Migrantų gelbėti vykę specialios tarnybos įklimpo dumblyne
Nesiliaujantis lietus rūpesčių kelia specialiosioms tarnyboms, kurioms gyventojus reikia pasiekti atokiausiuose kaimuose, į kuriuos veda klampūs, patižę keliai.
Savaitgalį greitosios pagalbos ir policijos automobiliai turėjo pasiekti Vilkaviškio rajono Gražiškių seniūnijos Vartelių kaimą. Naktį Bendruoju pagalbos telefonu paskambinę neteisėti migrantai pasakė pasiklydę netoli pasienio esančiame Vartelių kaime. Jiems reikia ir medikų pagalbos.
Paaiškėjo, kad keturi migrantai Vartelių kaime atsidūrė iš Baltarusijos per Latviją patekę į Lietuvą ir paklydę.
Į nurodytą vietą ieškoti migrantų išvyko du policijos ekipažai, greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Deja, greitosios pagalbos automobilis užklimpo, į sodybą vykę policijos patrulių ekipažai – taip pat. Jiems į pagalbą suskubo ugniagesiai. Deja, tikslo nepasiekė. Šiaip ne taip ištraukusi iš dumblynės greitosios automobilį užklimpo Liubavo ugniagesių komandos autocisterna. Ne ką geriau sekėsi ir Gražiškių komandos gaisrinei mašinai. Ugniagesiai, traukdami užklimpusius du policijos automobilius, patys įstrigo klampynėje. Laimė, į pagalbą atvykęs ūkininkas traktoriumi ištraukė užklimpusius policijos automobilius ir ugniagesių autocisternas.
Buvo akivaizdu, kad iki pagalbos laukiančių migrantų nuvažiuoti nepavyks. Po kurio laiko gautas pranešimas, kad bėgliai atsidūrė Kalvarijos savivaldybės Aistiškių kaime. Čia juos paėmė policijos pareigūnai. Visi keturi vyrai buvo nugabenti į Vilkaviškio ligoninę.
Bėgliai dokumentų neturėjo, teigė esantys Afganistano ir Pakistano piliečiai. Trys iš jų buvo perduoti policijai, vienas paguldytas į ligoninę. Prastėjant pabėgėlio sveikatos būklei pakistanietis perkeltas į Reanimacijos skyrių, po to pervežtas į Kauno klinikas. Kitą dieną klinikose užsienietis mirė.
Su sergančiu migrantu bendravusiems dviem Kalvarijos policijos pareigūnams teko skiepytis nuo pavojingos užkrečiamos ligos, perduodamos oro lašeliniu būdu – difterijos, gerti antibiotikus.
Pirminiais duomenimis, pareigūnai jaučiasi gerai.
