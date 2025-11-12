www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Kazlų Rūdos bažnyčios šviesa skaičiuoja šimtmetį

Loreta Tumelienė

Prieš šimtą metų Kazlų Rūdos parapijos žmonės susivienijo, kad pastatytų dvasios namus – Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią, kuri taptų jų tikėjimo, vilties ir bendrystės simboliu. Šiandien, minint jos šimto metų jubiliejų, kiekvienas akmuo, kiekvienas varpo dūžis primena apie laiką, kurio nesugebėjo įveikti nei karai, nei audros. Bažnyčia ir toliau išlieka šviesos židiniu, jungiančiu praeitį su dabartimi. Minint šimto metų jubiliejų bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila. Į iškilmes atvyko vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Kauno arkikatedros klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, Marijampolės dekanas kanauninkas Deimantas Brogys, Plutiškių parapijos klebonas kun. Antanas Mickevičius.

Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia švenčia šimtą metų.
Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia švenčia šimtą metų. / Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Lygiai šimtas metų

Simboliška, kad jubiliejinės Mišios vyko lapkričio 8-ąją, kai lygiai prieš 100 metų naujai pastatytoje Kazlų Rūdos bažnyčioje pirmą kartą paaukotos šv. Mišios.

Pasak Kazlų Rūdos parapijos klebono Žydrūno Kulpio, šių šv. Mišių intencija – dėkoti Dievui už duotą bažnyčią, kurią prieš šimtą metų pastatę mūsų protėviai jai suteikė Švenčiausios Jėzaus Širdies titulą. Už šio fakto suradimą padėkota parapijos patoracinės tarybos nariui, istorijos mokslų daktarui Juozui Banioniui.

Parapijos klebonas Žydrūnas Kulpys dėkojo visiems geradariams.

„Dėkosime už visas per šimtą metų čia suteiktas malones parapijiečiams. Melsimės už bažnyčios įkūrėjus, jų vadovą kun. Petrą Balasevičių, aukotojus, statytojus, visus čia dirbusius dvasininkus, visus gyvus ir mirusius parapijiečius. Prašome Dievą ir toliau saugoti šiuos namus ir čia besilankančius, bei čia gyvenančiu žmones“, – sakė parapijos klebonas Ž. Kulpys.

Istorijos ištakos

XX a. pradžioje Kazlų Rūdos Stotis (miestelis) priklausė Antanavo valsčiui ir buvo Višakio Rūdos parapijos pakraščiu. Vikaro Jurgio Krokininko prašymu 1922 m. balandžio 22 d. Seinų vyskupijos kurija įsteigė Kazlų Rūdos parapiją. Pirmieji parapijos maldos namai buvo mūrinis garvežių depo pastatas. Klebono Kazimiero Bičkausko pastangomis išskirtas 6 ha žemės sklypas būsimai bažnyčiai, kurios pastatymu nuo 1923 m. rūpinosi parapijos klebonas kun. Petras Balasevičius.

Atminimo lentą pašventino Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila.

Iš valstybinės valdžios išpirkęs lentinius sandėlius (barakus), viename iš jų įkūrė koplyčią. 1923 m. rudenį parapijai įsigijus Alytuje nebenaudojamą rusų cerkvę, pradėta statyti bažnyčia, kuri tarnauja žmonių reikmėms iki šiol. 1925 m. lapkričio 8 d. bažnyčia pašventinta.

Pašventinta atminimo lenta, padėkota savanoriams

Šv. Mišias aukojęs Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila linkėjo susirinkusiems šviesiai ir viltingai nusiteikti minint tikrai gražų 100-mečio jubiliejų. „Melskime Viešpatį, kad parapija ir toliau būtų gyva, stipri, dėkokime už visas malones, kurias per šimtą metų čia gyvenantys žmonės gavo“. Pasak vyskupo, bažnyčia – tai ne tik pastatas su aukštais bokštais ir vitražais. Tai žmonių rankomis pastatyta ir širdimis išsaugota vieta, kurioje šimtą metų skamba maldos ir džiaugsmo giesmės. Jos jubiliejus – tai ne tik sukaktis, bet ir tylus padėkos ženklas visiems, kurie tikėjimu ir darbais kūrė šią istoriją. „Ši data apjungia praeitį su šiandiena ir ateitimi“, – kalbėjo Jo Ekscelencija.

„Bažnyčia tai vieta, kur dangus paliečia žemę“, – susirinkusiems sakė vyskupas.

Vyskupas linkėjo šiandien statyti ne sienas, o tiltus tarp giminių, šeimos narių, tarp žmonių kartų, tarp tikėjimo ir vienybės, tarp žmogaus ir Kūrėjo. „Ši diena kviečia mus kurti kartu. Tegul ši šventė suvienija visus: senus ir jaunus, gyvenančius čia ir išvykusius, kad visi jaustumėmės šios bendrystės dalimi“, – sakė vyskupas R. Norvila.

Po Mišių ir palaiminimo buvo pašventinta jubiliejui skirta atminimo lenta, kurią sukūrė vietos drožėjas Gediminas Dereškevičius, padėkota visiems geradariams, darbais, idėjomis, sumanymais prisidėjusiems prie jubiliejinės šventės.

Jubiliejines iškilmes tęsė Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ sakralinės muzikos koncertas.


Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Marijampolės kultūros centrą užliejo sodrūs balsai – paminėtas vyrų vokalinio ansamblio „Sūduvietis“ 55-asis jubiliejus
Kino filmų „Vyras už pinigus“, „Draugų lažybos“, „Vyrų svajonės“ ir spektaklio „DIDELI PINIGAI“ prodiuseriai pristato naują teatro komediją „MANO NAMAI“!
Kultūros renginiai lapkričio mėnesį
Į Alytų atkeliauja pilnas sales surenkantis O. Koršunovo „Kantas“

Įvykiai

Patikėjęs sukčių žinia prarado pinigus
Suimti trys asmenys, įtariami vagystėmis užsienio šalyse
Tarp daržovių aptiko sprogmenų
Liudvinave dingo ir po dienos atsirado 11 tūkst. eurų

Verslas

„Vilkyškių pieninei“ – Konkurencijos tarybos leidimas įsigyti „Marijampolės pieno konservus“ „Vilkyškių pieninei“ – Konkurencijos tarybos leidimas įsigyti „Marijampolės pieno konservus“
Ar Kalvarijos verslui nereikia pinigų?
„Tiesa yra abiejose pusėse“
Pokyčiai „Iki“ lojalumo programoje – papildomomis nuolaidomis galės naudotis net tie, kurie neturi išmaniojo telefono

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos