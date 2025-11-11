www.suvalkietis.lt
Kultūros renginiai lapkričio mėnesį

"Suvalkiečio" inf.

Marijampolėje

Kultūros centre

Marijampolės kultūros centras.
Marijampolės kultūros centras. / Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Veikia parodos: žymiausių menininkų, kilusių iš Sūduvos, jubiliejinė (dailės galerijoje); Rimos Baukaitės grafikos darbų „Esu kas esu“ (M. B. Stankūnienės menų galerijoje); Danutės Saukaitienės kūrybos paroda „Žolynų virsmas ir ne tik…“ (II a.), Birutės Nenėnienės fotografijų „Tėviškės ramybėje“ (I a.).
Lapkričio 11–gruodžio 21 d. – nauja virtualios realybės patirtis „Pasaulių sutvėrimas“ pagal M. K. Čiurlionio kūrybą (M. B. Stankūnienės menų galerijoje).
12 d. 18 val. – ansamblio „Lietuva“ koncertas „Dainuojanti laisvė“.
13 d. 18 val. – grupės „Pikaso“ koncertas.
15 d. 15 val. – Valdo Karpavičiaus fotografijų paroda „Laukinės tylos portretai“,vaško žvakių gamybos edukacija (Igliškėlių skyriuje).
15 d. 15 val. – teatro vakaras „Mūzų“ pasikalbėjimai: Vilkaviškio KC teatro „Gluosnė“ spektaklis „Pupos“ (Liudvinavo skyriuje).
15 d. 17 val. – komedija „Mama mūsų lovoje“.
18 d. 18 val. – Pauliaus Stalionio koncertas.
19 d. 18 val. – teatralizuotas koncertas „Madinga pora“ su Nijole Narmontaite ir Arnu Švilpausku.
20 d. 18 val. – baletas „Gulbių ežeras“.

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje

12 d. 16 val. – dokumentinio filmo „Jonas Žemaitis-Vytautas. Paskutinis noras“ peržiūra-diskusija istorinės atminties temomis. Parodos pristatymas (Vytauto g. 29).
Veikia Stasio Povilaičio fotografijų paroda „Vėjas karčiuose“ (Vytauto g. 29).
Veikia Suvalkų krašto muziejaus paroda „Abipus sienos“ (Vytauto g. 29); paroda „XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuviški vakarai Sūduvos krašte“ (Bažnyčios g. 23).
14 d. 15 val. – edukacija-dirbtuvės „Iliustruota Žemaitės gyvenimo ir kūrybos istorija“ su rašytoja Lina Mickute (Bulotų namuose). Būtina registracija tel. +370 655 39347.
18 d. 17 val. – restauruotų Aldonos Skirutytės litografijų iš ciklo „Žemaitė“ pristatymas (Vytauto g. 29).

Dramos teatre

11 d. 18 val. – šokio spektaklis „Kai tango prabunda lietuviškai“.
12 d. 18 val. – vakaras su Larisa Kalpokaite.
21 d. 18 val. – dramos teatro premjera: „Viskas apie vyrus“ (režisierius Arvydas Lebeliūnas).
22 d. 17 ir 19.30 val. – muzikinis-patyriminis spektaklis „Dance macabre“.

Jono Basanavičiaus aikštėje

Veikia paroda „Gyvenimą paaukoję tautai ir Tėvynei“.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje

Veikia Aušrinės Dubauskienės tapybos darbų ant tekstilės paroda „Šnekesiai“, skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejui.
Veikia paroda „Lozoraičiai – vilties diplomatija: šimtmetis valstybės naudai“.

Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje

11, 12, 13 dienomis nuo 10 val. – Europos autorių dienos (Vaikų ir jaunimo edukacijos centre).
11 d. 17 val. – aktoriaus Aido Giniočio solinis koncertas (didžiojoje salėje).
14 d. 9.30 val. ir 11 val. – Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai moksleiviams, juos ves aktorė Gintarė Latvėnaitė (Vaikų ir jaunimo edukacijos centre).
14 d. 14 val. – susitikimas su rašytoja Irena Buivydaite (Daukšių bibliotekoje).
15 d. nuo 10 iki 21 val. – festivalis „Elektroninės gelmės“.
19 d. 13 val. – edukacinė programa suaugusiems „Pažinimo ir kūrybos dialogai“: potyris per muziką (mažojoje salėje).

Rezidencijoje „Grįžulo ratai“ (Kantališkių kaimas)

Veikia Juozo Bernardo Tumo jubiliejinė tapybos paroda; Luknės Veikšaitės ir Ainės Babraitytės kūrybos darbų paroda ir Birštono meno mokyklos suaugusiųjų skyriaus tapybos paroda „Monologai IV“.

Kalvarijoje

Kultūros centre

20 d. 18 val. – grupės „Vairas“ koncertas.
29 d. 14 val. – liaudiškos muzikos kapelos „Giminės“ 30-mečio koncertas.

Sangrūdoje

14 d. 17 val. – jaunimo vakaras.

Liubave

Iki 30 d. veikia rankų darbo kompozicijų paroda „Sukurta su pagarba ir meile“.

Kazlų Rūdoje

Kultūros centre

13 d. 18 val. – Ovidijaus Vyšniausko koncertas.
19 d. 18 val. – Mariaus Jampolskio teatralizuotas koncertas.
22 d. 15 val. – chorų festivalis „Po baltu angelo sparnu“.
29 d. 18 val. – Romo Dambrausko koncertas.

Bagotojoje

11–14 dienomis nuo 18 val. – pyragų kepimo edukacija „Svečiuose pas Pyragienę.
16 d. 15 val. – gerumo akcija.

Jankuose

15 d. 18 val. – vakaronė „Po darbų pasilinksminkim kartu“.

Višakio Rūdoje

19 d. 17.30 val. – „Meilės eilės iš širdies“: Pauliaus Širvio ir Justino Marcinkevičiaus poeziją skaito aktorius Robertas Šarknickas.

