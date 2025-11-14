www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Aerobinės gimnastikos Europos čempionate

"Suvalkiečio" inf.

Marijampolės sporto centro (SC) sportininkės Esmėja Prochorovaitė ir Rusnė Kasparavičiūtė kartu su Lietuvos komanda pademonstravo puikius rezultatus Europos čempionate, Azerbaidžane.

Esmėja Prochorovaitė ir Rusnė Kasparavičiūtė su trenere Irina Kliziene. / Marijampolės SC nuotrauka

Esmėja Prochorovaitė U15 amžiaus grupėje iškovojo Europos čempionato bronzos medalį komandinėje įskaitoje, AD rungtyje su komandos draugėmis – 5 vietą.

Rusnė Kasparavičiūtė jaunimo grupėje AD rungtyje kartu su komanda finale užėmė 5 vietą tarp 11 komandų Europoje.

Merginų trenerė Irina Klizienė.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Jaukioje popietėje – apie poeziją ir meilę gimtinei
Paroda „Gyvenimas architektūroje“: vienbučiai gyvenamieji namai
Marijampolės kultūros centrą užliejo sodrūs balsai – paminėtas vyrų vokalinio ansamblio „Sūduvietis“ 55-asis jubiliejus
Kino filmų „Vyras už pinigus“, „Draugų lažybos“, „Vyrų svajonės“ ir spektaklio „DIDELI PINIGAI“ prodiuseriai pristato naują teatro komediją „MANO NAMAI“!

Įvykiai

Patikėjęs sukčių žinia prarado pinigus
Suimti trys asmenys, įtariami vagystėmis užsienio šalyse
Tarp daržovių aptiko sprogmenų
Liudvinave dingo ir po dienos atsirado 11 tūkst. eurų

Verslas

Runkelių laukuose – darbymetis be pelno
„Vilkyškių pieninei“ – Konkurencijos tarybos leidimas įsigyti „Marijampolės pieno konservus“ „Vilkyškių pieninei“ – Konkurencijos tarybos leidimas įsigyti „Marijampolės pieno konservus“
Ar Kalvarijos verslui nereikia pinigų?
„Tiesa yra abiejose pusėse“

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos