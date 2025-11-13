Lapkričio 14 d. „Suvalkietyje” skaitykite:

www.suvalkietis.lt
Igliaukos seniūnas – žmonių pripažintas lyderis

Igliaukos seniūnijos seniūnas Saulius Burbulis, Marijampolės savivaldybės gyventojų nuomone, šiemet buvo išrinktas „Metų seniūnu“. S. Burbulis sako, kad apdovanojimas jam – ne tik įvertinimas, bet ir įpareigojimas. „Tai gražus titulas, bet ne finišas. Pripažinimas skatina dirbti dar nuoširdžiau, kad įrodyčiau, jog prizas pelnytas ne atsitiktinai“, – teigia Igliaukos seniūnijos seniūnas.

Marijampolėje plinta nauja mada: konteinerius laikyti ne namų valdoje, bet gatvėje

Mada laikyti konteinerius ne kiemuose, bet gatvėje stebina marijampoliečius.
Redakcija gavo marijampoliečio Arūno Kapsevičiaus laišką, kuriame jis piktinasi Marijampolėje paplitusia nauja „tvarka“ – konteinerius laikyti ne savo namų kiemuose, bet išgabenti į gatvę, prie tvoros. Taip daro kai kurie individualių namų savininkai. Anot marijampoliečio, naujai beprigyjanti tradicija bjauroja miestą. Vaizdas akiai ne iš maloniųjų – gatvėje, prie kiekvieno namo tvoros, sustatyti šiukšlių konteineriai. Kiti gyventojai talpą, skirtą atliekoms laikyti, kaip tik kiemuose stengiasi paslėpti – kas už ūkinių pastatų, kas perka dėžę, kiti apželdina, kad konteinerių nesimatytų.

Runkelių laukuose – darbymetis be pelno

Ūkininkas Juozas Kairys – ilgametis Valdo Pauliukonio klientas.

Cukrinių runkelio kasimo darbai pasiekė piką. Įsibėgėja antrasis runkelių kasimo etapas. Tai – darbų įkarštis ne tik augintojams, bet ir cukrinių runkelių kasimo paslaugą siūlantiems ūkininkams. Valdą Pauliukonį, ūkininkaujantį Valavičių kaime, daugelis Marijampolės krašto runkelių augintojų pirmiausia taip ir atpažįsta – kaip patikimą cukrinių runkelių kasėją. Kelis šimtus hektarų skirtingų šeimininkų laukuose šiemet nukasiantis ūkininkas sako, kad cukrinių runkelių derlius šiemet – neblogas, bet ūkininkų uždarbis – menkas.

Kalėdinės magijos dvelksmas – be blizgučių ir be plastiko

PARKO bendrasavininkė Justina Garunkštytė: „Gražiausios metų šventės gali būti be pigių blizgučių ir plastiko.“

Kai mieste dar tik ima žybsėti pirmosios šviesos girliandos, PARKO paviljonuose Puskelniuose, „Gėlių pašte“ Marijampolėje ir elektroninėje parduotuvėje „Sodo ELA“ jau kvepia Kalėdomis. Čia – ne tik dovanos, bet ir šventinė nuotaika, kuri apgaubia nuo pirmo žvilgsnio: natūralaus vaško žvakės, žydinčios gėlės, šiltas arbatos puodelių žvangesys ir rankų darbo dekoro detalės, kupinos jaukumo bei prasmės.
„Mes už tvarumą, už daiktus, kurie pasilieka namuose ilgam, o ne vienam sezonui“, – sako PARKO savininkė Brigita Garunkštienė. Ir išties – čia karaliauja stiklas, metalas, medis, porcelianas, medvilnė ir kitos natūralios medžiagos.

