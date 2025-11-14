Neveikianti E. sveikatos sistema sukėlė chaosą
Po savaitgalį vykusių didelių E. sveikatos portaloatnaujinimo darbų, pirmadienį, antradienį ši sistema sutriko, nebuvo galima prie jos prisijungti. Medicinos įstaigos pirmadienį išgyveno chaosą. Gydytojai negalėjo išrašyti pacientams siuntimų ir vaistų. Konsultacinėse poliklinikose kai kurie specialistai priimdami iš anksto užsiregistravusius pacientus negalėjo pasitikrinti, ar jie turi šeimos gydytojų siuntimas, taip pat nebuvo įmanoma paskirti tyrimų, netgi užpildyti formas ir pateikti ligonių kasoms, kad suteikta paslauga būtų apmokama. Buvo gydytojų, kurie net nepriėmė pacientų, nurodydami ateiti kitą dieną.
Ministerija patarė, kaip elgtis sutrikus sistemai
Sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad dėl savaitgalį vykusių E. sveikatos sistemos atnaujinimo darbų, vartotojai patiria nepatogumų jungdamiesi arba naudodamiesi sistema. Ministerija priminė, kad, negalėdami prisijungti prie E. sveikatos sistemos, sveikatos priežiūros specialistai turi išrašyti popierinius receptus.
„Siekiant užtikrinti vaistų prieinamumą pacientams, E. sveikatos atnaujinimo metu (iki atskiro pranešimo), farmacijos specialistai gali išduoti (parduoti) vaistus ir kompensuojamąsias MPP, išrašytas popieriniuose receptuose, kuriuose nebus nurodytos žymos, dėl ko išrašytas popierinis receptas.
Registrų centras kartu su išorės ekspertais antradienį tęsė E. sveikatos trikdžių šalinimą – sistemos sulėtėjimo priežasčių ieškojo ir jas šalino keliasdešimt IT specialistų. Pirmadienį nepavykus identifikuoti sistemos sulėtėjimą sukeliančių priežasčių antradienį vėl buvo stebima išaugusi duomenų bazės apkrova ir pailgėję duomenų mainai.
– Apgailestaujame dėl laikinų nepatogumų. Trikdžiai tęsėsi visą pirmadienį. Tiesa, darbo pabaigoje sistema lyg ir buvo pasiekiama. Registrų centro komanda, bendradarbiaudama su išorės ekspertais, nuo pirmadienio ryto ieško galimų sistemos sulėtėjimą lemiančių priežasčių, tačiau iki šiol jų identifikuoti nepavyko, – sakė Registrų centro generalinis direktorius Adrijus Jusas.
Buvo sunku, bet gydytojai dirbo
Pasak Marijampolės ligoninės direktoriaus Manto Čėsnos, pirmadienį ligoninėje dėl neveikiančios E. sveikatos sistemos, kaip ir kitose gydymo įstaigose, buvo didelis chaosas. Konsultacinės poliklinikos gydytojai negalėjo pasitikslinti, ar pacientas turi šeimos gydytojo siuntimą. Nebuvo galima skirti tyrimų, išrašyti nedarbingumo lapelių, prieiti prie ligos istorijų, net užpildyti formų, kad ligonių kasos apmokėtų už suteiktą paslaugą.
„Nepaisant nepatogumų medikai dirbo, priėmė pacientus. Buvo gal vienas kitas atvejis, kai Konsultacinės poliklinikos gydytojas paprašė pacientą ateiti kitos dienos rytą. Formaliai gydytojas teisus, bet manau, kad tai priklauso ir nuo paties specialisto požiūrio į darbą, gebėjimo bendrauti, atjausti. Galima buvo pacientą priimti, įrašus išsaugoti vidinėje ligoninės sistemoje, o kai E. sveikata pradės vėl veikti, suvesti, – kalbėjo M. Čėsna.
Pasak Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojos Valentinos Gataveckienės, E. sveikatos sistema strigo ir trečiadienio rytą. „Bet mes, gydytojai, kantrūs, ši sistema strigdavo ir anksčiau, tik gal nebuvo taip, kaip pirmadienį, kad iš viso negali dirbti – juk reikėjo ir siuntimus, ir receptus pacientams išrašyti.
