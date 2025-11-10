www.suvalkietis.lt
Marinuota lašiša burokėlių sultyse

Daiva Klimavičienė

Šį kartą Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) virėjo profesijos mokinė Miglė Malinauskaitė mums siūlo išbandyti kai ką neįprasto – marinuoti lašišą. Gaminti paprasta, o spalva ir skonis nustebins labiau, nei galėtume tikėtis.
Bandom?

Miglė Malinauskaitė domisi naujais skoniais ir juos išbando. / MTEC nuotrauka

Reikės:

  • ~1 kg lašišos filė su oda,
  • 1 didelio burokėlio,
  • 150 g rupios druskos,
  • 2 a. š. cukraus,
  • ½ vidutinės citrinos sulčių.

Burokėlį sutarkuokime smulkia („bulvine“) trintuve ir išspauskime sultis. Į jas įmaišykime pusės citrinos sultis.

Lašišos filė nuplaukime, nusausinkime popieriniu rankšluosčiu.

Sumaišykime druską su cukrumi ir tolygiai įtrinkime lašišą iš abiejų pusių. Dėkime ją į indą oda į viršų ir panardinkime į burokėlių ir citrinų sulčių mišinį. Visą šį grožį reikia paslėgti ir laikyti šaldytuve 36–48 valandas, kas keletą valandų arba bent keletą kartų per dieną žuvį apverčiant.

O jau tada – skanaus!

