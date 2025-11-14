Pas moteris intymių paslaugų ėjęs vyras gviešėsi jų pinigų
Marijampolės apskrities VPK pareigūnai greitai surado asmenį, kuris apsimetęs, kad atėjo intymių paslaugų, iš moterų grobdavo pinigus.
Sekmadienį į policiją pagalbos kreipėsi 38 metų marijampolietė, nurodžiusi, kad į namus užėjęs nepažįstamas vyras pavogė jos pinigus.
Pasak nukentėjusios, į jos nuomojamą butą atėjo vyriškis, su kuriuo buvo sutarta dėl paslaugų teikimo, todėl moteris vyrą įsileido. Užuot mėgavęsis paslaugomis marijampolietis išsitraukė peilį ir grasindamas juo privertė moterį atiduoti 700 eurų. Gavęs pinigus plėšikas pasišalino.
Lapkričio 10 d., apie 17 val., tas pats vyriškis, apsimetęs intymių paslaugų klientu, atėjo į butą Mokolų mikrorajone. 34 metų šeimininkei grasindamas peiliu jis pareikalavo pinigų. Ši pinigų nedavė, su vyru susigrūmė ir nukentėjo.
Marijampolės apskrities VPK greitai nustatė vyro asmenybę ir jau antradienį paskelbė jo paiešką. Gyventojų buvo prašoma pasidalinti turima informacija, kur keturiasdešimtmetis E. K. galėtų būti. Trečiadienį įtariamasis Nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnų buvo surastas ir sulaikytas.
Pasak Kauno apygardos Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro Vytauto Nacikūno, abiejų šių nusikaltimų tyrimai sujungti į vieną. Įtariamasis policijai žinomas, yra teistas už vagystes ir plėšimus, reketą. Vyro biografijoje vienuolika teistumų. Jo vykdyti nusikaltimai agresyvūs. Vyras yra gyvenęs Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje, kur taip pat teistas už į piliečių nuosavybę nukreiptus veiksmus.
Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras Marijampolės apylinkės teismo prašė įtariamąjį suimti trims mėnesiams. Teismas patenkino prokuroro prašymą. Kaltės dėl plėšimų marijampolietis nepripažįsta.
