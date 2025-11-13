Kalvarijos centre – gyvas istorijos virsmas
Kalvarijos savivaldybės administracijos pastatas miesto centre po truputį grįžta prie savo tikrojo veido. Nuo vasaros čia vykstantys tvarkybos darbai atvers šimtmetį menančio pastato grožį, o kartu pagerins jo funkcionalumą.
Kaip gimė autentiškumo idėja?
Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Zavistauskas pasakoja, kad darbai pradėti liepą. Vidaus remonto darbus projektavo architektas Andrius Byčenkovas, kurio architektūriniai sprendiniai paskatino pažvelgti į pastatą iš naujo. Viena iš projekto užduočių – pritaikyti patalpas žmonėms su negalia. Kadangi dabartinis statinys yra skirtingu laiku statytų pastatų kompleksas (keturi skirtingu laikmečiu statyti pastatai sujungti į vieną darinį), jame grindų lygiai buvo skirtingi. Dabar tarp skirtingų korpusų dalių galima judėti laisvai ir sklandžiai nuovažomis, tarp aukštų hole suprojektuotas vertikalus keltuvas, tinkantis žmonėms su negalia, suprojektuoti ir jiems pritaikyti san. mazgai.
„Kai būsimame gyventojų priimamajame radome originalų langą, kuris kažkada buvo užmūrytas, natūraliai kilo mintis – juk tai senasis Kronzonų namas, autentiškas, išlaikęs plytų sienas, tad gal verta parodyti tai, kas iki šiol slėpėsi po tinku?“ – prisimena G. Zavistauskas. Labai svarbus buvo ir Savivaldybės architekto Valdo Naumavičiaus pritarimas, palaikymas ir noras atskleisti tikrąjį pirminį pastato vaizdą.
Kartu su architektu A. Byčenkovu buvo įvertintos galimybės, skaičiuojamos sąnaudos. „Paaiškėjo, kad praktiškiau ir ekonomiškiau būtų nuimti fasado tinką ir atkurti pirminį vaizdą. Mat tinkas nėra ilgaamžis pastato rūbas, o šiuolaikinės technologijos leidžia impregnuoti plytas taip, kad drėgmė joms nekenktų. Be to, ir estetiškai toks pastatas taps tikru miesto akcentu“, – įsitikinęs G. Zavistauskas.
Namas, kuriame atsispindi miesto istorija
Šis statinys – buvęs žydo Šmuelio Kronzono šeimos namas, pastatytas 1911 metais.
Antrame aukšte gyveno pati šeima, o pirmame veikė įvairios krautuvėlės – mažas to meto „prekybos centriukas“.
„Labai svarbu, kad būtent miesto centre mes atstatome autentiškumą. Tai pagarba tiems, kurie čia gyveno ir kūrė. 1951–1953 metais prie šio pastato buvo pristatyti sovietiniai priestatai – technikumas (dabar – biblioteka), kiti blokai. Bet pats seniausias, kampinis, iš 1911-ųjų – yra širdis, kurią norime išsaugoti“, – kalba Administracijos direktorius.
Fasado darbai jau baigiami
Iš kiemo pusės pastatas nebus keičiamas. Pagrindinis dėmesys skiriamas įėjimo zonai iš aikštės pusės. „Įėjimas iš gatvės pusės bus patogus visiems. Pastate veiks keltuvas, nuovažos – žmonės su negalia galės savarankiškai patekti į Savivaldybę. Tai svarbus žingsnis ne tik architektūriniu, bet ir socialiniu požiūriu“, – pabrėžia G. Zavistauskas.
Fasado rangos darbus atlieka įmonė „Vidara“, kuri žada pagrindinius išorės darbus baigti dar šiais metais. Viduje darbuojasi „Kegisos“ specialistai. Pirmojo aukšto remontas planuojamas kitais metais (bus įrengtas gyventojų priimamasis).
„Stengiamės išlaikyti tvarką ir funkcionalumą, bet be perteklinių išlaidų. Kitais metais norėtume užbaigti vidaus darbus – kad ir neįgalieji galėtų patogiai patekti į Savivaldybę, pakilti keltuvu į antrąjį pastato aukštą“, – sakė Administracijos direktorius.
Autentiškumo grąžinimas – bendras miesto tikslas
Kalvarijos savivaldybės administracijos vadovas įsitikinęs: šis projektas taps pavyzdžiu, kaip galima derinti istorinį paveldą ir šiuolaikinius poreikius: „Mes norime parodyti, kad pagarba istorijai ir modernumas gali eiti koja kojon. Savivaldybės pastatas grąžina miestui jo veidą. Tikimės, kad jis bus gražus ir tvarkingas.“