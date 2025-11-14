Meškučių kaimo bendruomenė turi kuo pasidžiaugti ir pasididžiuoti
Vietos savivaldos dienos proga šiemet spalio mėnesį pirmą kartą buvo surengti apdovanojimai „Savivaldos gyvybė 2025“. Marijampolės dramos teatre vykusio iškilmingo renginio metu buvo pagerbti žmonės, kurie stiprina bei palaiko savivaldos gyvenimą. Tarp kitų apdovanota buvo ir Metų bendruomenės pirmininko nominacijos laimėtoja – netoli Marijampolės esančio Meškučių kaimo bendruomenės vadovė Sandra Merkevičienė. Už ją šioje kategorijoje balsavo daugiausia Savivaldybės gyventojų.
Ryžosi išbandyti save
S. Merkevičienė Meškučių kaimo bendruomenei, įkurtai 2007 metais, vadovauja nuo 2022-ųjų. Moteris pasakoja, kad Meškučiuose ji užaugo, lankė mokyklą, kurios patalpose dabar ir įsikūrusi ši bendruomenė. Kai buvęs pirmininkas Artūras Petraška dėl didelio užimtumo paliko pareigas, jas perėmė S. Merkevičienė. Beje, ji jau daug metų bendrauja ir draugauja su buvusiu pirmininku ir jo žmona Roberta Petraškiene. Pastaroji yra Marijampolės kultūros centro Meškučių skyriaus kultūrinių renginių organizatorė.
– Bendruomenėje, kurios pirmoji pirmininkė buvo Virginija Krivickienė, esu jau daug metų, visada domėjausi jos veikla. Kai Artūras jau norėjo palikti pirmininko pareigas ir reikėjo naujo vadovo, pasiryžau šias pareigas perimti. Norėjosi, kad darbai tęstųsi ir toliau, bendruomenės nariai skatino ir palaikė, ir Roberta siūlė pabandyti. Mūsų kaimo žmonės yra gana aktyvūs, visi nori bendrystės, kad veiklos nenutrūktų. Pagalvojau, kad mano dukros jau paaugusios, tad galiu pabandyti.
Man labai padėjo buvę pirmininkai, patarė, paaiškino, nes pradžia buvo nelengva, reikėjo daug ko išmokti. Susipažinau, kaip rašyti projektus. Pirmąjį projektą dar padėjo parengti kiti, vėliau jau pati ėmiausi juos rašyti ir džiaugiuosi, kad pastaraisiais metais laimėjome ne vieną projektą, gavome lėšų, už kurias galėjome nemažai ką nuveikti, – sakė S. Merkevičienė.
Aktyvi kultūrinė veikla
Bendruomenėje šiuo metu 60 narių, jų skaičius svyruoja, kinta – vienais metais būna mažiau, kitais – jau daugiau. Nariai moka 15 eurų metinį mokestį. Kaip dažniausiai ir būna, yra branduolys, kurie dirba aktyviausiai, yra ir tokių, kurie nėra nariai, bet visada padeda, jei reikia, atsiliepia į kvietimus. Aktyvi ir penkių narių bendruomenės valdyba, generuojanti idėjas. Daugiausia narių – apie 50–60 metų amžiaus, tokio amžiaus ir pirmininkės tėvai, kurie taip pat yra bendruomenės nariai nuo pat jos įsikūrimo.
Kaimas įsikūręs netoli Marijampolės, tad čia įsikuria ir jaunos šeimos, yra nemažai vaikų, nes žmonėms patogu gyventi netoli miesto, kuriame daugelis ir dirba. Aktyvi ir kultūrinė veikla, vyksta nemažai įvairių renginių, veikia du kolektyvai – moterų ansamblis „Žiedė“ ir vaikų vokalinis ansamb-lis „Meškučių žiedeliai“.
Įrengiama nauja krepšinio aikštelė
Pašnekovė džiaugiasi, kad šiemet pavyko sėkmingai sudalyvauti Savivaldybės bendruomenių ir diasporos iniciatyvų konkurse „Kurk Marijampolei“. Meškučių bendruomenės parengtas projektas surinko daugiausia palaikymo balsų – net 446. Jo idėja – įrengti šiuolaikišką, saugią krepšinio aikštelę, kuri taptų gyventojų susitikimų, laisvalaikio ir renginių vieta. Tai bus erdvė, kurioje bus kuriamos naujos tradicijos, stiprės kaimynystė, vyks turnyrai, o aktyvus gyvenimo būdas bus dar arčiau kiekvieno Meškučių gyventojo. Projekto suma – 60,1 tūkst. eurų.