Turėjome pasilikti po darbų ir suvesti duomenis. Ir trečiadienį pavyko prisijungti tik iš kelinto karto. Visa tai atima laiko. Tad mūsų psichologinė būklė tikrai ne kokia, esame pavargę, pikti. Už viršvalandžius juk niekas nemoka, kai dirbame po darbo valandų“, – kalbėjo V. Gataveckienė.
Gydytoja pasidžiaugė, kad pacientai buvo supratingi, neteko išgirsti priekaištų, priešingai – atjautė gydytojus.
Gyventojams teko apsišarvuoti kantrybe
Gyventojams, kuriems pirmadienį ir antradienį buvo paskirti vizitai pas gydytojus, teko apsišarvuoti kantrybe. „Nuėjau į Konsultacinę polikliniką Marijampolės ligoninėje pas gydytoją, o ji nepriima manęs apžiūrai, nes teigia nematanti, ar yra šeimos gydytojo siuntimas. Sako, ateikite kitą dieną iš ryto. Bet ne taip paprasta dirbančiam žmogui kas rytą vaikščioti pas daktarus. O ir atstumai iki ligoninės, kai blogai jautiesi, nemaži“, – „Suvalkiečiui“ guodėsi viena moteris.
O ką daryti, jeigu prireikė skubaus siuntimo? Jokių popierinių formų išrašyti neleidžiama. Marijampolietė Alina pasakojo, kad jai pavyko internetu užsiregistruoti pas Konsultacinės poliklinikos gydytoją, bet iškilo problema. Pirmadienio rytą šeimos gydytoja pažadėjo išrašyti siuntimą, bet kadangi neveikė E. sveikatos sistema, iki darbo pabaigos negalėjo to padaryti. O Alinai kitą dieną reikėjo vykti pas gydytoją specialistą konsultuotis. „Šiaip ne taip susisiekiau su savo šeimos gydytoja, prašiau, kad išrašytų siuntimą, o ji mostelėjo į popieriais nukrautą stalą ir sako: „Matote, kiek turiu visko surašyti. Jeigu spėsiu – išrašysiu“, – kalbėjo marijampolietė.
Irenai antradienį prireikė recepto vaistams, kurie jai paskirti jau ne pirmus metus. „Gydytoja paklausė, ar turiu dar kelioms dienoms vaistų. Paprašė, kad jeigu galiu, dar palaukčiau, kol E. sveikata bus prieinama“, – pasakojo Irena.
Darbas buvo atnaujintas
Registrų centro specialistai aiškino, kad praėjusį savaitgalį buvo atliekami didelės apimties E. sveikatos atnaujinimo darbai – atnaujinta technologinė sistemos dalis, taip pat įdiegti net keli nauji funkcionalumai, susiję su ambulatorinių slaugos paslaugų teikimu namuose, e. recepto pildymu ir taisymu, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių duomenų mainais ir kiti.
Registrų centro duomenimis, E. sveikatos sistema yra bene didžiausia savo apimtimi visoje šalyje, integracijomis sujungta ne tik su šalyje veikiančiomis gydymo įstaigomis, bet ir su kitomis nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje dalyvaujančiomis sistemomis. Šiuo metu E. sveikatos sistema aptarnauja per 4 tūkst. unikalių techninių integracijų, per valandą yra gaunama užklausų iš daugiau kaip 2 tūkstančių unikalių IP adresų. Per mėnesį E. sveikatoje yra sugeneruojama daugiau kaip 10 mln. dokumentų. E. sveikatos duomenų bazės dydis siekia arti 510 terabaitų.
Trečiadienį E. sveikatos sistema jau veikė, bet, anot gydytojų, trikdžių, kai negalėdavai iš karto prisijungti, buvo. Gyventojai spėliojo, kas nutiktų, jeigu ši sistema iš rikiuotės išeitų ne kelioms dienoms, bet savaitei ir daugiau.
