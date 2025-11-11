www.suvalkietis.lt
Sudegė namai, nukentėjo šeimininkas

"Suvalkiečio" inf.

Sekmadienį paryčiais ugniagesiai skubėjo į Jurbarko rajono Sliekiškių kaimą. Buvo gautas pranešimas, kad dega namas.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Ugniagesiai rado namą apimtą liepsnų. Stogas jau buvo sukritęs. Per gaisrą nudegė stogas, sukrito dalis medinės perdangos, išdegė namo vidus su ten buvusiais namų apyvokos daiktais. Namo savininkas buvo apdegęs plaštakas, medikai jį išvežė į ligoninę

Pirminiais duomenimis, gaisras kilo nuo užsidegusio televizoriaus. Spėjama, kad šeimininkas galėjo apdegti plaštakas bandydamas televizorių išnešti į lauką.

