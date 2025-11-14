www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Paskutinės dienos sumokėti žemės mokesčiui

"Suvalkiečio" inf.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad pirmadienis, lapkričio 17-oji, – paskutinė diena sumokėti žemės mokestį. Prievolę jau atliko apie pusė visų žemės mokesčio mokėtojų ir daugiau nei trečdalis įmonių. Vėluojant sumokėti mokestį, bus skaičiuojami delspinigiai.

*

Žemės mokesčio deklaracijos už 2025 metus privačios žemės savininkai – įmonės ir gyventojai – gali peržiūrėti prisijungę prie VMI Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).

Gyventojai, nesinaudojantys elektroninėmis VMI paslaugomis, popierines deklaracijas turėjo gauti klasikiniu paštu. Jei pranešimai pašto dėžučių nepasiekė, gali būti, kad gyventojų registre nurodytas neteisingas gyvenamosios vietos adresas. Jį pasitikrinti galima savo seniūnijose arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.

Primenama, kad jei apskaičiuota žemės mokesčio suma yra 2 eurai arba mažiau, žemės mokesčio mokėti nereikia.

Skaičiuojama, kad privačios žemės savininkai šiemet sumokės apie 61 mln. eurų žemės mokesčio.

Žemės mokestį šiais metais reikia sumokėti iki lapkričio 17 dienos (imtinai).

Parengta pagal VMI informaciją

