Aerobinės gimnastikos Europos čempionate
Marijampolės sporto centro (SC) sportininkės Esmėja Prochorovaitė ir Rusnė Kasparavičiūtė kartu su Lietuvos komanda pademonstravo puikius rezultatus Europos čempionate, Azerbaidžane.
Esmėja Prochorovaitė U15 amžiaus grupėje iškovojo Europos čempionato bronzos medalį komandinėje įskaitoje, AD rungtyje su komandos draugėmis – 5 vietą.
Rusnė Kasparavičiūtė jaunimo grupėje AD rungtyje kartu su komanda finale užėmė 5 vietą tarp 11 komandų Europoje.
Merginų trenerė Irina Klizienė.