Suimti trys asmenys, įtariami vagystėmis užsienio šalyse
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai Marijampolės savivaldybės teritorijoje sulaikė tris asmenis, kurie įtariami galimai disponavę didelės vertės neteisėtu būdu įgytu turtu.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, įtariama, kad dauguma pas asmenis rastų daiktų yra vogti užsienio šalyse ir vėliau pargabenti į Lietuvą.
Per kratas pareigūnai aptiko ir paėmė daugiau nei 300 daiktų, galimai įgytų neteisėtu būdu: du didelius traktorius, vejos pjovimo traktoriukus, elektrinius dviračius, motociklą, buitinės technikos prietaisus, įvairius įrankius ir kitus objektus.
Marijampolės apylinkės teismas trims asmenims skyrė kardomąją priemonę – suėmimą. Du įtariamieji suimti 3 mėnesiais, o vienas – 10 dienų.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras.
Tyrimas tęsiamas, bendradarbiaujant su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis siekiant nustatyti visą galimo neteisėtu būdu įgyto turto kilmę, apimtį ir su juo susijusias aplinkybes.
Parengta pagal Marijampolės apskrities VPK informaciją
Komentarai nepriimami.