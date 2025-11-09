„Šaltinėlis“ atsinaujino iš pagrindų
Šių metų gegužę pradėti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Šaltinėlis“ kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai jau baigti. Per rekordiškai trumpą laiką buvo atnaujinta ne tik pastato išorė, bet ir vidus. Vaikai pirmadienį sugrįžo į, galima sakyti, visiškai naują darželį. „Nepakitusi liko tik pastato forma – visa kita buvo pakeista, atnaujinta, suremontuota“, – paaiškina Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktorė Birutė Dičiūnienė.
Planavo sutvarkyti dalį pastato, bet pavyko visą
B. Dičiūnienės pasakojimu, „Šaltinėlio“ pastatas pasikeitė iš esmės. Atnaujintas fasadas ir pakeista jo danga, atnaujinti langai, durys, sutvarkyti laiptai. Atnaujinti takai, automobilių stovėjimo aikštelė. Sumontuota nauja vėdinimo sistema, pakeisti vamzdynai. Suremontuotas ir patalpų vidus – atnaujintos grupės, rūbinės, virtuvėlės, laiptinės, meninio ugdymo salė.
– Pastatas buvo morališkai ir fiziškai pasenęs. Jis nepatenkino dabartinių komforto ir funkcionalumo standartų. Atnaujinimas buvo būtinas ir neišvengiamas. Džiaugiamės, kad Marijampolės savivaldybės administracija sudarė galimybę pastatą modernizuoti, – dėkingumo neslėpė Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktorė.
– Pradiniame etape buvo numatyta tvarkyti tik pastato išorę ir dalį vidaus patalpų, o likusias atnaujinti vėliau. Rangovas – įmonė „Statybos ritmas“, vykdžiusi pastato tvarkymo darbus, dirbo labai sklandžiai ir sparčiai. Kai tapo aišku, kad darbai bus baigti anksčiau nei planuota, kilo idėja likusį laiką skirti dar neatnaujintos pastato dalies modernizavimui. Nors iš pradžių tai atrodė nerealu, bendromis Marijampolės savivaldybės, rangovo ir darželio bendruomenės pastangomis per pusmetį pavyko sutvarkyti visą pastatą.
Remontas suvienijo visą skyriaus bendruomenę
B. Dičiūnienė pripažįsta, kad pastarieji keli mėnesiai buvo įtempti. Ypatingai daug energijos pareikalavo pastato atlaisvinimas remontui. Darželio bendruomenė pati rūpinosi daiktų kraustymu ir sandėliavimu.
– Iš pradžių visus daiktus sunešėme į tą darželio dalį, kurios neketinome tvarkyti. Pasikeitus planams, teko sugalvoti, kur viską perkelti. Džiaugiuosi „Šaltinėlio“ bendruomenės įsitraukimu ir iniciatyvumu – sužinoję apie galimybę sutvarkyti likusią pastato dalį, visi noriai įsitraukė į kraustymąsi. Prisijungė net darbuotojų šeimų nariai, kad visi kartu greičiau pasiektume tikslą – sutvarkytumėme visą pastatą, – džiaugsmo neslėpė Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktorė.
Pusę metų „Šaltinėlio“ vaikai glaudėsi kituose Marijampolės lopšelio-darželio skyriuose. Nepatogumų teko patirti visiems – ir mokytojams, ir vaikams, ir tėvams, bet pakentėti buvo verta. Pirmadienį sugrįžę į „Šaltinėlio“ patalpas daugelis jas vos pažino. Erdvės – šviesios, jaukios, modernios ir patogios.
– Stengėmės, kad vaikams būtų ne tik smagu ir jauku leisti darželyje laiką, bet ir saugu. Kai kur buvo planuota kloti plyteles, bet sutariau, kad dėl vaikų saugumo, patogumo geriau naudoti linoleumą, – atkreipia dėmesį pašnekovė ir prideda: – Patalpos bus patogesnės ne tik vaikams – infrastruktūra pritaikyta ir sklandesniam ugdymo proceso organizavimui. Atsižvelgiant į tai, buvo suplanuoti ir įrengti kabinetai švietimo pagalbos specialistams, pasirūpinta ūkinės bazės atnaujinimu – įrengti nauji šaldytuvai, maisto laikymo patalpa, sutvarkytos grupių virtuvėlės, kuriose sumontuotos indaplovės.
Vertę kuria žmonės, ne pastatas
B. Dičiūnienė sako, kad „Šaltinėlio“ atnaujinimas buvo svarbus ir reikšmingas projektas visai Marijampolės lopšelio-darželio bendruomenei. Apmaudu, kad, užuot pasidžiaugusi, visuomenė ėmė klausti, kada bus atnaujinami kiti Marijampolės lopšelio-darželio skyriai. B. Dičiūnienė pabrėžia, kad „Šaltinėlio“ kapitalinis remontas buvo pagrįstas – šio skyriaus pastato būklė buvo viena prasčiausių, palyginti su kitų skyrių pastatais.
– Periodiškai atnaujiname visus skyrius. Pavyzdžiui, kitais metais planuojame renovuoti „Vaivorykštės“ fasadą. Yra ketinimų kai ką sutvarkyti „Ąžuoliuko“, „Rasos“ skyriuose. Skaičiuojame ir racionaliai planuojame – jei nereikia atlikti kapitalinio remonto, jo ir neatliekame, – pabrėžia B. Dičiūnienė ir sako, kad visuomenei reikėtų susitelkti ne į fizinius, o žmogiškuosius išteklius. Anot jos, svarbiausia ne tai, kokiose patalpose, tarp kokių daiktų ir kokios spalvos sienų vaikai leidžia laiką. Svarbiausia, su kokiais žmonėmis jie būna ir ką veikia.
– Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrių pedagogai ir darbuotojai yra atsidavę savo darbui, rūpestingi ir siekiantys, kad kiekvienas vaikas augtų saugioje, jaukioje ir įkvepiančioje aplinkoje. Tėvams norisi palinkėti ramybės ir pasitikėjimo bendruomene bei koncentruotis į teigiamas ugdymo patirtis, – mintimis dalijosi Marijampolės vaikų lopšelio-darželio vadovė.