www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Suimti trys asmenys, įtariami vagystėmis užsienio šalyse

"Suvalkiečio" inf.

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai Marijampolės savivaldybės teritorijoje sulaikė tris asmenis, kurie įtariami galimai disponavę didelės vertės neteisėtu būdu įgytu turtu.

POLICIJA
Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, įtariama, kad dauguma pas asmenis rastų daiktų yra vogti užsienio šalyse ir vėliau pargabenti į Lietuvą.

Per kratas pareigūnai aptiko ir paėmė daugiau nei 300 daiktų, galimai įgytų neteisėtu būdu: du didelius traktorius, vejos pjovimo traktoriukus, elektrinius dviračius, motociklą, buitinės technikos prietaisus, įvairius įrankius ir kitus objektus.

Marijampolės apylinkės teismas trims asmenims skyrė kardomąją priemonę – suėmimą. Du įtariamieji suimti 3 mėnesiais, o vienas – 10 dienų.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras.

Tyrimas tęsiamas, bendradarbiaujant su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis siekiant nustatyti visą galimo neteisėtu būdu įgyto turto kilmę, apimtį ir su juo susijusias aplinkybes.

Parengta pagal Marijampolės apskrities VPK informaciją

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

SŪDUVOS DIENOS MINĖJIMAS 2026
Jau penktąjį kartą
Sasnavos bibliotekoje – fotografijų paroda
Marijampolės Rožinis choras: „Manėme, kad „Chorų karuose“ bus lengviau“

Įvykiai

„Kauno Žalgirio“ sirgaliai vos nesudegino Marijampolės futbolo maniežo
Pareigūnas 120 eurų nesusigundė
Mirė žinomas treneris Domas Jarašius
Melagingai apie sprogmenį teismo pastate pranešusiam asmeniui paskirta bausmė

Verslas

Marijampolės centre – naujas gruziniškų patiekalų restoranas
Žiemą kelių darbininkai žūklauja, remontuoja namus ir eina tėvystės atostogų
VMI: gyventojai jau gali deklaruoti pajamas, iš darbdavių trūksta apie 4 proc. duomenų
Praėjusieji metai „Vernitui“ buvo sėkmingi

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos