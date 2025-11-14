www.suvalkietis.lt
Liudvinave dingo ir po dienos atsirado 11 tūkst. eurų

"Suvalkiečio" inf.

Trečiadienį į policiją kreipėsi 52 metų Liudvinavo miestelyje gyvenanti moteris. Ji pasigedo pinigų. Anot moters, spalio 27 d. iš drabužių spintos dingo 11 tūkst. eurų.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Pasak policijos, įsilaužimo žymių į namą neaptikta. Žinoma, kad nukentėjusioji kurį laiką negyveno ten, kur pavogti pinigai.

Šiuo metu įtariamieji nėra nustatyti.

Ketvirtadienio pavakare policijos pareigūnai informavo, kad moteris pinigus rado, 11 tūkst. eurų buvo padėti kitoje vietoje.

Savaitės pradžioje gautas 60 metų Igliškėlių kaimo gyventojos pareiškimas, kad iš namų spalio 17 d. buvo pavogtas telefonas „Samsung“ ir papuošalai. Žalą moteris įvertino 580 eurų. Pirminiais duomenimis, pavogtas žiedas, auskarai. Įsilaužimo žymių nėra. Įtarimai kol kas niekam nepareikšti. 

Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.

