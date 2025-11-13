Marijampolės kultūros centrą užliejo sodrūs balsai – paminėtas vyrų vokalinio ansamblio „Sūduvietis“ 55-asis jubiliejus
Penktadienio, lapkričio 7-osios, vakarą vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“ skambiai paminėjo 55-ąją kūrybinės veiklos sukaktį. Sausakimšoje Marijampolės kultūros centro salėje šventinę nuotaiką kūrė ne tik ansamblio atliekamos dainos, bet ir nostalgiški prisiminimai apie ilgametį „Sūduviečio“ kelią, profesionalius vadovus ir muzikantus, kurie pusę amžiaus kolektyvą lydėjo muzikos keliu.
Marijampolės kultūros centro direktorė Aistė Bakaitė-Stanaitienė sveikindama „Sūduvietį“ džiaugėsi, kad mieste yra gilias tradicijas turintis kolektyvas, kuris puoselėja ir ugdo vokalinę muziką.
Šventinį vakarą prisimintas pirmasis vokalinio ansamblio „Sūduvietis“ viešas koncertinis pasirodymas. Jis įvyko 1969-ųjų lapkričio 7 dieną. Tiesa, tuomet kolektyve dainavo vos keturi entuziastai – Kęstutis Kazakevičius, Pranas Polyta, Vincas Zdancevičius ir Juozas Lenkaitis. Pirmuoju ansamblio vadovu tapo muzikos mokytojas, chorvedys Vaclovas Pocius. Vėliau ansamblis augo ir jau po trejų metų jį papildė dar keturi nariai.
1974 m. ansambliui vadovauti pradėjo chorvedė ir dirigentė Virginija Junevičienė. Prabėgus dvejiems metams „Sūduvietis“ pirmą kartą tapo konkurso „Sidabriniai balsai“ laureatu. Prabėgus dar 18 metų, kuomet kolektyvui vadovavo V. Junevičienė, perskrodė žinia – chorvedė ansamblį palieka. Repetuoti kolektyvo nariai tuomet vis tiek norėjo, tačiau savarankiškai tai daryti nesisekė. Būtent dėl to į vyrų kvietimą padėti atsiliepė dainininkė ir prodiuserė Laima Lapkauskaitė. Šiai draugystei buvo lemta tęstis tik pusantrų metų, kai „Sūduvietis“ ir vėl liko be vadovo.
Neilgai trukus prisiimti iššūkį vadovauti kolektyvui sutiko muzikos pedagogai Aušra ir Remigijus Morkūnai. Sutikę laikinai padirbėti su vyrų vokaliniu ansambliu, Aušra ir Remigijus „įstrigo“ „Sūduvietyje“ dviem dešimtmečiams. A. ir R. Morkūnų vadovavimo laikotarpiu „Sūduvietis“ pelnė ne vieną I laipsnio diplomą ir Geriausio metų vokalinio ansamblio apdovanojimą, išleido nemažai audiokasečių, kompaktinių plokštelių.
Vėliau kolektyvui vadovavo Laurynas Gurevičius, o šių metų pradžioje jį pakeitė dabartinė vyrų vokalinio ansamblio „Sūduvietis“ vadovė Virginija Tulevičiūtė. Šiandien vyrai kartu su naująja vadove tęsia garbingą ansamblio istoriją, kuria naujas programas ir jungia praeitį su dabartimi.
„Tai, ką darote yra labai svarbu ir kilnu. Jūs esate marijampoliečių, mylinčių dainą ir muziką, pavyzdys. Linkiu, kad balsai niekada neužkimtų, išliktumėte tokie pat žavūs ir dar daug dešimtmečių darytumėte publiką laiminga“, – jubiliejinio koncerto metu sakė Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis.
Per daugiau nei pusę amžiaus ansamblį paliko seni ir papildė nauji nariai. Nors kartos keitėsi, kolektyvo nariai visada buvo džentelmenai, kurie vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis – meile muzikai, pagarba klausytojui ir tvirta laikysena scenoje.