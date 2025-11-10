Marinuota lašiša burokėlių sultyse
Šį kartą Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) virėjo profesijos mokinė Miglė Malinauskaitė mums siūlo išbandyti kai ką neįprasto – marinuoti lašišą. Gaminti paprasta, o spalva ir skonis nustebins labiau, nei galėtume tikėtis.
Bandom?
Reikės:
- ~1 kg lašišos filė su oda,
- 1 didelio burokėlio,
- 150 g rupios druskos,
- 2 a. š. cukraus,
- ½ vidutinės citrinos sulčių.
Burokėlį sutarkuokime smulkia („bulvine“) trintuve ir išspauskime sultis. Į jas įmaišykime pusės citrinos sultis.
Lašišos filė nuplaukime, nusausinkime popieriniu rankšluosčiu.
Sumaišykime druską su cukrumi ir tolygiai įtrinkime lašišą iš abiejų pusių. Dėkime ją į indą oda į viršų ir panardinkime į burokėlių ir citrinų sulčių mišinį. Visą šį grožį reikia paslėgti ir laikyti šaldytuve 36–48 valandas, kas keletą valandų arba bent keletą kartų per dieną žuvį apverčiant.
O jau tada – skanaus!
