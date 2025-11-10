Į Alytų atkeliauja pilnas sales surenkantis O. Koršunovo „Kantas“
Ryškiausia šiųmete Vilniaus mažojo teatro (VMT) premjera tapęs Oskaro Koršunovo režisuotas spektaklis „Kantas. Kambarys, kuriame negalvojama“ atkeliauja ir į kitus miestus. Lapkričio 19-ąją jis bus rodomas Alytaus miesto teatre, tarptautiniame teatrų festivalyje „Com•Media“. Žiūrovai turės progą išvysti scenos kūrinį, užbaigusį trilogiją, su kuria buvo susiję du legendiniai režisieriai – Rimas Tuminas ir Eimuntas Nekrošius.
Minėtąją trilogiją pradėjo dar 2004-aisiais pastatytas „Madagaskaras“, o pratęsė 2010 metų pavasarį pirmąsyk parodytas „Mistras“. Abu juos režisavo VMT įkūrėjas Rimas Tuminas. Šie spektakliai scenoje teberodomi, tiesa, vis rečiau. Galiausiai šį pavasarį debiutavo „Kantas. Kambarys, kuriame negalvojama“.
Sieja ne viena gija
Šiuos tris Vilniaus mažojo teatro (VMT) spektaklius vienija ne tik tas pats dramaturgas – Marius Ivaškevičius – bei pagrindinius herojus įkūnijantis aktorius Ramūnas Cicėnas. Spektakliai netikėtai susieja žymiausius pastarųjų dešimtmečių Lietuvos teatro korifėjus – Rimą Tuminą, Eimuntą Nekrošių ir Oskarą Koršunovą. Pastarojo režisuotas „Kantas“ iš tiesų buvo sukurtas E. Nekrošiui. Legendiniam režisieriui nesuspėjus, į sceną kūrinį perkėlė O. Koršunovas. Tokiu būdu įgyvendinta R. Tumino svajonė VMT repertuare turėti tris spektaklius, kurių centre – ryškios istorinės asmenybės ir jų gyvenamu laikotarpiu vykusios esminės visuomenės slinktys.
O. Koršunovo režisuoto „Kantas. Kambarys, kuriame negalvojama“ premjera Mažajame teatre įvyko šį pavasarį. Pagrindinis veikėjas jame – filosofas Imanuelis Kantas ir jo epochos žmonės, o fone jau sklando didžiųjų permainų dvasia, pasiekianti net tokį atokų miestą kaip Karaliaučius.
R. Tumino svajonė įgavo kūną
Anot M. Ivaškevičiaus, „Kantas. Kambarys, kuriame negalvojama“ Mažajame teatre pastatytas su tais pačiais „Madagaskaro“ ir „Mistro“ aktoriais, stilistiškai ir žanriškai sujungė jį su dviem ankstesniais pastatymais. „Dabar „Kantas“ ir man pačiam atrodo nebeatsiejama šio vieno didelio trijų dalių pasakojimo dalis. Po „Mistro“ pastatymo mes su Rimu Tuminu svajojome apie trečią bendrą spektaklį, bet planai taip ir liko planais. Mudviejų neužbaigtą darbą meistriškai pabaigė Oskaras“, – teigia dramaturgas.
Pasak VMT Meno skyriaus vadovės, režisierės Gabrielės Tuminaitės, 2025-ųjų pavasarį publikai pristačius O. Koršunovo spektaklį „Kantas. Kambarys, kuriame negalvojama“, R. Tumino svajonė tarsi įgavo kūną – teatro įkūrėjas nuo pat pradžių mąstė apie tris spektaklius, tik pastatyti paskutiniojo pats jau nespėjo. „Apibendrinant galima sakyti, kad visi trys spektakliai yra apie savotiškus utopistus – žmones, kurie mąstė plačiai, turėjo idėjų, kaip suvienyti visuomenę grandiozinių pokyčių akivaizdoje. Apie tokias asmenybes Mažasis teatras ir formuoja savo repertuarą“, – sako G. Tuminaitė.
Paniro į vaidmenį visa galva
R. Cicėnas, visuose spektakliuose vaidinantis itin svarbius herojus, spektaklyje „Kantas“ įkūnija Imanuelio Kanto tarną Martiną Lampę. Šio scenos kūrinio repeticijos jam tapo ypatinga patirtimi, kaip aktorius prisipažįsta, repeticijos su O. Koršunovu vėl sužadino jam aktorystės alkį ir džiaugsmą, kuris buvo prisnūdęs. „Nepamenu nė vieno spektaklio, kad repetuočiau 24 valandas per parą. Anksti ryte – vonioj, visą dieną – teatre, o užmigus – tekstas, vaizdiniai ir režisieriaus pastabos“, – pasiruošimo užkulisius atskleidžia R. Cicėnas.
Paklaustas, kokios savybės būdingos jo herojui, aktorius teigia, jog Martinas Lampė yra tvirtą, nenuginčijamą nuomonę turintis žmogus: „Martinas įsitikinęs, kad Kantas negalėtų išgyventi be jo nė dienos ir tą akivaizdžiai parodo, sukeldamas gan nepatogių situacijų. Dažnai naudojasi savo kaip privilegijuoto tarno padėtimi, tačiau be galo myli ir didžiuojasi būdamas arčiausiai savo genialiojo šeimininko.“
Kupinas istorinio krūvioir fiziškumo
Vieną iš Kanto svečių – Johaną Šulcą – spektaklyje vaidina aktorius Mantas Vaitiekūnas. Jo kuriamas personažas yra teologas ir filosofas, o vėliau ir matematikos profesorius, jis – Kanto mokinys ir artimas bendradarbis, reikšmingai prisidėjęs prie savo mokytojo filosofijos sklaidos.
Prisimindamas repeticijų su O. Koršunovu etapą, aktorius sako, jog lipdant personažus istorinė informacija tiesiog sklandė ore – aktoriai, dramaturgas, režisierius, visi krovė į aktorių sąmonės lentynas vis naujas detales apie Kantą ir jo kompaniją. „Be to, šis spektaklis dar ir aktyvus, labai fiziškas, jame apstu choreografinių sprendimų. Dar jis labai techniškas ir tikslus, reikalaujantis ypatingo dėmesingumo“, – įvardydamas repeticijų niuansus, o kartu pristatydamas, ką scenoje išvysta žiūrovai, teigia M. Vaitiekūnas.
Trijų dalių spektaklio „Kantas. Kambarys, kuriame negalvojama“ Alytaus miesto teatre – lapkričio 19 d. tarptautiniame teatrų festivalyje „Com•Media“. Spektaklio premjera Vilniaus mažajame teatre įvyko 2025 m. balandžio 25 d. Režisierius – Oskaras Koršunovas, dramaturgas – Marius Ivaškevičius, scenografas – Gintaras Makarevičius, kostiumų dailininkė – Sandra Straukaitė, kompozitorius – Antanas Jasenka. Vaidina: Kirilas Glušajevas, Ramūnas Cicėnas, Indrė Patkauskaitė, Mantas Vaitiekūnas ir Daumantas Ciunis, Leonardas Pobedonoscevas, Jokūbas Bareikis, Greta Bendžė, Gintarė Latvėnaitė-Glušajeva, Vytautas Rumšas, Ilona Kvietkutė.
