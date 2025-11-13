www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Marijampolės kultūros centrą užliejo sodrūs balsai – paminėtas vyrų vokalinio ansamblio „Sūduvietis“ 55-asis jubiliejus

Aistė Uckutė

Penktadienio, lapkričio 7-osios, vakarą vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“ skambiai paminėjo 55-ąją kūrybinės veiklos sukaktį. Sausakimšoje Marijampolės kultūros centro salėje šventinę nuotaiką kūrė ne tik ansamblio atliekamos dainos, bet ir nostalgiški prisiminimai apie ilgametį „Sūduviečio“ kelią, profesionalius vadovus ir muzikantus, kurie pusę amžiaus kolektyvą lydėjo muzikos keliu.
Marijampolės kultūros centro direktorė Aistė Bakaitė-Stanaitienė sveikindama „Sūduvietį“ džiaugėsi, kad mieste yra gilias tradicijas turintis kolektyvas, kuris puoselėja ir ugdo vokalinę muziką.

Jubiliejiniame vyrų vokalinio ansamblio „Sūduvietis“ koncerte skambėjo kolektyvo vizitinėmis kortelėmis tapusios dainos ir šiuolaikiniai, energijos kupini kūriniai. / Autorės nuotrauka

Šventinį vakarą prisimintas pirmasis vokalinio ansamblio „Sūduvietis“ viešas koncertinis pasirodymas. Jis įvyko 1969-ųjų lapkričio 7 dieną. Tiesa, tuomet kolektyve dainavo vos keturi entuziastai – Kęstutis Kazakevičius, Pranas Polyta, Vincas Zdancevičius ir Juozas Lenkaitis. Pirmuoju ansamblio vadovu tapo muzikos mokytojas, chorvedys Vaclovas Pocius. Vėliau ansamblis augo ir jau po trejų metų jį papildė dar keturi nariai.

1974 m. ansambliui vadovauti pradėjo chorvedė ir dirigentė Virginija Junevičienė. Prabėgus dvejiems metams „Sūduvietis“ pirmą kartą tapo konkurso „Sidabriniai balsai“ laureatu. Prabėgus dar 18 metų, kuomet kolektyvui vadovavo V. Junevičienė, perskrodė žinia – chorvedė ansamblį palieka. Repetuoti kolektyvo nariai tuomet vis tiek norėjo, tačiau savarankiškai tai daryti nesisekė. Būtent dėl to į vyrų kvietimą padėti atsiliepė dainininkė ir prodiuserė Laima Lapkauskaitė. Šiai draugystei buvo lemta tęstis tik pusantrų metų, kai „Sūduvietis“ ir vėl liko be vadovo.

Neilgai trukus prisiimti iššūkį vadovauti kolektyvui sutiko muzikos pedagogai Aušra ir Remigijus Morkūnai. Sutikę laikinai padirbėti su vyrų vokaliniu ansambliu, Aušra ir Remigijus „įstrigo“ „Sūduvietyje“ dviem dešimtmečiams. A. ir R. Morkūnų vadovavimo laikotarpiu „Sūduvietis“ pelnė ne vieną I laipsnio diplomą ir Geriausio metų vokalinio ansamblio apdovanojimą, išleido nemažai audiokasečių, kompaktinių plokštelių.
Vėliau kolektyvui vadovavo Laurynas Gurevičius, o šių metų pradžioje jį pakeitė dabartinė vyrų vokalinio ansamblio „Sūduvietis“ vadovė Virginija Tulevičiūtė. Šiandien vyrai kartu su naująja vadove tęsia garbingą ansamblio istoriją, kuria naujas programas ir jungia praeitį su dabartimi.

„Tai, ką darote yra labai svarbu ir kilnu. Jūs esate marijampoliečių, mylinčių dainą ir muziką, pavyzdys. Linkiu, kad balsai niekada neužkimtų, išliktumėte tokie pat žavūs ir dar daug dešimtmečių darytumėte publiką laiminga“, – jubiliejinio koncerto metu sakė Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis.
Per daugiau nei pusę amžiaus ansamblį paliko seni ir papildė nauji nariai. Nors kartos keitėsi, kolektyvo nariai visada buvo džentelmenai, kurie vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis – meile muzikai, pagarba klausytojui ir tvirta laikysena scenoje.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Kino filmų „Vyras už pinigus“, „Draugų lažybos“, „Vyrų svajonės“ ir spektaklio „DIDELI PINIGAI“ prodiuseriai pristato naują teatro komediją „MANO NAMAI“!
Kultūros renginiai lapkričio mėnesį
Į Alytų atkeliauja pilnas sales surenkantis O. Koršunovo „Kantas“
Marijampoliečio kuriama muzika gyvai skambėjo Singapūre

Įvykiai

Patikėjęs sukčių žinia prarado pinigus
Suimti trys asmenys, įtariami vagystėmis užsienio šalyse
Tarp daržovių aptiko sprogmenų
Liudvinave dingo ir po dienos atsirado 11 tūkst. eurų

Verslas

„Vilkyškių pieninei“ – Konkurencijos tarybos leidimas įsigyti „Marijampolės pieno konservus“ „Vilkyškių pieninei“ – Konkurencijos tarybos leidimas įsigyti „Marijampolės pieno konservus“
Ar Kalvarijos verslui nereikia pinigų?
„Tiesa yra abiejose pusėse“
Pokyčiai „Iki“ lojalumo programoje – papildomomis nuolaidomis galės naudotis net tie, kurie neturi išmaniojo telefono

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos