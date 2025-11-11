Sudegė namai, nukentėjo šeimininkas
Sekmadienį paryčiais ugniagesiai skubėjo į Jurbarko rajono Sliekiškių kaimą. Buvo gautas pranešimas, kad dega namas.
Ugniagesiai rado namą apimtą liepsnų. Stogas jau buvo sukritęs. Per gaisrą nudegė stogas, sukrito dalis medinės perdangos, išdegė namo vidus su ten buvusiais namų apyvokos daiktais. Namo savininkas buvo apdegęs plaštakas, medikai jį išvežė į ligoninę
Pirminiais duomenimis, gaisras kilo nuo užsidegusio televizoriaus. Spėjama, kad šeimininkas galėjo apdegti plaštakas bandydamas televizorių išnešti į lauką.
