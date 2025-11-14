www.suvalkietis.lt
Tarp daržovių aptiko sprogmenų

"Suvalkiečio" inf.

Antradienį po pietų Vilkaviškio rajono Daugėlaičių kaime įsikūrusios fasavimo įmonės sandėliuose aptikta sprogmenų.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka
Pasak policijos pareigūnų, sprogmenys iš laukų į sandėlį, kuriame buvo rūšiuojamos daržovės, atvežti įsimaišę tarp burokų. Manoma, kad bombos kasant derlių tiesiog papuolė tarp daržovių.

Sprogmenis aptiko burokus rūšiavęs darbininkas ir pranešė apie radinius Bendruoju pagalbos telefonu. Buvo įvestas planas „Skydas“.

Išminuotojai nustatė, kad tai karo laikų 82 mm minosvaidžio mina ir dvi aviacinės bombos SD1. Sprogmenys sunaikinti Piliakalnių karjere.

