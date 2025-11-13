Lapkričio 14 d. „Suvalkietyje” skaitykite:
Igliaukos seniūnas – žmonių pripažintas lyderis
Igliaukos seniūnijos seniūnas Saulius Burbulis, Marijampolės savivaldybės gyventojų nuomone, šiemet buvo išrinktas „Metų seniūnu“. S. Burbulis sako, kad apdovanojimas jam – ne tik įvertinimas, bet ir įpareigojimas. „Tai gražus titulas, bet ne finišas. Pripažinimas skatina dirbti dar nuoširdžiau, kad įrodyčiau, jog prizas pelnytas ne atsitiktinai“, – teigia Igliaukos seniūnijos seniūnas.
Marijampolėje plinta nauja mada: konteinerius laikyti ne namų valdoje, bet gatvėje
Redakcija gavo marijampoliečio Arūno Kapsevičiaus laišką, kuriame jis piktinasi Marijampolėje paplitusia nauja „tvarka“ – konteinerius laikyti ne savo namų kiemuose, bet išgabenti į gatvę, prie tvoros. Taip daro kai kurie individualių namų savininkai. Anot marijampoliečio, naujai beprigyjanti tradicija bjauroja miestą. Vaizdas akiai ne iš maloniųjų – gatvėje, prie kiekvieno namo tvoros, sustatyti šiukšlių konteineriai. Kiti gyventojai talpą, skirtą atliekoms laikyti, kaip tik kiemuose stengiasi paslėpti – kas už ūkinių pastatų, kas perka dėžę, kiti apželdina, kad konteinerių nesimatytų.
Runkelių laukuose – darbymetis be pelno
Cukrinių runkelio kasimo darbai pasiekė piką. Įsibėgėja antrasis runkelių kasimo etapas. Tai – darbų įkarštis ne tik augintojams, bet ir cukrinių runkelių kasimo paslaugą siūlantiems ūkininkams. Valdą Pauliukonį, ūkininkaujantį Valavičių kaime, daugelis Marijampolės krašto runkelių augintojų pirmiausia taip ir atpažįsta – kaip patikimą cukrinių runkelių kasėją. Kelis šimtus hektarų skirtingų šeimininkų laukuose šiemet nukasiantis ūkininkas sako, kad cukrinių runkelių derlius šiemet – neblogas, bet ūkininkų uždarbis – menkas.
Kalėdinės magijos dvelksmas – be blizgučių ir be plastiko
Kai mieste dar tik ima žybsėti pirmosios šviesos girliandos, PARKO paviljonuose Puskelniuose, „Gėlių pašte“ Marijampolėje ir elektroninėje parduotuvėje „Sodo ELA“ jau kvepia Kalėdomis. Čia – ne tik dovanos, bet ir šventinė nuotaika, kuri apgaubia nuo pirmo žvilgsnio: natūralaus vaško žvakės, žydinčios gėlės, šiltas arbatos puodelių žvangesys ir rankų darbo dekoro detalės, kupinos jaukumo bei prasmės.
„Mes už tvarumą, už daiktus, kurie pasilieka namuose ilgam, o ne vienam sezonui“, – sako PARKO savininkė Brigita Garunkštienė. Ir išties – čia karaliauja stiklas, metalas, medis, porcelianas, medvilnė ir kitos natūralios medžiagos.