– Ši idėja labai suvienijo mūsų bendruomenę, nes apie modernią krepšinio aikštelę svajojome jau seniai. Senoji aikštelė buvo labai prastos būklės, likęs tik vienas sulūžęs krepšinio stovas. Aš pati parengiau šį projektą, ir nors jo įgyvendinimas buvo numatytas per dvejus metus, manau, kad užteks ir metų. Darbai jau prasidėję. Išplatinta ir išasfaltuota pati aikštelė, kuri vėliau dar bus padengta minkšta danga. Šiomis dienomis sumontuoti nauji krepšinio stovai. Čia atsiras ir suoliukai, šiukšliadėžės, – sakė pirmininkė.
Anot jos, kaime yra nemažai vaikų ir jaunimo, tad žaidžiančiųjų čia tikrai netruks, ateis pažaisti ir vaikų tėvai. „Tikrai labai norėjosi padaryti kažką gero dėl kitų, pagerinti sąlygas vaikams, aplinkiniams. Man svarbu, kad žodis „kaimas“ neturėtų kažkokio neigiamo atspalvio, kad mūsų kaimas būtų aktyvus ir mums netrūktų idėjų“, – pasakojo S. Merkevičienė.
Daug darbų atlieka patys nariai
Visai neseniai bendruomenė įgyvendino dar vieną projektą, kuriam finansavimą – 3,6 tūkst. eurų – skyrė Žemės ūkio ministerija. Bendruomenė įsigijo 70 naujų kėdžių ir šešis apvalius stalus bendruomenės namams. Senieji baldai jau buvo nusidėvėję, išklerę, tad bendruomenės valdyba pasiūlė rengti tokį projektą, o dalį lėšų jam skyrė ir Marijampolės savivaldybė. Naujos salės kėdės spaliui baigiantis jau buvo išbandytos, kai čia vyko grupės „Balius“ koncertas.
S. Merkevičienė džiaugiasi, kad kaimo žmonės yra tikrai bendruomeniški, prireikus noriai ateina į pagalbą. Šiemet vasarą jie patys atnaujino lauko sceną, kurioje buvo pakeistos grindys, taip pat patys išklojo trinkelėmis prie scenos esantį plotą, kur anksčiau buvo žvyras. Tad dabar čia daug patogiau. Dirbo užsidegę, sutartinai, vieni klojo plyteles, o kiti pasirūpino pamaitinti talkininkus plovu.
Anot bendruomenės pirmininkės, nemažai bendraujama ir su kitomis kaimų bendruomenėmis, veikiančiomis Tautkaičiuose, Tursučiuose. Kartu rengiami projektai, keičiamasi patirtimi, dalyvaujama vieni kitų šventėse. Pati pirmininkė administruoja ir bendruomenės svetainę internete, operatyviai sukelia ten visas naujienas.
Apdovanojimas buvo netikėtas
Paklausta, ar visi kaimo žmonės įvertina bendruomenės pastangas gražinti Meškučius ir dirbti jų labui, pirmininkė teigė, kad būna įvairių nuomonių, bet ji stengiasi visus išklausyti, pati viską daro iš širdies. Tai, kad žmonės pastebi ir vertina vadovės darbą, rodo ir konkurso „Savivaldos gyvybė“ rezultatai, kai ji buvo išrinkta geriausia bendruomenės pirmininke.
– Man tai buvo visiškas netikėtumas, nieko nežinojau iki to momento, kai renginio Marijampolės dramos teatre metu išgirdau savo pavardę ir Savivaldybės meras Povilas Isoda įteikė man statulėlę. Kai seniūnai kvietė seniūnaičius ir pirmininkus į susirinkimą, kuriame buvo kalbamasi apie šį konkursą, aš dalyvauti negalėjau ir ten bendruomenei atstovavo Roberta Petraškienė. Susirinkimo metu jie mane delegavo kaip nominantę, bet tikrai nesitikėjau, kad tapsiu nugalėtoja, nes yra kitų bendruomenių vadovų, kurie taip pat puikiai dirba.
Žinoma, džiugu, kad už mane balsavo daugiausia žmonių, kad mano ir visos bendruomenės darbas yra pastebimas ir įvertinamas. Esu toks žmogus, kuris nelabai mėgsta viešumą, tad teko kalbėti nepasiruošus, bet stengiausi padėkoti visiems, kurie man padeda. Sulaukiau daug sveikinimų ir iš bendruomenės narių, ir iš artimųjų, o vyras su dukromis namuose pasitiko su gėlėmis. Džiaugiuosi, kad vyras tikrai mane palaiko, jis nepriekaištauja, nes šis darbas atima ir nemažai laiko, – teigė pirmininkė.
Paklausta, kokių planų turi ateičiai, pirmininkė teigė, kad jau dabar galvojama, kaip bus paminėtas bendruomenės įkūrimo 20-metis. Bendruomenininkai nori surengti labai įsimintiną šventę, pakviesti gerus atlikėjus, pasidžiaugti nuveiktais darbais. Pirmininkės ketverių metų kadencija baigiasi jau ateinančiais metais, bet jei bendruomenės nariai pageidaus ir pasitikės, S. Merkevičienė yra pasirengusi šį darbą dirbti ir toliau.
