Lapkričio 11 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

Lapkričio 11 d.
Kalvarijos centre – gyvas istorijos virsmas
Kalvarijos savivaldybės administracijos pastatas miesto centre po truputį grįžta prie savo tikrojo veido. Nuo vasaros čia vykstantys tvarkybos darbai atvers šimtmetį menančio pastato grožį, o kartu pagerins jo funkcionalumą.
Kazlų Rūdos bažnyčios šviesa skaičiuoja šimtmetį
Prieš šimtą metų Kazlų Rūdos parapijos žmonės susivienijo, kad pastatytų dvasios namus – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią, kuri taptų jų tikėjimo, vilties ir bendrystės simboliu. Šiandien, minint jos šimto metų jubiliejų, kiekvienas akmuo, kiekvienas varpo dūžis primena apie laiką, kurio nesugebėjo įveikti nei karai, nei audros. Bažnyčia ir toliau išlieka šviesos židiniu, jungiančiu praeitį su dabartimi.
Meškučių kaimo bendruomenė turi kuo pasidžiaugti ir pasididžiuoti
Vietos savivaldos dienos proga šiemet spalio mėnesį pirmą kartą buvo surengti apdovanojimai „Savivaldos gyvybė 2025“. Marijampolės dramos teatre vykusio iškilmingo renginio metu buvo pagerbti žmonės, kurie stiprina bei palaiko savivaldos gyvenimą. Tarp kitų apdovanota buvo ir Metų bendruomenės pirmininko nominacijos laimėtoja – netoli Marijampolės esančio Meškučių kaimo bendruomenės vadovė Sandra Merkevičienė. Už ją šioje kategorijoje balsavo daugiausia Savivaldybės gyventojų.
Jungėnų kaimo bendruomenės 25-metis – su padėkomis ir palinkėjimais
Praėjusio penktadienio vakarą Jungėnų kultūros namuose surengtas šio kaimo bendruomenės šventinis vakaras, kurio metu paminėtas įkūrimo 25-metis. Renginio metu apžvelgtas bendruomenės ketvirčio amžiaus kelias, padėkota tiems, kurie ją kūrė ir puoselėjo, pasidalinta ateities planais, pasidžiaugta visus jungiančia bendryste.
