis. Be to, pats Singapūras jam paliko didelį įspūdį, tad visą laisvalaikį skyrė susipažinimui su šia šalimi, jos įspūdinga gamta ir architektūra.
– Žinoma, kelionei ruošiausi, atlikau namų darbus, pasidomėjau, ką būtinai turiu pamatyti Singapūre. Man tai pasirodė labai harmoninga ir absoliučiai futuristinė šalis su visais tais dangoraižiais, dainuojančiais sodais, jūroje vykstančiais lazerių šou. Šalis labai saugi, maistas pigus ir skanus, „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintame restorane gali skaniai pavalgyti už 6 eurus. Stengiausi kuo daugiau pamatyti ir aplankyti, nuo vaikščiojimo net pūslės ant pėdų atsirado, bet kai atsiduri tokioje įdomioje šalyje, tai norisi ją kuo daugiau pažinti, – pasakojo marijampolietis, jau planuojantis būsimus pasirodymus ir nestokojantis kūrybinių planų.