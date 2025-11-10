Sakytum – tik lietus…
Šis ruduo mums lyg ir negaili lietaus. Kai kur jo per trumpą laiką iškrito daugokai, vakarų Žemaitijoje kilo potvynių grėsmė. Didžiojoje šalies dalyje to nėra. Maža to – kol kas Dzūkijoje ir Sūduvoje apie lietų liudija telkšančios balos, o dirvose sausoka. Vandeniu užpildyti 2–4 metrų storio žemės sluoksnį lietaus neužteks, tą gali padaryti tik žiema. Tiesa – ne bet kokia žiema, o snieginga. Ar tokios sulauksime? To nepasakys niekas.
…Grįžkime prie lietaus, kaip gamtos reiškinio. Kokį poveikį (be mitybinio, hidrologinio) jis turi gamtai? Sakykime, gyvūnams… Lapkritis žvėrims ir paukščiams pasiruošimo žiemai metas. Jie jau turi šiltas pavilnes (taip pašiltinti žvėrių kailiai), plunksnų apdare gausu pūkų. Jiems vėsa, net šaltukas ar šaltis nėra baisūs, ypač rudenį ir žiemos pradžioje. Tačiau to nepasakysi apie lietų.
Žinoma, stambiesiems žvėrims net ilgai trunkantis lietus nelabai svarbus, nors jie neturi priebėgų, pastogių, tik retą šakų „stogą“ virš galvos. Elninių žvėrių (pavyzdžiui, stirnų) kailio plaukai susiglaudę taip tampriai, kad vanduo tarp jų praktiškai nepatenka.
Kas kita mažieji žinduoliai. Net ir turėdami žieminius kailius, jie labai pažeidžiami: permirkus kailiui, greitai krenta jų kūno temperatūra ir ne visada pavyksta išdžiūti ar sušilti. Kailio permirkimui jautrūs graužikai (pelės, pelėnai), voverės. Tiesa, voverėms, turinčioms lizdus ar priebėgas, permirkimas ir kūno atvėsimas mažiau pavojingi. Kaip ir kiaunėms, lapėms. Kai kurie žinduoliai (mangutas, barsukas) į aplinkos drėgmę beveik nereaguoja; gali būti, kad jiems padeda rudenį sukauptas storas poodinis riebalų sluoksnis.
Gausus lietus ir tvinstantis vanduo gali būti pavojingas ežiams: šiuo metu jie jau miega savo lizduose ar priebėgose. Jei vanduo užlieja jų namus, ežiai gali pabusti. Žinoma, jiems teks susirasti naują guolį ar priebėgą. Gerai, kad kol kas dar pati jų žiemos įmygio pradžia, todėl ežiai dar neprarado, neišeikvojo visai žiemai būtino riebalų kiekio.
Ilgam užtrukęs lietus bei drėgmė ir vėsa gali būti pražūtingi kai kuriems paukščiams. Mes dažnai sakome „kaip vanduo nuo žąsies“, pabrėždami, kad lietus žąsiai nė motais. Iš tikro, vandens paukščiams tai – jų stichija. Ilgai (sakykime, keletą dienų) trunkantis nors ir silpnas lietus gali pražudyti genius bei kai kuriuos žvirblinius paukščius. Atrodytų, kad paukščiai gamtoje yra viskam pasiruošę, kad antuodegio liaukų išskyromis nuolat tepamos plunksnos yra apsaugotos.
Deja, kai kurie varniniai (o jie priskiriami žvirblinių būriui), ypač jokiomis prieglaudomis nesinaudojantys kovai, yra pažeidžiami. Dažnai stebime peršlapusius varnėnus, strazdus, žvirblius ar zyles. Lengvai lietaus paveikiamas nykštuko plunksninis apdaras – jis labai purus, prieš žiemą gausiai pašiltintas pūkais. Kadangi nykštukai nesinaudoja saugiomis priebėgomis, net nakčiai slepiasi tik tankiose eglės šakose, jiems permirkti lengva.
Paukščių kūno temperatūra gerokai aukštesnė už mūsų ar kitų žinduolių, ji gali siekti 40-42 laipsnius. Gali atrodyti, kad tai palanku peršlapus, nes toks paukštis jaučiasi geriau ir plunksnos džiūsta greičiau. Iš tikro dėl aukštos temperatūros paukščiai dar lengviau pažeidžiami, nes jų ir žinduolių kūno temperatūra yra pastovi, todėl bet kokie jos pokyčiai gali būti pavojingi ar net lemtingi.
Daug kas dabar turėtų paklausti: o kuo galime padėti mes? Daugeliui rūšių nepadėsime, jos net nesuprastų mūsų pagalbos ir gerų norų. Kai kam padėti galime keldami inkilus. Juose nuo lietaus ir šalčio visada mielai slepiasi geniai, bukučiai, pelėdos, žvirbliai, keleto rūšių zylės. Visiems kitiems lietus ir peršlapusios plunksnos (kalbame apie vėlyvo rudens metą) yra svarbus išbandymas. Labai dažnai jo kas nors neatlaiko, o išlieka tie, kam lietus, net ilgas ir žvarbus, lydimas vėjų, yra įveikiamas.
Selemonas PALTANAVIČIUS
